Faško-Rudáš po dobrém startu sezony: Mám větší sebevědomí, pomohly zkušenosti z mistrovství světa

Mladý slovenský útočník Martin Faško-Rudáš (24) zahájil svou čtvrtou sezonu v Liberci skvěle. Po deseti zápasech má na kontě devět bodů a reálně může pomýšlet na překonání své předchozí 23bodové sezony.

Rodák z Banské Bystrice a odchovanec Brezna má před sebou možná nejlepší sezonu na seniorské úrovni. Začátek ročníku mu z osobního hlediska vychází velmi dobře. V rozhovoru pro slovenskou mutaci Livesport Zpráv se nechal slyšet, že mu pomohla i pozvánka na letošní mistrovství světa, které bylo jeho druhým v kariéře.

"Začátek sezony byl z osobního hlediska dobrý. Přičítal bych to většímu sebevědomí a možná i větším zkušenostem nabraným na mistrovství světa. Šampionát mi dal hodně zkušeností a sebevědomí," říká Martin Faško-Rudáš.

"V letní přípravě jsem nic zvlášť neměnil, byla v podstatě stejná jako v předchozích letech," pokračoval. Těší ho i vysoký čas strávený na ledě. "Dostávám ho dost, cítím důvěru trenéra, za což jsem velmi vděčný. Snažím se mu odvděčit dobrými výkony," říká.

Liberec je však v tabulce až dvanáctý. "Je to nesmírně vyrovnané, takže se klidně může stát, že když vyhrajeme pár zápasů, dostaneme se zpět na vyšší pozice, kde chceme být. Myslím, že hodně doplácíme na velký počet vyloučení, pak nechytneme v zápasech takové tempo, jaké bychom měli mít. Chybí nám také nějaké detaily," přemítal Faško-Rudáš.

Jeho přínos na ledě je pro Liberec vysoký, ale raději by tým viděl v jiných patrech pelotonu. "Snažím se týmu pomáhat, jak můžu, a jsem rád, že sbírám body, ale hlavně bych byl rád, kdyby se tým pohyboval na vyšších příčkách," prohlásil.

Start sezony slovenskému útočníkovi vyšel. Livesport

V současné době je nejproduktivnějším hráčem týmu, za ním jsou další Slováci Michal Ivan a Róbert Lantoši. "Jsem rád, že se nám daří. Věřím, že tak budeme pokračovat a pomůžeme týmu, jak nejlépe to půjde," nechal se slyšet.

Těší ho i to, že do Liberce v létě přišel již zmíněný Lantoši, s nímž se zná ze slovenské reprezentace. "Je to skvělý hokejista a ještě lepší člověk. Sedím vedle něj v šatně. Je to obrovský profík, který tvrdě pracuje a pomáhá nám být lepšími hráči a hlavně lepším týmem," řekl.

Faško-Rudáš v dresu slovenské reprezentace. TASR

Faško-Rudáš chyběl národnímu týmu v kvalifikaci na zimní olympijské hry 2026. Na začátku listopadu je na programu tradiční Německý pohár, kde by určitě nechtěl chybět. S národním týmem už byl v kontaktu. "Volali jsme si, ale více budeme vědět, až bude nominace oznámena," řekl.