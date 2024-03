Ďalogu před čtvrtfinále těší delší odpočinek. V Litvínově se hostům hrává špatně, varuje

Přímý postup do čtvrtfinále bez nutnosti hrát předkolo play off označil obránce Komety Marek Ďaloga (35) jako největší výhodu před sérií s Litvínovem, která začne v neděli. Kometa si čtvrté místo a tím i dva týdny herního volna zajistila v posledním kole základní části ziskem bodu v duelu s Třincem, který vyhrála v prodloužení 3:2. Severočeši prošli do čtvrtfinále po výhře 3:0 v sérii předkola s Plzní.

V neděli začne v Brně souboj sousedů z tabulky po 52 kolech základní části. "Začínáme doma, tak věřím, že dobře odstartujeme. Oproti soupeři máme výhodu delšího odpočinku, v přímém postupu vidím naši největší výhodu," prohlásil Ďaloga. Autor tří branek očekává vyrovnanou bitvu. "Poctivě se na ně připravujeme, tréninky jsou uzpůsobeny hře Litvínova, podle mě budou rozhodovat maličkosti."

S Litvínovem odehrála Kometa čtyři duely s vyrovnanou bilancí dvou výher i porážek. "Máme dobře poskládané mužstvo s výborným gólmanem a střelci, kteří umějí dát gól. Když budeme diktovat tempo, věřím v náš úspěch," řekl brněnský bek.

Kometa rozehraje sérii s Litvínovem v neděli. Livesport

Klíčem k úspěchu bude překonat gólmana Vervy Mateje Tomka, který v Kometě působil a řadu hráčů velmi dobře zná. Včetně Ďalogy, spoluhráče ze slovenské reprezentace. "Je to velmi kvalitní gólman, ale chytat může i Zajíček. Mateje znám, tak uvidím, co se na něj dá vymyslet," usmál se Ďaloga.

Kometa začne sérii dvěma zápasy doma a bude pro ni obzvláště důležité do ní dobře vstoupit. Litvínovský zimní stadion totiž nemá v oblibě, což potvrdil i Ďaloga. "Není to mé oblíbené místo, mají úzké kluziště, hostům se tam hrává špatně. Naším cílem ale bude postoupit, chceme jít krok po kroku, tak se nesmíme dívat ani na protivníky, ani na místo, kde hrajeme. Play off je ale jiná soutěž, než dlouhodobá část, těžko hledat jasného favorita," dodal.

Program play off Tipsport extraligy