Extraliga: V Plzni padla jediná branka, Kladno a Boleslav ukořistily první body

Třetí extraligové kolo zkompletuje pětice pátečních zápasů. České Budějovice vyhrály v Plzni, rozhodl jediný gól, který dal zkraje druhé třetiny Mikuláš Hovorka. Kladno na ledě Vítkovic v závěru ubránilo remízu 2:2, díky Tomáši Plekancovi bylo úspěšnější v nájezdech a dosáhlo tak na první body v sezoně. Totéž platí pro Mladou Boleslav, která rovněž v nájezdech uspěla v Hradci. Na premiérový zisk naopak po porážce s Litvínovem dál čeká brněnská Kometa.

Domácí v úvodu přečkali oslabení a postupně převzali iniciativu. Při vyloučení Matěje Tomana ale Luke Adam osamocený mezi kruhy neprostřelil gólmana Dominika Hrachovinu a naopak z protiútoku ve vlastním oslabení Martin Beránek svůj nájezd zakončil nepřesnou střelou. V pokračující početní výhodě zblízka neskóroval ani kapitán Indiánů Jan Schleiss.

Následná opatrná hra s množstvím nepřesností přinesla další vzruch až po pauze, kdy se ve 22. minutě po akci Valského se štěstím prosadil dorážkou v brankovišti obránce Hovorka, který se krátce předtím vrátil z trestné lavice. Vedoucí gól hosty povzbudil a nervózně hrající domácí přehrávali. Během tlaku v polovině utkání Milan Gulaš několikrát táhlou střelou prověřil gólmana Samuela Hlavaje.

Na druhé straně se do šance protáhl až ve 36. minutě Tomáš Mertl, zakončil však v tísni slabě. Podobně nedotáhl svoji individuální akci za chvíli Adam Benák. Indiánům nevycházely přesilovky, dobře bránící Jihočeši ubránili i čtvrté oslabení.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice vstoupili aktivněji domácí, jenže promarnili další početní výhodu a naopak po jejím skončení Ondřej Kachyňa z levého kruhu jen těsně minul plzeňskou branku. Při přesilové hře hostů ujel po pravém křídle Jakub Pour, jehož střelu skvěle zastavil lapačkou Hrachovinu.

Zoufalou snahu Indiánů o vyrovnání podpořil v 53. minutě vyloučením Jan Ordoš, ale Jihočeši odolali a z brejku v 57. minutě odmítl rozhodnutí tváří v tvář Hlavajovi Dominik Simon. V průběhu dlouhé plzeňské hry bez brankáře ještě odkrytou branku minul Michal Houdek a ránu Petra Zámorského vyrazil pozorný Hrachovina.

První část mohla pro Kladno skončit určitě hůř. Hosté hlavně v úvodu propadali ve středním pásmu a domácí měli rychle několik šancí. Gól však padl dost kuriózně a krkolomně, když po Babkově hrubici Fridrichovo sólo a blafák vyrazil Landon Bow betonem nad sebe, ale padající puk si na vlastních zádech zavezl do branky.

Kladno dokázalo ztrátu rychle smazat Plekancovou trefou v přesilovce, ale rovněž při hře pět na čtyři vrátil náskok Ostravanům Kalus, který zblízka dorazil puk za Bowa.

Vyložených příležitostí Vítkovic však postupně ubylo a hosté srovnali hru. Matěj Beran mohl vyvážit i skóre, ale Matěj Machovský ve 33. minutě po jeho zakončení zblízka předvedl skvělý zákrok. Na druhé straně se proti Káňovi vyznamenal Bow a pak už se Kladno radovalo, když po krásné individuální akci Sideroffa pokořil Machovského zblízka Ondřej Bláha.

Vítkovice v třetím dějství zredukovaly sestavu do tří pětek, ale do pořádného tlaku se dostaly až v závěru ve třech slepených přesilovkách, a tam zápas mohly i několikrát rozhodnout. Bow ale přes zakrytý výhled pochytal několik těžkých ran a Dejovu dorážku do odkryté brány vytěsnil Václav Veber.

Po Slováčkově faulu měli domácí navíc 56 sekund výhodu přesilovky pět na tři, ale hosté v čele s famózním Bowem odolali a i přes poměr střel na bránu 1:17 dotáhli zápas do prodloužení.

I v něm měli stoprocentní šanci domácí: Jan Káňa jel sám na bránu, ale Bow se opět zaskvěl. V podobné situaci se na druhé straně ocitl Ticháček, ale dotírající Raskob mu nedovolil v klidu zakončit. A tak rozhodly nájezdy a v nich se jako jediný trefil Plekanec, jenž překvapil Machovského rychlou střelou z větší vzdálenosti.

Na domácích hráčích jako by v úvodu ještě ležela deka z předchozích nezdarů, a tak se do prvních šancí dostali hosté. Už ve třetí minutě vybídl Pawel Zygmunt ke skórování Patrika Demela, jenže Dominik Furch byl na svém místě.

Brno se prvního gólu sezony dočkalo po 127 minutách a 11 vteřinách, kdy po ose Lintuniemi, Pospíšil otevřel skóre Lukáš Cingeľ trefou za záda gólmana Mateje Tomka.

Severočechy, kterým chyběl nemocný Ondřej Kaše, gól nedeprimoval, dále praktikovali svoji nátlakovou hru a v 15. minutě byli odměněni. David Kaše našel v mezikruží Jindřicha Abdula a jeho přesná střela si našla cestu do sítě. Abdul bodoval i ve třetím extraligovém kole.

Kometa se ve druhém dějství hodně trápila v rozehrávce, což jí znemožňovalo přejít do souvislejší ofenzivy, a tak jedna z mála jejich šancí vznikla po brejku rychlého Marka Ďalogy přes celé hřiště.

Litvínov číhal na svoji příležitost, důsledně bránil svoji modrou čáru a přecházel do rychlých protiútoků, jimž ale chyběla přesnost v koncovce.

Verva se druhé trefy dočkala ve své první přesilové hře v utkání. Jednu střelu ještě dokázal Furch vyrazit, ale z levé strany dopravil puk do branky Liam Kirk a britský reprezentant se tak dočkal svého prvního gólu v české extralize. Třetí litvínovský gól měl na holi Nicolas Hlava, ale po sólovém nájezdu trefil pouze tyč brněnské svatyně.

Ani ve třetí třetině hosté neupustili od své poctivé defenzívy a jednoduchých kombinací směrem dopředu, které dělaly Brnu dost problémů. Ve 45. vystihl Abdul laxní přihrávku Kristiána Pospíšila a po brejku prostřelil Furcha.

Slovenský reprezentant svoji chybu odčinil v 51. minutě, kdy se od modré čáry dostal k nájezdu na Tomka a suverénně jej proměnil. Brno tak získalo psychickou vzpruhu do závěrečného náporu, svého soupeře výrazně přestřílelo, ale vyrovnat se mu nepodařilo ani při 80 vteřin trvající power play. Verva tak vyhrála čtvrtý z posledních šesti vzájemných utkání s Brnem.

Mladá Boleslav měla v první třetině herní i střeleckou převahu, ale na gól jí to nestačilo. Pyrochta v přečíslení napálil přihrávku Stránského kus vedle branky, hosté následně nevyužili dvě přesilovky. Bartošák jim zastavil všech šestnáct střel a častým úsměvem pod maskou dokazoval, že si zápas hodně užívá.

Paradoxně až po hradeckém zlepšení se Mladá Boleslav ujala vedení, když potrestala dva fauly domácích v rozmezí 58 sekund. Pyrochta zmátl bránící trojici i Bartošáka a k zakončení do odkryté branky vybídl finského útočníka Järvinena, který tak bodoval i v třetím utkání sezony.

Mountfield však vrátil úder rovněž z výhody pěti proti třem, kdy po Lalancettově přihrávce skóroval autor hattricku z předešlého kola Okuliar. Domácí pak zvedali ruce nad hlavu ještě jednou, v další dvojnásobné přesilovce, ale videorozhodčí potvrdil, že gólman Novotný udržel dorážky Tamášiho i Pavelky na brankové čáře.

Zazářil i zkraje třetí třetiny proti velkým šancím Miškáře a opět Okuliara. Hradečtí s výjimkou Bartošákovy chyby v rozehrávce jasně dominovali: Vyložené gólové možnosti počítali z dorážky Tamáši, z protiútoků Chalupa a Eberle, po chybách hostů Pavlík nebo Lalancette. Novotný chytal fantasticky.

V prodloužení navíc po faulu na něj pykal Perret, ale Bruslařský klub z výhodné přesilovky zápas neukončil. Stejně jako v posledním vzájemném duelu na konci února tak rozhodly až nájezdy a v nich pátá série, kdy Bartošáka překonal bekhendovou kličkou obránce Bernad.

Olomouc, která v minulé sezoně vyřadila Energii v předkole po výhře 2:1 na zápasy, byla v první třetině mírně aktivnějším týmem. Neprosadila se ale ze hry ani ze dvou přesilových her a svoji střeleckou převahu tak ve vedení nepřetavila.

Karlovy Vary brankáře Branislava Konráda až do poslední minuty první třetiny příliš neprověřily. V ní hned dvakrát zahrozily, slovenský brankář však své zaváhání u zadního mantinelu napravil a puk za svá záda nepustil.

Hostům vyšel vstup do druhé třetiny, kdy se dostali do vedení zásluhou Dávida Grígera, který nadvakrát dorazil do sítě Mikyskovo nahození. Olomouc měla několik příležitostí k vyrovnání ještě před polovinou hrací doby, ale neujalo se bekhendové zakončení Knotka po návratu z trestné lavice, ani povedená teč Arona Chmielewského, protože Dominik Frodl sklapl betony včas.

Domácí se však dočkali v 31. minutě, kdy Klimkovu střelu dorazil do odkryté branky Jakub Navrátil. Po faulu Frodla a bitce Knotka se Stříteským hrála Olomouc přesilovou hru pěti proti třem, během které gólman Energie několika dobrými zákroky svůj tým podržel. Domácím se i přesto podařilo otočit vývoj zápasu, když svůj druhý gól v utkání vstřelil Navrátil.

Ve třetí třetině převzaly iniciativu Karlovy Vary a byly za to odměněny hned dvěma góly. Nejdříve vyrovnal během přesilové hry pěti proti třem přesnou střelou Michal Plutnar a poté v další přesilové hře překonal Konráda střelou z první Rachůnek.

Olomouc však přišla s rychlou odpovědí a po brance Dalibora Řezníčka byl znovu stav nerozhodný. Ten ale nevydržel dlouho, když o dvě minuty později vstřelil vítěznou olomouckou branku ve hře pěti proti třem dorážející Jan Knotek.