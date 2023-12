Varaďu v Třinci vyvolávali fanoušci. Byl to pro mě speciální zápas, přiznal po návratu

Václav Varaďa (47) se loni na jaře radoval s Oceláři ze zisku třetího extraligového titulu v řadě. Po završení zlatého hattricku ale v klubu skončil, rok nikde netrénoval a před touto sezonou se upsal Pardubicím. S Dynamem poprvé zavítal do Třince, kde jej hráči potěšili výkonem i výhrou 5:1 a domácí fanoušci svou reakcí.

"Těšil jsem se sem. Ne, že bych měl zakroužkované od prvního dne sezony, kdy tady jedeme. Ale těšil jsem se," řekl Varaďa po utkání. "Pilně jsme se připravovali, nevybočovalo to z toho, jak jsme my trenéři zvyklí náš tým chystat. Lhal bych ale, kdybych řekl, že to nebylo pro mě speciální utkání. Bylo speciální."

Slezský klub připravil sestřih nejzajímavějších momentů z Varaďova působení na třinecké lavičce a pustil je během první komerční přestávky zakončené slovy: "Venco, díky!" Domácí fanoušci vyvolávali trenérovo jméno a mohutně tleskali. Kouč vypadal dojatě.

"Na roky, které jsem tady strávil, nezapomenu. Třinec mi zůstal v srdci. Děkuji fanouškům a všem lidem, kteří to udělali. I organizaci, která mě posunula dál a dala i možnost fanouškům se k tomu krátce vrátit. Ale věřím, že se hráči naši soustředili na hru a na tři body, které jsme chtěli."

Pardubice pod jeho vedením ukončily Třinci sérii 16 zápasů, ve kterých Oceláři bodovali. Stále tak platí extraligový rekord ze sezony 2020/21, který vytvořil Třinec s Varaďou na střídačce. Tehdy bodovali ve dvaceti zápasech za sebou.

"Ono to tak nějak vyšlo," odmítl trenér větší motivaci ukončit bodovou sérii Třince. "Díváme se na zápasy, které přicházejí. Chceme od hráčů co nejlepší výkon, k tomu jim připravíme půdu pod nohama, aby se dostavil. Že třeba chvilku trvá, než se dostaví vítězství, nebo se body sbírají jako na běžícím páse, to tak ve sportu je."