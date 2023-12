Třinec dostal naloženo od Pardubic a přišel o sérii. Vítkovice prohloubily krizi Litvínova

Šlágr 25. kola Tipsport extraligy proti sobě svedl Třinec a Pardubice. Oceláři mohli protáhnout působivou bodovou sérii na 17 ligových zápasů, leč nestalo se, Dynamo je sfouklo 5:1. Ještě o gól vyšší výhru si veze Kometa z Liberce, Bílé Tygry navíc předskočila v tabulce. Sparta napravila krach z Hradce Králové a na ledě Karlových Varů zvítězila 3:0. Olomouc zejména díky třem brankám ve druhé třetině vyhrála v Mladé Boleslavi, Bruslaři zůstávají přilepeni na dně tabulky. Plzeň bere dva body za zvládnuté nájezdy v Hradci. Litvínov schytal ve Vítkovicích debakl 2:6 a čtvrtou prohrou v řadě potvrdil, že upadá do krize.

Trenér Varaďa, který stál na lavičce Ocelářů u tří z posledních čtyř titulů, přijel do Třince poprvé v roli trenéra soupeře. Jeho noví svěřenci se činili, aby mu návrat zpříjemnili. Pardubice nejdříve přežily šanci Adámka, vzápětí ale udeřily. V přečíslení tři na dva přihrál Tomáš Zohorna z levé strany na pravou Lukáši Radilovi, který střelou bez přípravy otevřel skóre. Při druhém gólu se dostal k puku před brankou Poulíček a bekhendovou kličkou překonal Kacetla.

Hostům vyšel i nástup do druhé třetiny. Už po 47 sekundách zvýšil v přesilové hře Peter Čerešňák, jehož dělovka od modré čáry zapadla od tyče do branky. Platnost gólu ještě prověřili rozhodčí u videa. Z branky vyhnal Ondřeje Kacetla ve 24. minutě Zohorna, který se prosadil precizní střelou přes obránce do horního růžku.

I Marek Mazanec rychle kapituloval. Nejdříve jej zachránila po ráně Říčky tyč, ale Pardubice využily i svou druhou početní výhru: Z hranice brankoviště usměrnil Lukáš Sedlák puk do prázdné branky po chytré přihrávce Martina Kauta. Lídr soutěže nepolevoval, v dalších šancích vychytal domácí gólman Roberta Kousala a Zohornu, zatímco Martin Bučko minul odkrytou branku.

Lídr tabulky ještě promarnil v závěru prostřední třetiny dvouminutovou přesilovou hru pět na tři. Dlouhou výhodu dvou mužů v poli nabídl hostům Andrej Nestrašil. Zkušenému útočníkovi se nelíbilo, že rozhodčí vyloučili Růžičku za krosček a za nesportovní chování obdržel nejen menší trest, ale i vyšší a zápas pro něj skončil.

Třinec už v této sezoně utrpěl doma debakl 0:5 s Hradcem Králové a od šesté trefy je zachránil Mazanec, který dobře zasáhl proti Patriku Poulíčkovi. O čisté konto připravil Romana Willa ve 47. Richard Pánik, který zakončil souhru do odkryté branky. I přes další šance na obou stranách se skóre nezměnilo.

Kometa předvedla bleskový nástup do utkání a již po 24 vteřinách hry šla zásluhou Lukáše Kaňáka do vedení. Ve 4. minutě pak přidal druhý gól Brna Steve Moses, který dorazil za Králova záda Gazdovu střelu. A to pořád nebylo ze strany hostů vše. Přesilovou hru využil vteřinu před vypršením Dvořákova trestu opět Moses a poslal Brno již do tříbrankového trháku.

Až poté se ke slovu dostali také domácí, Rychlovského samostatný únik ale skvěle zlikvidoval Lukeš. Následovali dvě početní výhody Bílých Tygrů v krátkém sledu za sebou, hráči domácích je ale nesehráli vůbec dobře. V samém závěru první třetiny mohl přidat čtvrtý gól hostů Kohout, Daniel Král ale jeho samostatný nájezd zastavil.

Ve druhé části Severočeši přidali na aktivitě a odměnou jim byl kontaktní gól, o který se postaral Knot. Domácí radost ale netrvala příliš dlouho, Kometě okamžitě vrátil tříbrankové vedení Gazda. V polovině utkání navíc měli Brněnští k dispozici dlouhou přesilovku pět na tři a maximálně ji využili. Na 5:1 zvýšil dělovkou bez přípravy opět Gazda a na jeho branku navázal po 17 vteřinách Moses, který zkompletoval svůj hattrick. Zároveň tím vyhnal Krále z branky, toho nahradil Lukáš Pařík.

Severočeši se pokoušeli alespoň snížení, hostující obrana je ale do velkých šancí nepouštěla. Závěr druhé části okořenila boxerská vložka mezi Kellym Klímou a Kristianem Pospíšilem.

Do třetí třetiny vstoupily oba týmy velmi opatrně. Ve 42. minutě se o zkorigování stavu pokusil Oscar Flynn, ale Lukeš byl proti. Stejně tak neuspěli o něco později Ronald Knot a junior Jaromír Pérez. I přes několik slibných šancí na obou stranách se už skóre nezměnilo.

Zápasu předcházel slavnostní úvod, ve kterém byli oceněni dva bývalí hráči Karlových Varů, jedni ze strůjců medailových úspěchů klubu v sezonách 2007 až 2009, Petr Kumstát a Jan Košťál. Oba byli uvedeni do klubové Síně slávy a jejich dresy s čísly 46 a 26 byly vyvěšeny pod strop KV arény.

Úvod utkání byl zcela v režii Sparty, která prakticky po celých dvacet minut nepustila domácí z jejich obranného pásma. Hosté mohli otevřít skóre hned ve druhé minutě po střele Horáka z mezikruží, brankář Frodl byl ale připraven. Opora Západočechů se vyznamenala při šanci Chlapíka, při Kousalově zakončení mu pomohla tyč. Za domácí si větší příležitost vytvořil až ve 20. minutě Černoch, který se ocitl sám před Kovářem.

Ve 23. minutě se hosté dostali do vedení, když si Kestner nabruslil až před Frodla a nikým neatakován otevřel skóre. Domácí po inkasované brance více otevřeli hra a i oni zásluhou Rachůnka v polovině zápasu orazítkovali tyč hostující branky. V rozmezí 29. až 32. minutě přišla série dvouminutových vyloučení z obou stran, ze kterých vybočil trest Mikliše do konce utkání za nesportovní chování.

Ani jeden z týmů však v přesilovkách nedokázal skórovat. Sparta vítězství nakonec potvrdila ve třetí části. Ve 48. minutě najel Forman na přesnou nahrávku Konečného a procedil puk pod Frodlovými betony. Sparta si dvoubrankové vedení již pohlídala a vítězství potvrdila při nepovedené power play domácích. Skóre uzavřel Forman.

V zápase jako první zahrozili hosté, když nahození Rašnera od modré zastavila až pravá tyčka Růžičkovy branky. Do vedení šli ale domácí, ve 14. minutě se k dorážce na brankovišti dostal Ondřej Roman a procedil puk mezi Sedláčkovými betony. Středočechům ale vedení vydrželo jen 75 sekund. U vlastní branky se zamotal puk nešťastně Závorovi, který se pak přes Káňu dostal až k Macuhovi a slovinský reprezentant vyrovnal.

Ve druhé třetině padly tři góly, všechny za záda mladoboleslavského brankáře. Za hosty se postupně trefili Macuh, Nahodil a Kunc, přičemž ve dvou případech se jednalo o gól v přesilové hře Olomouce. Po čtvrtém gólu hostů pak domácí vyměnili brankáře, když šel místo Růžičky do branky Filip Novotný.

Mladá Boleslav oživila naději na bodový zisk po 39 vteřinách třetí části hry, když také využila přesilovku. Zakončujícím hráčem byl Skalický. Další gól už ale nepadl ani přes dlouhou hru domácích bez brankáře v závěru zápasu. Bruslaři se tak i nadále trápí, tři body získali pouze v jednom z posledních 13 utkání.

Zatímco úvodní duel v Plzni nabídl obrovskou střeleckou převahu Mountfieldu, odveta přinesla vyrovnaný a poměrně opatrný hokej. Úvodní šance přišly ve druhé desetiminutovce. Hostujícímu brankáři Hlavajovi nejprve pomohl Hrabík, jenž zblokoval Estephanovu gólovku, a následně tyč proti střele Freibergse.

Na druhé straně Lukáš vychytal Lva, který se do Hradce vrátil jako soupeř poprvé po třech a půl odehraných sezonách v místním týmu. Domácí jinak byli nebezpečnější, právě Lev musel zabránit v dorážce Pilařovi a Hlavaj ve vlastní přesilové hře vyjet daleko z brankoviště proti rozjetému Perretovi.

Indiáni však odpověděli dominantním závěrem druhé třetiny. Pro dorážky si sice nechodili, ač Lukášovi většina puků vypadávala, nicméně po chybě v soupeřově rozehrávce se dostali do vedení díky povedené kombinaci tria Lev – Indrák – Söderlund do prázdné branky.

Plzeňský brankář s postupujícím časem vyhlížel své první čisté konto v české extralize. V dobře sehrané hradecké přesilovce ho znovu zachránila tyč proti Lalancettovi, ale na Kalinovu střelu v 50. minutě už nestačil. Domácí obránce dal po dobrém pasu od Šťastného první soutěžní gól od března 2022.

Obrat měli na hokejkách v jednom střídání Miškář a Estephan, Plzeň ale nerozhodný stav udržela a nakonec slavila dvoubodové vítězství. Samostatné nájezdy totiž rozhodla čtvrtá série a v ní povedená střela Söderlunda pod břevno hradecké branky.

Jihočeši od začátku překypovali aktivitou a v první třetině vyslal na brankáře Brízgalu 14 střel. Velkou šanci měl ve třetí minutě Kubík, ale s jeho bekhendovým zakončením si kladenský gólman poradil. Při trestu Slováčka předvedli domácí ukázkovou kombinaci, na jejímž konci doklepl Kondelík kotouč do odkryté branky.

Ve druhé třetině přidali Rytíři na bojovnosti. Motor se vypořádal s krátkým úsekem vyplněným nepřesnostmi a vrátil se k nátlakové hře. Do šancí se dostali Gulaši, Toman a také Beránek, jenž z prostoru mezi kruhy trefil tyčku. Na trestnou lavici poté usedl Hovorka a strávil tam pouze šest vteřin. Hosté vyhráli buly a Smoleňák úspěšně tečoval Ticháčkovu střelu od modré čáry.

Kladenští ještě více přitvrdili a vedle důrazného forčekingu občas přidali zákrok za hranicí pravidel. V rostoucí nervozitě se strhla další bitka v obranném pásmu Jihočechů. Po návratu hříšníků se nehrálo příliš dlouho pět na pět. Vyloučený byl Klepiš a domácí znovu využili přesilovku. Nápřahem od modré čáry se prosadil Gulaš.

Krátce po startu třetí části vybojoval Kondelík puk u zadního mantinelu a Gulaš bekhendem u levé tyčky zvýšil náskok domácích. Zanedlouho byl vyloučený Kachyňa, ale domácí zvládli oslabení bez problémů. Navíc následně jejich vedení zvýšil Valský, jehož ideálně našel Koláček.

Středočeši pohotově snížili zásluhou Pytlíka, který objel branku a překvapil Hrachovinu. Žádné drama se ale nekonalo Beránek vybídl najíždějícího Harrise, který zblízka překonal Brízgalu. Při power play Kladna v 56. minutě si budějovičtí hráči vyměnili role. Harris střílel a Beránek tečoval před prázdnou brankou. Poslední slovo měl při přesilovce pět na tři hostující Smoleňák.

V souboji dvou trápících se celků mohli jít hned v úvodu do vedení hosté. Po chybě Percyho ujížděli Koblasa s Kudrnou ve vlastním oslabení dva na jednoho, Koblasovu ránu ovšem Machovský zlikvidoval.

Na opačné straně ujížděl Lakatoš sám na Tomka, jenže litvínovského gólmana nepřekonal. Vzápětí se Ostravané již mohli radovat, v závěru početní výhodě Auvitu vystřelil od modré, Tomek puk po jeho tečované ráně vyrazil před sebe, kde číhající Barinka pohotově doklepl kotouč.

Zkraje druhé třetiny šli domácí do dvoubrankového vedení, když Bukarts šikovně tečoval střelu Dočekala. Uběhlo sotva 29 sekund a hosté odpověděli poté, co Abdul prostřelil Machovského ranou od modré. Domácí krátce nato získali dvougólový náskok zpátky. Dočekal prudkou přihrávkou poslal do úniku Bukartse, jenž rychlým švihem zavěsil přesně k pravé tyčce.

V úvodu třetí části sice litvínovské mužstvo dostal na dostřel Demel. Ten zůstal volný před vítkovickou brankou a zblízka pohotově napnul síťku, ale po necelých dvou minutách přišla odpověď domácích. Dočekal, kterého si Vítkovice vypůjčily z Třebíče, totiž v přesilovce skóroval po křížné přihrávce Barinky a bylo to 4:2.

Ostravané si definitivně pojistili vítězství v čase 47:15, když Lakatoš střelou bez přípravy nedal šanci Tomkovi a proměnil třetí početní výhodu Vítkovic. Následovala další přesilovka domácích, kterou po přihrávce Dočekala zpoza branky využil Barinka.

Vítkovice tak přerušily sérii sedmi extraligových porážek v řadě, v nejvyšší soutěži bodovaly naplno poprvé od 29. října, kdy vyhrály v Mladé Boleslavi. Litvínovští hokejisté naopak prohráli počtvrté za sebou, v posledních devíti extraligových duelech nasbírali jen pět bodů.