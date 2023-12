Dočekal si odskočil z první ligy a táhl Vítkovice. Přinesl jsem trochu klidu a pohody, řekl

Hokejisté Vítkovic ukončili sérii sedmi porážek a velkou zásluhu na tom měl trochu nečekaně útočník Martin Dočekal (32). Nejproduktivnější útočník první ligy, který dorazil na výpomoc z Třebíče, vstřelil gól a připsal si dvě asistence. I díky němu trápící se Severomoravané porazili Litvínov vysoko 6:2.

"Jsem rád, že jsem pomohl a kluci mohli zase po delší době vyhrát za tři body," řekl Dočekal novinářům. "Myslím, že jsem do kabiny vnesl trochu klidu a pohody, co jsem si sem přenesl z Třebíče. Na klucích to bylo znát. Někteří, se kterými jsem tady už dříve hrál, byli rádi, že jsem přijel. Doufám, že je to nakopne a bude se jim takhle dařit i dál."

Dočekal Vítkovicím vypomohl během uplynulé sezony v utkání semifinále play off na ledě Hradce Králové, v předchozích ročnících naskočil ve vítkovickém dresu do 47 extraligových duelů. "Na poradě bylo úplně něco jiného, než jsme tady dříve hrávali, ale hokej je daný. Měl jsem plnit určité úkoly, systém je trošku změněný. Jak říkal trenér, kluci to začali plnit, dělají, co mají a sklízíme za to ovoce," prohlásil.

V nedělním utkání s Litvínovem byl hodně vidět. Dal gól a u dalších dvou branek asistoval. "Měli jsme hodně přesilovek a je důležité, abychom si tím pomohli. Sedli jsme si a napadalo to tam, dali jsme v nich čtyři góly. Za to jsem rád," usmál se útočník, který jinak nastupuje v první lize za Třebíč.

Koneckonců v sobotu strávil na ledě skoro 23 minut při výhře Třebíče nad Vsetínem a coby nejproduktivnější hráč soutěže zapsal dvě asistence. "Začátek byl dnes těžší, trošku jsem se hledal, protože přístup hráčů je daleko rychlejší než v první lize. Na to jsem si musel zvyknout, ale v první lize boduju, hraju všechno a mám sebevědomí, takže jsem se snažil přenést to sem," zmínil urostlý útočník, který ve 27 zápasech první ligy nastřílel 16 branek a přidal 18 asistencí.

Střelci utkání Vítkovice – Litvínov. Livesport

Dočekal má do Vítkovic vyřízeny střídavé starty, šlo ale spíše o dočasnou výpomoc, i když Ostravané by se užší spolupráci rozhodně nebránili. "Martin nám určitě pomohl, jeho přínos byl hlavně v přesilovkách. Jsme vděční, že nám pomohl. Zájem od nás určitě bude, ale je to managementu, zda tato možnost bude a co na to mateřský oddíl," připomněl asistent vítkovického trenéra Jiří Veber.

Samotný hráč by rád přidal další extraligové starty. "Bylo by to náročné, v sobotu jsem hrál 23 minut. Trošku jsem se toho bál, ale už mám svůj věk a vím, jak s tím naložit. Myslím, že jsem se s tím popral dobře. Spolupráci mám nyní do konce roku a jsem připraven kdykoliv pomoct," řekl Dočekal.