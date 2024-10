Sparta zlomila Kladno v poslední třetině, Olomouc v Pardubicích opět nebodovala

Hokejisté Sparty pohostili v nedělním 15. kole Tipsport extraligy Kladno, které nakonec přemohli 5:2. Dynamo si však na prvním místě soutěže udrželo šestibodový náskok. Doma totiž přemohlo Olomouc těsně 2:1. Mora si z východu Čech naposledy odvezla nějaký bod v říjnu 2021. Skvělou formu potvrdil Mountfield HK, který zavítal na led Komety Brno a po výsledku 3:2 vyhrál pošesté v řadě.

Sparta zdolala doma Kladno 5:2 a vyhrála potřetí za sebou. Rytíři nastoupili potřetí v řadě bez 52letého majitele Jaromíra Jágra a potřetí za sebou nebodovali, přestože ještě v průběhu třetí třetiny vedli 2:1. Sparta oplatila Kladnu porážku 2:4 z úvodu sezony a vyhrála 10. z posledních 11 vzájemných duelů.

Kladno se v úvodu ubránilo při trestu Pietronira, na konci oslabení navíc ohrozil Kořenáře z brejku Bláha. V sedmé minutě se Rytíři dostali do přečíslení dvou na jednoho, které vyřešil Vimmer individuálně a trefil horní tyč. Na druhé straně si Brízgala poradil s Krejčíkovým ofenzívním výpadem i s průnikem Davida Vitoucha. V 13. minutě po střele Kryštofa Hrabíka netrefil z dorážky odkrytou branku Moravčík. Horák také kladenského gólmana nepřekonal bekhendovým pokusem a Kořenář si poradil s pokusem Tralmakse.

V úvodu druhé části obral Jarůšek o puk Kemiläinena, ale s forhendovým blafákem proti Kořenářovi neuspěl. Ve 24. minutě se radovala Sparta. Mašín si popojel od modré čáry mezi kruhy a překonal Brízgalu střelou na lapačku. Další možnost domácích měl Horák. Při Tralmaksově trestu se Pražané neprosadili a v oslabení se ještě natlačil před Kořenáře Bláha. Při Hykově vyloučení postupně pálili Tralmaks, Procházka či Jarůšek. V závěru druhé části ohrozil kladenského gólmana Salomäki, ale byl následně vyloučen za sekání.

Sparta se v oslabení ubránila a navíc mohla zvýšit, když po přečíslení s Najmanem měl možnost Sobotka, ale Smoleňák mu zblokoval hokejku a Brízgala zasáhl. Ve 44. minutě se dočkali Rytíři vyrovnání. Straka zpoza branky nabil za pravý kruh Pietronirovi, který zamířil k protější tyči. Odpovědět mohli Chlapík a Lajunen. Kladno ale 74 sekund po smazání ztráty slavilo vedení, protože po obléhání Kořenářovy branky se prosadil Tralmaks.

Statistiky utkání. Livesport

Při Jarůškově pobytu na trestné lavici se Sparta neprosadila, ale ve 49. minutě vyrovnala. Postaral se o to nahozením od modré čáry přes clonu obránce Krejčík. V čase 52:04 strhnul vedení na stranu domácích Sobotka, jenž se trefil z pravého kruhu. V 59. minutě sáhlo Kladno při Hultsově vyloučení k power play a puk do prázdné branky dovezl Kousal, který hrál 400. zápas v extralize. Rytíři to potom znovu zkusili bez gólmana a výsledek ještě dovršil Chlapík.

Pardubice vyhrály potřetí za sebou. Pokaždé navíc bodovaly naplno. Triumf Východočechů zařídili Robert Kousal a Tomáš Vondráček, jenž rozhodl v 51. minutě. Dvě asistence zaznamenal bek Jakub Zbořil. V pardubickém dresu poprvé nastoupil útočník Jáchym Kondelík, který přišel z Českých Budějovic výměnou za Tomáše Zohornu. Další nový útočník Jasper Weatherby již v Pardubicích trénoval, ale do utkání ještě nezasáhl.

První šance měli Pardubičtí v přesilovce, ale Kaut ani Červenka nevyzráli na brankáře Machovského. V 15. minutě hrálo Dynamo 14 sekund v pěti proti třem, ale bezbrankový stav se neměnil. A to ani po příležitosti Pauloviče, jenž v závěru první třetiny zblízka nepřekonal Machovského.

Statistiky utkání. Livesport

Východočeši se dočkali až ve 24. minutě, kdy Červenka ideálně načasoval přihrávku pro Kousala, jenž z první prostřelil gólmana Hanáků. Vedení Dynama mohl vylepšit Červenka, který ujížděl hráčům Olomouce, jenže Machovský puk vyrazil. Vzápětí rozehráli přesilovku hosté a vytvořili si slibné možnosti, Vomáčka si poradil při zakončení Fridricha. Olomouc pak srovnala stav, když Macuh uspěl přesnou střelou z prostoru pro vhazování.

Ve třetí třetině nejprve hosté svou další přesilovku nevyužili, v 51. minutě se naopak dostali do vedení Pardubičtí. Po závaru v útočné třetině vyjel Poulíček od zadního mantinelu a jeho přihrávku zužitkoval Vondráček. Hanáci se potom ubránili v oslabení a usilovali o vyrovnání. Blízko byl Plášek, jemuž radost překazil Vomáčkův zákrok. Minutu před koncem hosté odvolali brankáře, ale těsnou výhru už Východočeši uhájili.

Vítkovice deklasovaly Liberec 7:0 a v historii vzájemných zápasů v nejvyšší soutěži zaznamenaly nad severočeským klubem rekordní výhru. Dvěma góly a dvěma přihrávkami se na ní podílel Jindřich Abdul, Vítkovice si rovněž pomohly čtyřmi brankami z přesilových her, ve kterých byly stoprocentně úspěšné. Brankář Lukáš Pařík si proti svému bývalému klubu připsal první nulu v sezoně. Liberec pokračuje ve výsledkové mizérii, z posledních sedmi zápasů pošesté prohrál.

Vítkovicím vše ulehčil vydařený nástup do utkání. Na gól potřebovaly jen 27 sekund, když kombinaci první formace zakončil bekhendem Yetman. Domácí nadále vyvíjeli aktivitu, která přinesla další plody ve 13. minutě. Při první přesilovce se Liberec dostal pod tlak, po střele Auvitua nejdříve zazvonila tyčka, ale o pár sekund později následovalo vhazování v obranném pásmu hostů, po němž se trefil Zdráhal.

Statistiky utkání. Livesport

I ve druhé části Vítkovicím vycházely přesilovky. Druhé soupeřovo vyloučení potrestaly gólem. Abdul si ve 30. minutě vybruslil z rohu na kruh a po vyhodnocení situace zvolil přesnou ránu zápěstím, na kterou Kváča nedosáhl. Chvíli nato už to bylo 4:0. Opět udeřil Abdul. Dva slepené góly už Vítkovické posadily pevně do sedla. Stoprocentní úspěšnost ve využívání přesilovek v 45. minutě podtrhl krásnou trefou z úhlu Bukarts. Šestý gól přidal host z Třebíče Dočekal. Debakl Liberce znovu v početní převaze dokonal Kalus.

Karlovy Vary zvítězily v Mladé Boleslavi 5:4 po samostatných nájezdech, v nichž jejich brankář Dominik Frodl ani jednou neinkasoval. Dvěma góly a rozhodujícím nájezdem se na výhře Energie podílel Ondřej Beránek. Mladoboleslavští, kteří ve třetí třetině smazali dvougólové manko, si připsali třetí porážku za sebou.

Střelci gólů. Livesport

Hokejisté Českých Budějovic porazili Třinec 5:2. Jihočeši vyhráli poprvé v sezoně dvakrát po sobě a dotáhli se bodově na svého nedělního soupeře, Oceláři ztratili pátý z posledních šesti duelů. Shodně gól a asistenci zaznamenali v dresu Motoru obránce Milan Doudera a útočník Milan Gulaš.

Statistiky utkání. Livesport

Na ledě se po trejdu s Pardubicemi objevil také Zohorna, který přišel jako náhrada za Kondelíka. Nový muž v jihočeském mužstvu byl na ledě vidět, nejblíže skórování byl v závěru, jenže nevyzrál na Kacetla.

V úvodu první třetiny usedl na trestnou lavici Marcinko a Hradec dokázal přesilovku za minutu využít. Pavelka vyslal přihrávku na modrou čáru, kde se kotouče ujal Miškář a jeho tečovaná rána zapadla do sítě. Vyrovnání přišlo o dvě minuty později, kdy se zjevil před bránou Kos, neukvapil se a našel lépe postaveného Rachůnka, jenž svůj 600. duel v nejvyšší soutěži oslavil vyrovnávacím gólem.

Druhá třetina začala lépe pro Brno. Už po minutě hry si Kometa vytvořila obrovský závar před Škorvánkem a za zalehnutí puku rozhodčí nařídili trestné střílení, které proměnil sedmou brankou v sezoně Zbořil. Před polovinou utkání bylo znovu srovnáno. Ďalogovi se nepovedlo vytáhnout kotouč z pásma, hosté jeho rozehrávku vystihli a Perret před Postavou napodruhé uspěl.

Statistiky utkání. Livesport

Hradec v závěru druhého dějství přitlačil a 62 vteřin před sirénou zakončil souhru s Dmowským přesnou ranou do šibenice Radovan Pavlík. Poslední třetina nabídla vyrovnaný hokej, Brňané hráli v závěru přesilovku po faulu Jergla, ale soustavnější nápor si nevytvořili. Kometě nevyšla ani hra bez brankáře a Hradec tak poprvé v sezoně bodoval venku.

Litvínov po dvou porážkách zabral a udržel se na třetím místě tabulky. Plzeň deklasoval 6:0 i díky premiérovému extraligovému hattricku kapitána Matúše Sukeľa a první nule sezony v podání brankáře Šimona Zajíčka. Hostující Škoda prohrála osmé z posledních devíti utkání a zůstává poslední.

Statistiky utkání. Livesport

Střetnutí přineslo také dva debuty útočníků, domácí na střídavé starty posílil mladík Jaroslav Brož ze Vsetína, Plzeň představila zkušeného Kanaďana Turnera Elsona.

