Hradec mi svědčí, řekl po skvělém výkonu Novotný. Domácím pochytal 41 střel

Před 10 měsíci vychytal v Hradci Králové nulu na 49 zákroků, sedm měsíců zpátky ukončil domácím historickou vítěznou sérii. Nyní se brankář Filip Novotný (32) zaskvěl na východočeském ledě dalším velkým představením a zejména jeho zásluhou vydolovala Mladá Boleslav první dva body v novém ročníku.

"Škoda, že se hrály ve druhé třetině přesilovky pět na tři. Kdyby nebyly, tak by to možná skončilo 0:0 a hráli bychom doteď," pousmál se Novotný po zápase, v němž brankáři na obou stranách výrazně předčili střelce.

Pro oporu Mladé Boleslavi to platilo zejména ve třetí třetině, kdy likvidovala jednu šanci domácích za druhou. Nakonec Novotný pochytal hokejistům Mountfieldu 41 ran. "Já jsem rád, když na mě jde hodně střel. Dneska toho bylo dost, jako vždycky tady v Hradci."

Nejvíc horko mu bylo minutu po vyrovnání, kdy už soupeř slavil další gól. Kontrola u videa ale domácím radost ukončila, obránce Tomáš Pavelka neprotlačil kotouč za čáru. "Vím, že jsem puk nejdřív udržel betonem. Pak tam byl chumel, puk poskakoval na čáře a najednou rozhodčí pískl gól. Naštěstí pro nás nebyl," popsal.

Statistiky utkání. Livesport

Východočeši z něj byli nešťastní podobně jako loni v listopadu, kdy za Novotného nedostali dokonce ani jednu ze 49 střel. "To už ani nevím. Já si pamatuju, že jsem se tady při nájezdech ke konci minulé sezony zranil. Spíš to jsem měl v hlavě a doufal jsem, že se nezraním. Ale jo, Hradec mi nějak svědčí. Ten stadion mám rád a vychází mi to tady. Doufám, že to nezakřiknu," klepal na zuby.

Až nájezdy přinesly v souboji střelců s brankáři pomyslnou remízu. "Mně se úplně nepovedly, i když jsme vyhráli. Dvakrát mě vykoupali, jednou z toho byl krásný gól, podruhé hráč netrefil bránu. Musím se ponaučit a chytat ty nájezdy líp," řekl Novotný sebekriticky.

Rozhodující gól spoluhráče Davida Bernada v páté sérii ani neviděl. "Seděl jsem a soustředil se sám na sebe. Podívám se na to až teďka," vysvětlil. Sám ale nejlépe ví, že Bernad tuto disciplínu ovládá. "Má dlouhou hokejku a když udělá kličku, tak je daleko od gólmana. Já od něj taky dostávám góly," přiznal s úsměvem.

Tabulka extraligy. Livesport

Středočeši získali na královéhradeckém bodě první body v sezoně, předtím neuspěli v Liberci a ani doma s Vítkovicemi. Společně s Kladnem tak v extraligové tabulce nechali na nule osamocenou brněnskou Kometu.

"Myslím si, že jsme podali celkem dobrý výkon. Ani předtím jsme nehráli špatně, ale dneska jsme to tou prací dotáhli do vítězného konce. Bude se nám líp dýchat," uvedla brankářská jednička Mladé Boleslavi. "Musíme se od toho odrazit a sbírat další bodíky, protože soutěž bude letos hodně vyrovnaná a bude těžké porazit kohokoli. Každý bod je dobrý."

