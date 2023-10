Týden v extralize: Mistrovská kocovina, pardubický střelec i pan Jágr na scéně

Hokejová extraliga poprvé v sezoně nabídla tři hrací kola v jednom týdnu a nahuštěný program přinesl premiérovou reprízu jarního finále nebo tradiční souboj Sparty s brněnskou Kometou. Oba výše zmíněné zápasy nenabídly úplně očekávaný scénář a k vidění byla skvělá gólmanská vystoupení. Proč se do pozápasových rozhovorů pomalu vrací jméno Jágr a o kolik let mladší než legendární osmašedesátka jsou střelci důležitých libereckých gólů?

Finále naruby

Páteční kolo nabídlo reprízu finále mezi Třincem a Hradcem Králové. Průběh prvního vzájemného zápasu v nové sezoně nepřipomínal dubnové zápolení ani vzdáleně. Oceláři jako by zapomněli, co je dovedlo ke čtvrtému titulu v řadě. Působili lehkovážně a Východočeši jejich přístup tvrdě trestali. Hradec ve Slezsku vyhrál 5:0 a protrhl sérii tří proher.

Ve třech domácích zápasech dubnového finále přitom třinecká obrana dovolila Hradci pouze tři góly. V pátek si ovšem vybrala slabší chvilku. "Dnes jsme nedělali věci, na které jsme zvyklí. Vymýšleli jsme a přitom víme, že to dělat nemůžeme," řekl po zápase Daniel Voženílek.

Lehkovážnost domácích potrestal po necelých pěti minutách hry Patrik Miškář, jenž se ztratil z dohledu právě Voženílkovi a sám před Markem Mazancem nezaváhal. "Udělali jsme v první třetině chybu v obranném pásmu, dostali jsme gól a pak jsme hráli často v oslabení," uvedl viditelně zklamaný útočník.

Právě hradecké přesilovky určily další vývoj zápasu. Zatímco ve finálové sérii využil Mountfield v šesti zápasech jedinou, v pátek na třineckém ledě udeřil v početních výhodách hned dvakrát a v úvodu třetí třetiny odskočil na 4:0. Definitivní podobu výsledku dal lídr ofenzivy Východočechů Oliver Okuliar, který se jednoduše otočil kolem bránícího Viliama Čacha.

Třinec rozpačitý vstup do sezony potvrdil i v neděli, kdy opět nestíhal v obraně a podlehl Litvínovu 4:6. Oceláři mají po sedmi kolech devět bodů a jsou až na osmém místě extraligové tabulky.

Liberecké mladé pušky

Liberci vstup do sezony příliš nevyšel, po čtyřech kolech měl pouhé tři body a čekal ho zápas s dvoubodovým Kladnem. V důležitém duelu na sebe strhli pozornost mladí liberečtí beci. Hubenou výhru 3:2 svými premiérovými extraligovými zásahy řídili Tomáš Galvas a Jakub Dvořák.

Hlavně pro Galvase byl uplynulý týden přelomový. Klub ve středu oficiálně oznámil jeho příchod z Olomouce a talentovaný zadák jen o pár hodin později překonal letitý klubový rekord. V domácím zápase s Kladnem uzavřel povedenou úvodní osmiminutovku, v čase 7:38 zvýšil na 3:0 pro Bílé Tygry a stal se nejmladším libereckým obráncem, kterému se podařilo vstřelit extraligovou branku.

V 17 letech a 228 dnech překonal téměř o půl roku málem 20 let starý milník Ladislava Šmída. "Tomáš je velmi kreativní mladý obránce, který se nebojí hrát. Na tréninku tvrdě pracuje, má před sebou velkou budoucnost," chválil českou naději pro následující draft NHL trenér Filip Pešán.

Šmídovi se v duelu s Kladnem přiblížil i Dvořák, jenž svou první extraligovou trefou otevřel po 44 vteřinách hry skóre. V 18 letech a 125 dnech ztratil na svého předchůdce tři a půl měsíce a v klubových tabulkách se mezi obránci zařadil na třetí místo. "Jsem moc rád, že jsem se prosadil před domácími fanoušky," spokojeně líčil talentovaný liberecký odchovanec.

Učitel Jágr

Do ostrého zápasu zatím v nové sezoně nenaskočil, svému klubu se tak snaží pomoci v jiné roli. Jednapadesátiletý Jaromír Jágr dostává pověsti dříče a snaží se svou pílí nakazit i zbytek týmu. Jeho tréninkové metody teď podle útočníka Rytířů Jaromíra Pytlíka přinesly týmu důležité dva body ze zápasu s Plzní.

"V prvních čtyřech utkáních jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme je. Takže si nás vzal pan Jágr do parády a teď se to asi projevilo. Po každém tréninku s ním vypálíme snad dvě stě puků," přiblížil metody ikony českého hokeje Pytlík, jenž k výhře 5:4 v prodloužení přispěl svým prvním extraligovým hattrickem v kariéře.

Odchovanec Žďáru nad Sázavou překonal během jediného zápasu svou střeleckou bilanci z minulého ročníku. V základní hrací době se dvakrát prosadil střelou zápěstím a v prodloužení při přečíslení dvou proti jednomu nekompromisně zatloukl nabídku Jakuba Klepiše. "Po střeleckém trápení z minulé sezony je to pro mě celkem úleva. Stále však je co trénovat. Abych měl sílu v zápěstí jako pan Jágr, musím ještě pořádně cvičit," uznal kladenský hrdina v rozhovoru pro klubový web.

Na skvělý výkon z Plzně může Pytlík navázat v pátek doma proti Hradci Králové. Prodá Jágrovy tréninkové metody i proti finalistům minulého play off?

Hráči týdne

Lukáš Radil (Pardubice)

Na začátku ročníku má formu jako hrom. Útočník se zkušenostmi ze zámořské NHL nastřádal v úvodních sedmi kolech osm branek a tři asistence a s 11 body vládne produktivitě soutěže. Ve třech zápasech uplynulého týdne nastřílel pět gólů, přidal dvě nahrávky a Pardubicím výrazně pomohl k sedmi získaným bodům a posunu do čela extraligy.

Jedno z nejlepších utkání ve své extraligové kariéře odehrál účastník dvou světových šampionátů a jedněch olympijských her ve středu proti Vítkovicím. V první třetině přesně zakončil přečíslení dva na jednoho. Ve druhé části si našel prostor mezi kruhy a prostřelil Matěje Machovského. A v závěru třetí třetiny pečetil svižnou ranou zápěstím vysokou výhru Pardubic 7:3.

Ke druhému extraligovému hattricku v životě přidal člen druhého pardubického útoku asistenci a poprvé od svého návratu z KHL zakončil zápas se čtyřmi body. "Kdybych dnes vystřelil do rozhodčího, stejně se to asi odrazí do branky. Byl to den, který si každý přeje a jsem za to rád. Doufám, že to byl začátek a střeleckého prachu máme ještě dost," líčil spokojený Radil.

Svým slovům dostál 33letý útočník hned v pátek, kdy dalšími dvěma zásahy přispěl k vítězství Dynama 4:1 nad Plzní. V neděli v Liberci prohrálo Dynamo 3:4 po samostatných nájezdech, Radil se i přesto zapsal do statistik jednou nahrávkou a bodoval v pátém utkání v řadě.

Jeremie Blain (Hradec Králové)

Kanadský obránce ve službách královéhradeckého Mountfieldu si při zranění Jana Eberleho propůjčil kapitánské céčko a ke své nové, byť pouze dočasné, pozici se postavil zodpovědně. Ve dvou kolech v roli lídra týmu zaznamenal čtyři body (2+2) a společně s krajanem Stuartem Percym z Vítkovic je nejproduktivnějším ligovým zadákem.

Blain načíná v Hradci svou čtvrtou sezonu, až do pátku v dresu východočeského klubu ovšem zažil jediný tříbodový zápas. Ten druhý přidal v repríze finále proti Třinci, kdy dvěma góly a asistencí řídil jednoznačnou výhru 5:0.

Zejména jeho první trefa stojí za zmínku. Jednatřicetiletý bek převzal puk na útočné modré čáře, využil zaškobrtnutí bránícího Richarda Nedomlela a po rychlé otočce zpoza branky uklidil puk za Mazance. "Chtěl jsem nahrávkou trefit naši hokejku před brankou, ale viděl jsem padajícího Nedomlela a řekl jsem si, že musím objet branku, protože je příliš velký. Potom jsem viděl, že Mazanec je trochu mimo ideální pozici. Ještě nikdy jsem tohle v zápase neudělal, ale podařilo se," usmíval se Blain v rozhovoru pro klubovou televizi.

Dominik Furch (Brno)

Kometa po hrůzostrašném vstupu do ročníku získala v uplynulém týdnu plný počet bodů a posunula se do klidného středu tabulky. Výrazný podíl na důležitých třech výhrách měl její gólman. Furch našel formu z minulé sezony, ve třech zápasech udržel dvě čistá konta a zlikvidoval 62 střeleckých pokusů.

Za posledních 180 minut hry na něj vyzrál pouze kladenský Jiří Ticháček. Dvacetiletý bek však pouze upravil skóre na konečných 1:4 a nijak neohrozil tříbodový zisk brněnského celku.

Furch zakončil týden s úspěšností 98,4 procenta a mezi brankáři se i přes nevydařený úvod ročníku posunul do elitní desítky. "Dominik nám pravidelně dává šanci překlopit zápasy na naši stranu, drží nás nad vodou," chválil brankáře po nule na Spartě spoluhráč Lukáš Cingel’.