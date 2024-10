Dobrý výkon stačil Třinci jen na bod. Opakuje se to, litoval po zápase se Spartou Cienciala

Potřetí za sebou v základní části extraligy slavili hokejisté Sparty výhru v Třinci po samostatných nájezdech. Mistrovští Oceláři, kteří v dubnu otočili proti Pražanům semifinálovou sérii z 0:3 na 4:3 na zápasy, sehráli s rivalem další vyrovnaný zápas, po kterém se nakonec radovala Sparta. Musela rozhodnout až osmá série nájezdů.

Trenér vítězné Sparty Pavel Gross po utkání vtipkoval, že "takhle je to v Třinci pořád." Méně do smíchu bylo útočníkovi Davidu Ciencialovi, který byl i přes dva proměněné nájezdy na straně poražených.

Především první třetina musela bavit fanoušky náramně. Tři branky, spousta šancí i šarvátek. Třinečtí ozdobili první třetinu také svou pověstnou obětavou hrou, když zblokovali spoustu střel soupeře. "My se musíme vrátit ke hře, která nás zdobila a zdobí. Vycházelo nám to jak proti Litvínovu, tak proti Spartě. Kluci zblokovali velké kvantum střel. Je to náš hokej," řekl po utkání novinářům Cienciala.

"Musíme tak hrát v dalších zápasech a věřím, že se to otočí,“ hledal osmadvacetiletý forvard cestu k lepším výsledkům Ocelářů. Utkání doprovázelo také spousta emocí a šarvátek. "K zápasům se Spartou vždy patří emoce. Je to super, lidi to baví," podotkl.

Statistiky zápasu Opta by StatsPerform

Vrátil se také pěstnímu souboji z 16. minuty, kdy shodili rukavice Vladimír Dravecký a Ondřej Mikliš. "„Postavil se k tomu dobře, nemůžeme si nechat s... na hlavu. Vlado si to nenechal líbit,“ ocenil Cienciala bitku svého spoluhráče. "O tom je hokej. Je to sport, kde se hraje do těla a potyčky se vyhledávají, takže to baví každého z nás," liboval si.

Utkání se však nakonec rozhodlo v úplně jiné disciplíně. Jako by dali hokejisté Třince a Sparty vzpomenout na nekonečné nájezdy v minulé sezoně, kdy musela ve Werk Aréně rozhodnout až rekordní sedmnáctá série. "Vždyť je to tady takhle pořád. Gólmani tu mají dlouhou šichtu," vtipkoval po utkání kouč vítězného celku Pavel Gross.

Tentokrát to však až tak dlouhá šichta nebyla, na rozhodnutí stačilo jen osm sérií nájezdů. Hned třikrát se v nich rozjel David Cienciala. Dvakrát skóroval, ale napotřetí už se prosadit nedokázal. "Vařil jsem už z vody," přiznal. "Jel jsem z druhé strany a čekal na gólmana, co udělá. Dvakrát se to otevřelo, ale ten třetí nájezd jsem měl zvolit něco jiného," prohlásil.

Oceláři tak nakonec brali pouhý bod. "Už je to několikátý zápas, který jsme ztratili v prodloužení nebo v nájezdech. Je to škoda, protože nám takto utíkají body," uvedli Cienciala. "Je to škoda, ty zápas nejsou špatné, ale nebodujeme. Věřím, že to v této čtvrtině bude lepší a odrazíme se k lepším výkonům," věří třinecký útočník.

V dohledné době nečekají Oceláře jen zápasy v rámci české nejvyšší soutěže, ale také Ligy mistrů. Tam narazí třinečtí hokejisté v osmifinále právě na Spartu. Cienciala si pochvaluje, že nemusí tým alespoň nikam daleko cestovat.

Budou zápasy proti pražskému celku v Lize mistrů jiné než v extralize? "Nedovedu si to představit, nedovedu říct. Ještě jsem to nezažil, ale asi to bude stejné jako v extralize," řekl třinecký odchovanec. Očekává opět velice vyrovnané zápasy. "Osobně už se soustředím na Budějovice, tam budeme chtít vyhrát," dodal Cienciala.