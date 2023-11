Do šancí jsem se dostával, byla jen otázka času, kdy to zlomím, uvedl dvougólový Forman

Střelecky nejvydařenější utkání v sezoně dnes odehrál útočník Sparty Miroslav Forman (33). Dvěma góly se podílel na výhře Pražanů nad Plzní a zdvojnásobil své osobní statistiky. Jeden z nejzkušenějších hráčů v týmu se nyní už těší na odpočinek v nadcházející reprezentační přestávce.

"Trošičku jsem se v koncovce trápil, ale do šancí jsem se dostával, takže jsem si říkal, že to bude otázka času. Jsem rád, že to tam dnes padlo," řekl Forman po výhře 5:3. "Před pauzou je to příjemné. Mám ale trošku jiné povinnosti, takže tolik na statistiky nekoukám. Příjemné to ale samozřejmě je," doplnil třiatřicetiletý hráč, jenž má nyní hlavně defenzivní úkoly.

Sparta porazila Plzeň doma pošesté za sebou a zvládla i druhé vzájemné utkání v sezoně. "Byl to ale těžký zápas, proti Plzni to je tak vždy. Navíc teď šly zápasy v rychlém sledu. Věděli jsme, že to nebude lehké a taky nebylo," podotkl odchovanec pražského klubu.

Svěřenci trenéra Pavla Grosse měli v úvodu výraznou střeleckou převahu, přesto byl stav po první třetině nerozhodný 1:1. Západočeši totiž v přesilové hře vyrovnali z první střely, která mířila na Jakuba Kováře. "Věděli jsme, že když tak budeme pokračovat a začneme se trošičku více tlačit do brány, protože převahu jsme měli, ale neměli jsme důraz, tak vyhrajeme. Věděli jsme, co zlepšit, udělali jsme to a proto jsme vyhráli," řekl Forman.

Pražany nakonec nepoznamenala ani skutečnost, že ve druhé třetině ztratili dvoubrankové vedení. "Líbilo se mi, že jsme zůstali pozitivní, sebevědomí a na střídačce nebyl vidět ani náznak paniky nebo nervozity. Věděli jsme, co máme dělat, jak máme hrát," pochvaloval si Forman. V závěru za stavu 4:3 se pak podle jeho slov domácí snažili hrát chytře. "Chtěli jsme být pořád nebezpeční v útoku. Nějaké šance tam byly, ale nechtěli jsme jim dát žádné přečíslení," řekl.

Hokejová extraliga má nyní reprezentační přestávku, Forman se tak těší na odpočinek. "Jsem rád. Jdeme si (dnes) sednout, pokecat a chvilku si odpočinu," řekl Forman.

Sparta vyhrála pátý z posledních šesti zápasů a dokázala využít dvě zaváhání Litvínova. Na třetím místě po 18. kole ztrácí na Severočechy jen bod. "Já jsem teď na tabulku nekoukal, je to hodně vyrovnané. Litvínov hraje výborně, Pardubice jsou skvělé a my určitě chceme být, co nejvýše. Dotáhnout se na ně, hrát s nimi," dodal Forman.

