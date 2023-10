Estephan se z Finska vrací do extraligy, bývalý hráč Litvínova bude hrát za Hradec Králové

Hokejisty Hradce Králové posílí kanadský útočník Giorgio Estephan (26), který přichází z Finska. Uplynulé dvě sezony ale strávil v extraligovém Litvínově. Východočeši o angažování šestadvacetiletého hráče informovali na svém webu.

"Již delší dobu sháníme kvalitního centra a pevně věřím, že jsme ho našli právě v Giorgiovi. Již po minulé sezoně jsme vedli s ním a jeho agentem jednání o možném příchodu, ale Giorgio chtěl zkusit jinou soutěž," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.

Estephan odešel z Litvínova do Jyväskylä, kde odehrál osm zápasů a vstřelil dvě branky. Nyní se vrací do Česka. "Jsem rád, že se naskytla nová příležitost, a že jsme se poměrně rychle dohodli na kontraktu až do konce sezony 2024/25. Čekáme od něj, že zkvalitní naši ofenzivu a především produktivitu, s kterou máme od začátku sezony problémy," řekl Kmoníček.

Rodák z Edmontonu odehrál v Litvínově 109 zápasů, ve kterých vstřelil 30 branek a přidal 53 asistencí. Před příchodem do Evropy působil Estephan v nižších zámořských soutěžích AHL a ECHL.