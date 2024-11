Hradec Králové po obratu přemohl Olomouc a v extralize bodoval pojedenácté v řadě

Královéhradecký Mountfield v předehrávce 21. kola Tipsport extraligy porazil na domácím ledě po obratu Olomouc 2:1 a poskočil před Mladou Boleslav na čtvrté místo tabulky. Vítěznou branku Východočechů, kteří bodovali v 11. utkání v řadě a doma zvítězili podesáté za sebou, vstřelil na začátku třetí třetiny Radek Pilař. Hanáci v ČPP Aréně potvrdili mizernou bilanci z kluzišť soupeřů, kde v aktuální sezoně získali jen tři body.

Hradec věnoval utkání ženám a nastoupil do něj ve speciálních fialových dresech. Inkasoval však gól z první střely Olomouce, když si na konci třetí minuty nechal za zády Pláška, který po Kohoutově přihrávce zamířil přesně do rohu branky.

Odpověď Mountfieldu nicméně přišla už v osmé minutě, paradoxně ve vlastním oslabení. Tamáši vyslal do úniku Perreta, jemuž Machovský sice vypíchl kotouč, ale ten se od Perretovy brusle odrazil do branky. Francouzský útočník jako první hráč v extraligové sezoně skóroval v početní nevýhodě už potřetí.

Statistiky utkání. Livesport

Přesilové hry byly obecně pro oba celky spíše utrpením, hradeckou chybu mohl stejným způsobem ztrestat Kunc. Drobná potyčka vznikla v polovině utkání po Knotkově faulu kolenem na Šťastného, za který rozhodčí po kontrole u videa udělili jen menší trest.

Z nezáživné podívané jinak vystouplo odvážné sólo Miškáře, na druhé straně Novotného nejvíce ohrozila Pláškova rána do masky. Východočechy poslal do vedení dorážkou zkraje třetí třetiny Pilař, který tak po návratu do extraligy z Prostějova zaznamenal druhý bod ve třetím utkání.

Rovnou dvě gólové radosti zmařily domácím další konzultace sudích u videa: Tamáši zakončoval jen do místa, kde před Machovského posunutím branky byla tyčka, a po Mudrákově střele puk nepřešel celým objemem brankovou čáru.

Východočeši přesto závěr i za těsného vedení 2:1 bez problémů kontrolovali. Hanáky v závěrečné části přestřílel vysoko 18:3 a do tlaku je nepustil ani v krátké power play.