Hrozně to letí, připadám si trochu starý, vtipkoval Kousal po 400. extraligovém zápase

Premiérovou brankou v extraligové sezoně ozdobil sparťanský útočník Pavel Kousal (25) svůj jubilejní 400. duel v nejvyšší hokejové soutěži a podílel se na vítězství nad Kladnem 5:2. Při svém gólu měl při přesilovce snadnou úlohu, protože Rytíři sáhli k power play, jihlavský odchovanec po přihrávce Aarona Irvinga dovezl puk do prázdné branky a zvýšil na 4:2.

"Ulevil jsem si. Bál jsem se trošku, abych to neprometl rohem ven, ale zaplaťpánbůh jsem to trefil," řekl Kousal novinářům. Na kontě měl z dosavadních 14 zápasů osm asistencí. Skóroval alespoň v Lize mistrů, kde má na kontě v tomto ročníku z šesti utkání branku a dvě přihrávky.

"Já se snažím střílet každý zápas. Myslím, že těch šancí jsem tam pár měl a nějaké góly z toho měly stoprocentně být. Třeba se to štěstíčko trošku přikloní. A když ne, tak se budu snažit dál," usmíval se Kousal.

Překvapilo ho, že už má na kontě 400 zápasů v extralize. "Už si připadám trošku starý. Ale jo, zní to hezky. Já jsem ani nevěděl, že už mám 100 na Spartě, a dneska, když říkali 400 v extralize, tak jsem byl taky překvapený, že to letí. Jsem zvědavý, kolik jich ještě přidám," podotkl Kousal, který hrál v nejvyšší soutěži také za Mladou Boleslav, odkud přišel do Sparty loni na začátku ledna.

Byl rád, že Sparta dokázala duel s Kladnem dotáhnout do vítězného konce, přestože soupeř mezi 44. a 45. minutou otočil stav na 1:2. "Myslím si, že ten zápas nebyl od nás moc povedený. Je tam v hodně věcech co zlepšit. Víme, že Kladno hraje celou sezonu výborný hokej, taky proto bylo nahoře v tabulce. Věděli jsme, že to nebude lehké. Nějak jsme se na to nedokázali úplně připravit tak, jak bychom chtěli. Snad to zlepšíme do dalších zápasů," prohlásil.

K obratu podle něj jeho týmu pomohlo, že skóroval ze situací, z kterých se mu to předtím v zápase nedařilo. "Jeden gól od modré, tam gólman nic neviděl. Takových střel je v celém zápase třeba deset a zrovna to tam padlo. Potom obránce vystřelil a trefilo to někoho do nohy, Sob (Vladimír Sobotka) k tomu přijel, hned to tam vystřelil a padlo to tam. Bylo to víceméně z náhodných situací. Ani jsme nic nezměnili. Ale samozřejmě jsme věřili, že to otočíme," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Souhru v útoku s Romanem Horákem a Filipem Chlapíkem si pochvaluje, ale přivítal by větší produktivitu. "Hraje se mi s nimi super. Máme každý zápas dobré situace, dobré šance, jenom nám to bohužel moc nepadá. Nebo mohlo by toho být víc. Horinovi to tam občas padá, ale je to takové, že na to, kolik máme šancí, by gólů mohlo být víc. Třeba se to rozjede," uvedl Kousal.

V posledních dvou zápasech hrála Sparta doma před zaplněnou O2 arenou. V úterý proti Vítkovicím byla vyprodaná a byla z toho nejvyšší návštěva sezony 16 076 diváků. V neděli na Kladno přišlo 14 864 příznivců. "Možná je to tím, jak furt hrajeme venku, tak nás lidi taky chtějí vidět. Nedivím se, že chodí všichni. Když to tak bude pořád a budou nás hnát takhle dopředu, tak to bude super," dodal.

Tabulka TELH