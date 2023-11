Třinec deklasoval Olomouc, Litvínov padl podruhé v řadě, Boleslav popáté

Tipsport extraliga naservírovala poslední zápasové menu před reprezentační přestávkou. Úřadující mistr z Třince sfoukl Olomouc 5:0, Litvínovu se proti Hradci Králové nepodařilo vrátit na vítěznou vlnu, prohrál 0:2. Toho využily Pardubice, které si po triumfu ve Vítkovicích upevnily první příčku. Sparta si pošesté za sebou doma poradila s Plzní a Mladá Boleslav nezažehnala krizi ani v Karlových Varech, kde nestačila až po nájezdech.

Už ve druhé minutě chyboval Konrád, jehož o nahozený kotouč u zadního mantinelu obral Hrehorčák, okamžitě jej nezištně poslal za sebe a Polášek vstřelil do prázdné branky svůj první gól za Oceláře. Domácí zvýšili brzy na 2:0. Střelu Smithe od modré čáry doklepl Hudáček pohodlně do odkryté branky.

S hosty mohlo být ještě hůře. Voženílek se prosmýkl po individuální akci až před Konráda, který zastavil bekhendový blafák do lapačky. Nestrašilova dorážka těsně minula branku a podobně dopadl i Růžička, který zakončil rychlý brejk Třince. Olomouc kontrovala v přečíslení dva na jednoho, ve kterém trefil Musil po přihrávce Macuha tyč Kacetlovy branky.

První šanci si v prostřední třetině vytvořili hosté, poté ale hrozili především domácí. Pánik ani Hudáček zblízka nevyzráli na Konráda, ale ve 33. minutě rozebrali obranu Olomouce. Hudáček se po pasu Romana neukvapil, natáhl na sebe pozornost a uvolnil Daňa, který zakončoval do prázdné branky. Vzápětí si Konráda vychutnal Roman forhendovou kličkou a puk zasunul záda olomouckého gólmana.

Třinec často přečísloval obranu soupeře, v dalším průběhu se v situaci dva na jednoho neprosadil Daňo a jednou Růžička. Stejně dopadl v akci tři na jednoho i Nestrašil, ale dojíždějící Hudáček dostal puk zpoza branky odrazem od zad Konráda do sítě. Rozhodčí moc nevylučovali, Olomouc ale mohla v závěru dvěma přesilovými hrami připravit Kacetla o nulu, ale na čestný úspěch nedosáhla.

Bruslařský klub po čtvrtečním odvolání kouče Jiří Kalouse vedl stejně jako v pátek při porážce v Brně asistent Václav Pletka s trenérem dorostu Martinem Škaloudem. Od pondělka už tým převezme jako hlavní kouč Richard Král, který ještě v sobotu vedl v první lize B-tým Pardubic.

Úvod vyšel lépe domácím a po Jiskrově ideální přihrávce do předbrankového prostoru otevřel skóre Redlich, pro kterého to byla první trefa v sezoně. Hosty v úvodním dějství dostaly do hry přesilovky po dvou rychle po sobě jdoucích vyloučeních Plutnara. Středočeši si vytvořili tlak v útočném pásmu, avšak bez úspěšného zakončení. Nejblíže vyrovnávací brance byl Lantoši, ale od něj odražený puk skončil vedle odkryté části Frodlovy branky.

Ve druhé třetině byla větší aktivita na straně hostů. Bruslařský klub měl další možnost smazat ztrátu hned po pauze poté. co při závaru před karlovarskou brankou nedokázali Aaltonen a ani Fořt dotlačit volně ležící puk za záda překonaného Frodla.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Vyrovnat se hostům povedlo až díky Lantošiho pěkné individuální akci ve 28. minutě, kdy nikým neatakován obkroužil domácí branku a prosadil se střelou z pravého kruhu. V polovině zápasu se do sebe pustili Huttula a Stránský, jejichž bitku rozhodčí ohodnotili pětiminutovým trestem. Vývoj zápasu mohl v 37. minutě otočit Fořt, ale jeho střelu z přečíslení dvou na jednoho zlikvidoval Frodl.

Ve třetí dvacetiminutovce se již skóre nezměnilo, pasáž hraná dlouho bez přerušení nepřinesla větší příležitosti z obou stran a proto zápas dospěl až do prodloužení. V něm nastala dramatická situace v 63. minutě, kdy zásluhou Černocha propadl puk za Růžičkova záda a po přezkoumání situace videorozhodčím byla branka uznána.

Mladá Boleslav si však vzala trenérskou výzvu a na základě této revize byla branka za nelibosti domácího publika odvolána. Do konce prodloužení i díky obou gólmanům již branka nepadla. V rozstřelu uspěli jen domácí Hladonik a Zetterberg.

Duel měl poměrně netradiční úvod, protože po pouhých 22 sekundách byl vyloučený hostující útočník Estephan, jenž se poprvé jako soupeř vrátil do Litvínova, kde patřil v předchozích dvou sezonách k hlavním tahounům ofenzivy. Uběhlo ale jen dalších 36 sekund a síly na ledě se vyrovnaly, protože fauloval vysokou holí kapitán týmu Vervy Ondřej Kaše.

Seriál vyloučení pokračoval dál od 11. minuty po podrážení Marcela. Ze sóla neuspěl Miškář, když nepřekonal Tomka, na druhé straně se vyznamenal Bartošák proti Davidovi Kašemu. V krátkém sledu po sobě pak byli v závěru třetiny vyloučeni hned tři hostující hráči, více než dvě minuty přesilovky pět na tři však domácí promarnili.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Ve druhém dějství měl dobrou možnost otevřít skóre Koblasa, pozorný Bartošák byl však proti. Ve 29. minutě se to tak povedlo hostům. Před brankovištěm clonící Jasper po Blainově pokusu z otočky pálil z otočky a Východočeši vedli. Zvýšit mohl Estephan, Tomek se však nenechal překvapit. Z dobré pozice ho neprostřelil ani Tamáši.

Ve 38. minutě oslabil domácí Gut a Mountfield toho využil. Nejprve střílel Miškář po Blainově zblokované ráně, výsledkem byl závar v brankovišti domácích, puk zmizel z dohledu, ale po delší kontrole u videa se stav neměnil. Jenže čtyři sekundy před koncem trestu vyzval Estephan Jaspera a bylo to 2:0 pro hosty. Ti ve třetím dějství pečlivě hájili náskok a v čele s bezchybným Bartošákem odolali i při dlouhé power play Litvínova.

Stejně jako v pátek proti Spartě i proti Liberci skórovalo Kladno už v první minutě. A znovu útočník Kusý, tentokrát po pouhých deseti sekundách. Zpoza branky mu nabil Klepiš a navrátilec z Finska poslal puk kolem Královy lapačky do sítě.

Vedení Rytířům nevydrželo dlouho. Hosté sice nevyužili dvacetivteřinovou přesilovku pěti proti třem, ale následnou převahu o jednoho muže už ano. Prosadil se z úhlu Filippi, který kotouč procpal mezi Brízgalovy betony. Domácí pak měli šanci, když Král na nějaký čas přišel o hokejku, ale ani jedna střela se neujala. Stejně tak sólo Bulíře na druhé straně.

Slováčkovo vyloučení zkraje druhé třetiny nakonec Rytíře nemrzelo, v oslabení totiž ujel po levém křídle Strnad a jeho švih pod horní tyčku vrátil domácím vedení. V přesilovce ho navýšil zkušený Klepiš, který se také trefil nad Královu vyrážečku. Jenže Severočeši zareagovali za 57 sekund, ihned po vyhraném buly pálil z hranice kruhu Rychlovský a Brízgala mávl lapačkou naprázdno.

V úvodu třetí části předvedl Liberec velkolepý obrat, tři góly nasázel za 153 vteřin a z 2:3 přetočil na 5:3. Nejprve se po střele Klímy a závaru před brankou ocitl puk v nepřehledné situaci za čárou, gól zapsali Vlachovi. Kladno neúspěšně využilo trenérskou výzvu.

Střelci utkání Kladno – Liberec. Livesport

Brzy nato při hře čtyř proti čtyřem Rychlovský nahrál k druhé tyčce Bulířovi, který kotouč dostal do branky, než se brankář Rytířů stačil přesunout. A za dalších 45 sekund udeřil sám Rychlovský, natlačil se v oslabení před Dotchina a bekhendovou kličkou překonal Brízgalu.

Když liberecký Bulíř narazil na mantinel Slováčka a dostal trest na pět minut, Kladno odvolalo gólmana. Power play šesti proti čtyřem mu nevyšla, Rychlovský do prázdné branky zpečetil gólový účet zápasu. Kladno zakončilo sérii čtyř domácích vystoupení třetí prohrou a před vlastním publikem vyhrálo jen dva z devíti duelů v sezoně.

Sparta měla hned v úvodu dvouminutovou výhodu přesilovky pět na tři, brankář Pavlát však musel řešit jen nebezpečnou střelu Horáka. Plzeňská jednička byla následně ústřední postavou hru, jeho spoluhráči byli v útoku neškodní a Pražané si připisovali jeden střelecký pokus za druhým.

Bezbrankový stav se změnil až v 11. minutě, kdy se prosadil Chlapík. Pavlátův protějšek Kovář byl bez práce a vše nasvědčovalo tomu, že si v první třetině nepřipíše ani jeden zákrok. V 18. minutě byl ale vyloučený Chlapík a Lev po první plzeňské střele vyrovnal. Kovář tak zažil stejnou situaci jako při svém předešlém startu v Pardubicích, kde také inkasoval z premiérového pokusu soupeře. I proti Dynamu to bylo v oslabení, jen po 61 sekundách hry.

Na začátku druhé části získala Sparta vedení zpět, když se prosadil Forman. Navíc o 51 sekund později potvrdil pokračující převahu domácích Němeček střelou do odkryté branky a zdálo se, že Pražané zlomí odpor Západočechů. Jenže ve 27. minutě se trefil pod horní tyčku Piskáček a připsal si premiérový gól v sezoně. Následně byl vyloučený Lajunen, Plzeň využila i druhou přesilovou hru v zápase a bylo vyrovnáno. Sparta se ale znovu prosadila, přesně mířil po Horákově přihrávce Irving.

Ještě ve druhé třetiny dvakrát podržel Spartu Kovář, který se musel mít na pozoru v závěrečné dvacetiminutovce. Plzeň totiž zvýšila aktivitu i při hře pět na pět. Důležité zákroky si připsal zejména při Formanově vyloučení. V 56. minutě mohl domácí přiblížit Kousal, po rychlém protiútoku ale trefil jen tyč. Domácí to ale nakonec nemrzlo, při power play pojistil jejich výhru Forman.

Brněnského brankáře Furcha hned v úvodu prověřili Vopelka a Vráblík, nebezpečně vypadala Kubíkova teč po Hovorkově nahození. Hosté se rychle oklepali z úvodního náporu Jihočechů a před Strmeňovou brankou zahrozili ve společné akci Ďaloga s Flekem, po dalším průniku znovu střílel Ďaloga. Také domácí Přikryl předvedl pěknou individuální akci, po níž následoval závar před Furchem. Domácí se potom dvakrát po sobě bránili po zbytečných faulech v útočném pásmu. Nejenže odolali, ale při druhém trestu Hanzla vybojoval kotouč Beránek, ujel po pravé straně a forhendovou kličkou zařídil vedoucí gól.

Českobudějovičtí pokračovali v tlaku i po první změně stran, zatímco hosté spoléhali na brejky. Zvlášť nebezpečný se jim povedl ve vlastním oslabení. Kos a Cingel jeli na jediného obránce, ale druhý z nich nezvládl kličku na Strmeně. Vyloučení brněnského kapitána Zaťoviče potrestal Kondelík, který byl důrazný před brankovištěm. Před polovinou základní hrací doby se znovu utrhl Beránek a Kaňákovi nezbylo, než ho faulovat ve vyložené šanci. Nařízené trestné střílení však neproměnil Gulaš.

Další přečíslení Moravanů dva na jednoho málem skončilo gólem, jenže Strmeň v pádu máchl holí a zázračným zákrokem odvrátil pohromu. Další příležitosti měli Kondelík a také Gulaš s Beránkem. O zvýšení náskoku se postaral Kondelík, který po střele Štencla od modré čáry uspěl dorážkou u pravé tyčky.

Skóre se měnilo i krátce po druhé přestávce. Brňané nechali u levé tyčky samotného Kubíka a ten pohodlně překonal špatně postaveného Furcha. Při návratu z trestné lavice se ocitl v sólové jízdě Ordoš, ale neprosadil se. Zakrátko se probil z levé strany Chlubna, brankář Furch ho zastavil nečistým zákrokem a nabídl domácím přesilovku, při níž Kubík trefil horní spojovací tyčku.

Statistiky zápasu Livesport

V 50. minutě Štencel ztratil puk na útočné modré, hosté získali další přečíslení a Zaťovič zblízka korigoval po přihrávce Holíka. Při zbytečném vyloučení Ordoše o dvě minuty později přidal Cingeľ druhý gól Komety a schylovalo se k dramatu. Hosté však hráli příliš tvrdě, což nepříjemně pocítili po jejich zákrocích Vráblík a Chlubna. Na hanbu šel Lintuniemi, ale Jihočeši nevyužili početní výhodu. Při brněnské power play trefil Ordoš tyčku, ze středního pásma ale poté skóroval do prázdné branky Toman.

Trápícím se Vítkovicím se opět rozrostla marodka. Na ni zůstávají obránci Auvitu a Stehlík, útočníci Claireaux a Kotala. Kvůli nemoci nemohli do utkání s Pardubicemi naskočit útočníci Půček se Zdráhalem a bek Grman. Další zadák Percy sice absolvoval rozbruslení, ale zůstal mimo hru. Z prvoligové Poruby tak vypomohli Ostravanům útočníci Šoustal a Lotyš Razgals.

První nebezpečnou šanci si vytvořili hosté, ale ránu Zohorny z ostrého úhlu zastavila tyčka domácí branky. Další příležitost Pardubičtí v čase 15:40 proměnili. Hyka zavezl puk do útočného pásma, přenechal jej Říčkovi, jenž prudkou střelou poslal kotouč pod betonem Klimeše do vítkovické klece.

Statistiky zápasu Livesport

Východočeši měli převahu i ve druhé části a domácím mohli odskočit na rozdíl dvou gólů, když Adam Musil vybojoval puk ve skrumáži před Klimešem a pohotově ho zasunul do branky. Vítkovičtí si ovšem vzali trenérskou výzvu a uspěli. Rozhodčí totiž viděli, jak Cienciala nedovolené brání brankáři Klimešovi v jeho zákroku, a tak Musilův zásah neplatil.

V závěru druhého dějství zahrozil domácí Šoustal, který ujel sám na Kloučka, ale svou kličku nedotáhl do gólového konce. S následnou dorážkou neuspěl ani Fridrich. Na opačné straně Kousal našel Zohornu, ale ten znovu trefil brankovou konstrukci.

Vítkovičtí následně neproměnili velkou příležitost srovnat skóre, když Krieger po Lakatošově sice dokázal roztáhnout gólmana Kloučka, ale puk za jeho beton neprotlačil. Vítkovičtí v závěru neproměnili přesilovku, po chybě Kriegera navíc hostující Adam Musil přidal gólovou pojistku na 2:0 trefou do opuštěné branky Vítkovic. Ostravané doma prohráli podruhé za sebou a připsali si pátou porážku z posledních šesti extraligových duelů.