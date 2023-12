Forman si užívá střelecké probuzení. Byl jsem nemocný, ale teď už mám sílu, řekl

Druhé dvougólové utkání v sezoně odehrál v neděli útočník Sparty Miroslav Forman (33), který se výrazně podílel na vítězství 3:0 na ledě Karlových Varů. Navázal tak na čtvrteční branku v Hradci Králové a po vítězství na západě Čech si v rozhovoru s novináři pochvaloval, že se po nemoci cítí dobře.

"Jsem spokojený, že mi to tam teď padá a dal jsem dnes dva góly. Do šancí jsem se dostával i předtím, ale teď jsem si asi trošku odpočinul. Byl jsem nemocný. Teď už mám sílu a jsem za ty góly rád," řekl Forman, jenž po utkání chválil i spoluhráče ve čtvrté formaci Jakuba Konečného a Radka Mužíka.

"Měli jsme spolu jeden trénink a předzápasové rozbruslení a už tam začala vypadat spolupráce na ledě slušně. Ve Varech jsme spolu nastoupili poprvé a bylo to super. Na ledě jsme si dobře rozuměli. Měli jsme několik šancí. Potřebujeme dávat i tyto špinavé góly z prostoru před brankou."

Forman se poprvé prosadil ve 48. minutě po Konečného přihrávce. Druhou branku přidal při power play domácích a pomohl tak Spartě oplatit Karlovým Varům porážku z prvního vzájemného zápasu v Praze.

"Popravdě si první zápas moc nevybavuji, ale věděli jsme, proti jakému mužstvu hrajeme. Jaké jsou jejich silné stránky. Je to rychlé, brejkové mužstvo. Na to jsme si dávali pozor. Měli jsme optickou převahu, ale trvalo nám strašně dlouho, než jsme odskočili o dvě branky. Byl to dobrý výkon, ale musíme zapracovat na koncovce," dodal Forman.