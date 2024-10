Bohužel mi to nevyšlo, to je prostě hokej, litoval Kváča chyby proti Spartě

Také druhá konfrontace s favoritem na zisk titulu v průběhu tří dnů skončila pro hokejisty Liberce ziskem bodu, ale zároveň mrzutou těsnou porážkou. Po prohraných nájezdech v pátek v Pardubicích zabolela dnešní prohra 2:3 v prodloužení na ledě Sparty o to víc, že se pod ní podepsal brankář Petr Kváča (27), jenž přitom do té doby chytal skvěle a držel svůj tým nad vodou. Jak uvedl v rozhovoru s novináři, chyba ho mrzela hlavně kvůli spoluhráčům.

Ve čtvrté minutě prodloužení manévroval Kváča holí s pukem v blízkosti své levé tyčky. Ke spoluhráčům ho však dostat nedokázal. Namísto toho mu ho sebral Chlapík, posunul ho bleskově na Romana Horáka a tomu stačilo trefil prázdnou branku. Nezaváhal a rozesmutnil hosty.

"Nechtěl jsem puk zahodit. Abych ho hodil jen do rohu, to ne. Jsme tým, který chce hrát na puku. Chtěl jsem pomoct, něco s tím vymyslet," vysvětloval Kváča, proč nezvolil jednodušší řešení. "Nebudu to nikam zahazovat. Nepřekvapilo mě, že se tam vynořil Chlapík. Bohužel mi to prostě nevyšlo. To je hokej," dodal sedmadvacetiletý gólman s reprezentačními zkušenostmi.

Statistiky zápasu. Livesport

Bohužel pro něho si slabší chvilku vybral ve fázi utkání, kdy už nebyl prostor a čas na nápravu. "Spíš mě to mrzí vůči klukům, než abych si to vyčítal. Klukům už jsem se omluvil," řekl Kváča, jenž za předchozí průběh utkání nastřádal 28 úspěšných utkání. "Poučení? Po každém gólu musíte být víc ostražitý. Jak říkám – mrzí mě to vůči klukům. Bojovali jsme a mohli pomýšlet na druhý bod."

Od mužstva se dočkal podpory. "Podporujeme se všichni dohromady. Když někdo udělá chybu, snažíme se ji napravit a dotyčného povzbudit. A usínat budu bez problémů. Spím dobře. Přijedu domů, podívám se na svého syna a hned spím dobře. Tohle zůstane na zimáku, probereme to s trenérem gólmanů a obránci, co jsme mohli udělat líp, aby se to neopakovalo. Hodím to za hlavu," ujistil Kváča.

Slova zastání byla slyšet již na pozápasové tiskové konferenci i od šéfa liberecké střídačky Filipa Pešána. "Bylo tam dlouhé střídání a Kvaky nechtěl kotouč jen tak někam odpálit, chtěl ho udržet na našich hokejkách. Prostě jen udělal chybu," konstatoval Pešán.

Kváču podpořil i v kabině po zápase. "Před celým týmem jsem Petrovi poděkoval za výkon, kterým nás držel v zápase a dával nám celou dobu šanci vyhrát. Když udělá brankář v prodloužení takovou chybu, je to moc vidět. Já jsem jich během toho zápasu udělal desítky a tolik vidět nejsou, takže takhle jsem se s ním i bavil," doplnil Pešán.

