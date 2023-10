Vary padly s Kladnem, šňůra Litvínova se přetrhla. Pardubice jsou i přes prohru na špici

Extraliga má v neděli na programu kompletní 13. kolo. Karlovy Vary doma nestačily na rozjíždějící se Kladno, které bodovalo pošesté v řadě, z toho počtvrté vyhrálo. Hradec si poradil s Vítkovicemi a naplno bodoval po šesti duelech, Plzeň po bídném vstupu do sezony potvrdila rostoucí formu výhrou na nájezdy v Liberci. Litvínov prohrál v Olomouci, přerušil šňůru 11 výher a na dálku nabídl první místo Pardubicím. Ty se na něj posunuly i přes prohru v prodloužení v Budějovicích. Třetí Sparta přesvědčivě přehrála Mladou Boleslav a napravila minulou porážku s Energií.

Do první velké šanci se hned v úvodu dostal domácí Dávid Gríger, z mezikruží ale přestřelil hostující branku. Úvodní nápor domácích otupila dvě oslabení, ve kterých si však Středočeši větší příležitost nevytvořili.

Poté, co Ondřej Beránek nevyužil samostatný nájezd, a v polovině úvodní třetiny orazítkoval Tomáš Rachůnek tyč, převzali iniciativu hosté. V 11. minutě Eduards Tralmaks využil zmatku v obranném pásmu Energie a z bezprostřední blízkosti procedil puk za záda Dominika Frodla.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Domácí vyrovnali ve 23. minutě, kdy se ujala nenápadná střela Ondřeje Procházky, která překvapila jinak výborně chytajícího Landona Bowa. Povzbuzení Západočeši si poté vytvořili soustavný tlak, ale předháněli se v zahazování šancí. Hned dvakrát mohl skórovat Beránek, dvakrát ale minul puk a poté trefil tyč.

Ačkoliv druhá třetina skončila 11: 4 na střely pro Energii, do kabin se opět odcházelo za jednobrankového vedení hostů. V čase 39:18 se po individuální akci prosadil Denis Kusý, který se natlačil před Frodla a efektně zavěsil puk do horního rohu branky.

Těsný náskok hosté poté i zásluhou výborného Bowa udrželi. Karlovarští nedokázali vyrovnat v závěru v přesilové hře, ani v krátké power play. Energie tak nedokázala navázat na výhru z ledu Sparty z minulého týdne a doma prohrála potřetí za sebou.

Liberečtí vstoupili do utkání velmi aktivně a první velkou šanci měl Jaroslav Vlach, ale Samuel Hlavaj ale výborně zasáhnul. O chvíli později už se ale Tygři radovali z vedoucí branky. Jakub Rychlovský našel volného Martina Faška-Rudáše, který otevřel skóre.

Na druhé straně prověřil Dávida Hrenáka Ondřej Matýs, liberecký brankář byl ale připraven. V polovině první třetiny Severočeši vedli o dvě branky. Po krásné akci Tomáše Filippiho zvyšoval na 2:0 střelou do odkryté branky Ian McCoshen. Domácí byli při chuti a třetí gól měl na holi Vlach, Hlavaj však svůj tým podržel.

Plzeňští do druhé části výrazně přidali a dostávali domácí obranu často pod tlak. Ve 27. minutě se navíc dočkali také kontaktního gólu z hole Tomáše Mertla. Liberec si mohl dvoubrankové vedení vzít okamžitě zpět, Oscar Flynn ale v samostatném úniku proti Hlavajovi neuspěl.

Na opačné straně byl blízko vyrovnání Jakub Pour, Hrenák si připsal výborný zákrok. Západočeši byli i nadále lepším týmem, Tim Söderlund ani chvíli po něm Adrián Holešinský ale ze sólového úniku skvělého Hrenáka nepřekonali. V závěru druhého dějství ale liberecký brankář udělal hrubou chybu při rozehrávce, kterou potrestal vyrovnávací brankou Holešinský.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Na začátku třetí třetiny Škoda pykala za nedisciplinovanost. První početní výhodu ještě Tygři nevyužili, poté však faulovali v krátkém sledu za sebou Söderlund a Jan Piskáček, domácí tak měli k dispozici přesilovku pět na tři. Po dlouhém obléhání Hlavajovy branky ji nakonec dělovkou bez přípravy využil T.J. Melancon a poslal Liberec znovu do vedení.

Hosté mohli odpovědět rovněž v početní výhodě, Hrenáka ale prakticky neohrozili. V 56. minutě se ale k nenápadné střele z levého kruhu dostal Holešinský a puk skončil až za překvapeným Hrenákem.

Střelci zápasu Liberec –⁠ Plzeň. Livesport

V nastaveném čase měl nejprve velkou šanci Holešinský, Hrenák byl ale připravený. Na opačné straně zase Hlavaj vytáhnul výborný zákrok proti Jakubovi Rychlovskému. Severočeši následně nedokázali rozhodnout v přesilové hře, vítěze tak určily nájezdy. V nich byli úspěšní pouze hostující Söderlund s Holešinským.

Obhájci stříbrných medailí nepustili v první třetině Vítkovice téměř k ničemu. Brankáře Matěje Machovského, jednoho z hlavních strůjců jejich jarního úspěchu, překonali dvakrát. Po sedmi minutách otevřel skóre povedenou ranou Aleš Jergl, který tak ukončil střelecké trápení a prosadil se po více než měsíci.

Domácí k tomu potvrdili velmi dobré přesilové hry, neboť využili hned tu první. Obránce Tomáš Pavelka vypracoval přečíslení zakončené Oliverem Okuliarem, pro něhož to byla naopak už desátá branka sezony. Aby pohrom pro Rideru nebylo málo, přišla o zadáka Jakuba Stehlíka, jenž si v souboji s Ralfsem Freibergsem u mantinelu nešťastně zvrtnul nohu a za asistence odkulhal rovnou do kabin.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

Bruslařsky skvěle vybavenému hradeckému týmu hosté dál nestačili. Mountfield dominoval, několikrát zatavil bránící pětici či čtveřici soupeře v pásmu na dlouhé minuty, potřebný gól úlevy ale nemohl přidat. Střelecký poměr 34:7 po dvou třetinách mluvil za vše.

Vítkovické trápení dokumentovalo ojedinělé přečíslení Petra Chlána s Dominikem Lakatošem, v němž hostující kapitán místo snadného zakončení vůbec netrefil kotouč. Na druhé straně neposvětilo radost domácích hráčů video, neboť Machovský po obtočení Evana Jaspera kolem branky udržel puk před čarou.

Ještě méně chybělo v závěrečném tlaku hostů Marku Kalusovi. Po jeho dorážce se kotouč zastavil o tyč a situaci zachránil hradecký novic Giorgi Estephan. Další možnost Kaluse zastavil v power play Patrik Bartošák, jemuž stačilo k čistému kontu 13 zákroků.

V brance domácích se poprvé v sezoně objevil Jan Strmeň, který ale v úvodu duelu neměl tolik práce jako jeho protějšek Roman Will. Jeho pozornost vyzkoušel Adam Kubík, po něm Jáchym Kondelík. Hosté ale brzy srovnali hru a domácího brankáře dvakrát ohrozil Robert Říčka.

Do vedení se Východočeši dostali hned v první přesilové hře. Krátce před návratem vyloučeného Davida Šticha se přesně nad rameno Strmeně trefil Lukáš Radil a připsali si jedenáctý gól v sezoně. Při následném trestu Roberta Kousala měl příležitost Martin Hanzl, ale zblízka trefil Willa.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Po čtrnácti vteřinách od zahájení druhé části šel na trestnou lavici Michal Gulaši. Jeho spoluhráči se ubránili, přestože hosté vydatně ostřelovali branku. Zakrátko ale Ondřej Kachyňa v rohu fauloval Patrika Poulíčka a musel s vyšším trestem předčasně pod sprchy.

Domácí ale pětiminutové oslabení přežili a dokonce mohli i vyrovnat. Willa ale nepřekonali. Po sérii šancí na obou stranách se skóre měnilo až v závěru druhé části, kdy se v přesilovce prosadil Peter Čerešňák a potrestal i druhý faul Šticha. Krátce před sirénou mohl snížit Gulaš, šanci ale neproměnil.

Střelci zápasu České Budějovice –⁠ Pardubice. Livesport

Kapitán Motoru se gólu dočkal na začátku třetí třetiny, kdy úspěšně tečoval nahození Jana Štencela. Brzy následovalo vyloučení Poulíčka a v závěru přesilovky domácí srovnali skóre. Po krásné kombinaci se trefil Brant Harris k pravé tyčce, brankář Will se nestačil přemístit.

Rozjetý Motor mohl jít do vedení, ale Will odolával. Jeho protějšek Strmeň vyřešil nebezpečnou střelu Říčky z brejkové situace. Tlak Jihočechů pokračoval, jenže v ojedinělé protiakci dostal kotouč neobsazený obránce Jan Košťálek, popojel mezi kruhy a vrátil Pardubicím vedení střelou k pravé tyčce. Bekhendem u levé tyčky ale záhy vyrovnal Kondelík premiérovým gólem v extralize.

V posledních vteřinách základní hrací doby se Harris s Janem Ordošem ještě pokusili strhnout výhru í na stranu Budějovic, Willa ale nepřekonali. Motor se ale dočkal alespoň dvoubodové výhry, když v 63. minutě po Přikrylově střele doklepl puk za brankovou čáru Harris.

Do střeleckých příležitostí se dostali Lukáš Cingel, Tomáš Marcinko i Steve Moses, jenže na Marka Mazance nevyzráli. Naopak se to povedlo Petru Holíkovi, který ve 13. minutě projel od vlastní modré až do útočného pásma a střelou s tečí obránce překvapil Mazance. Připsal si tak první gól v sezoně.

Do sestavy úřadujícího mistra se vrátil po třízápasovém pobytu na marodce Marko Daňo. Oceláři sice vyslali v pohledné první třetině, v níž se hra přelévala ze strany na stranu, více střeleckých pokusů než domácí, pozorného Dominika Furcha ale překvapili.

Vybrané statistiky utkání. Livesport

Nevoli domácího publika způsobila situace ve 23. minutě, kdy se Kometa po střele Vincoura radovala z druhého gólu, ale sudí ho po zhlédnutí videa odvolali, neboť brněnský útočník pálil jen do obou tyčí posunuté branky. Třinec zvýšil obrátky, dvě šance v krátkém časovém rozmezí měl Daniel Kurovský, leč bez efektu. Prosadil se až v polovině duelu Andrej Nestrašil po rychlém protiútoku.

Rovnocenná partie pokračovala nejen ve zbývající části druhé třetiny, v níž mohli skórovat Lukáš Kaňák a Holík, ale také ve třetím dějství. Pokusit se dát vedoucí gól a pokud možno žádný neinkasovat, to bylo krédo obou týmů v poslední dvacetiminutovce.

Střelci zápasu Brno –⁠ Třinec. Livesport

Větší porce minut se odehrávala před Furchem. Jenže Brno dostalo možnost přesilové hry, kterou využil Moses a zaznamenal čtvrtý gól v posledních dvou zápasech.

Slezané vzápětí dvouminutovou početní výhodu nevyužili, na jejich tlaku v závěrečných minutách to ale nic neubralo. Naopak. Furch a přetížená obrana Komety byla v jednom ohni, čehož pět minut před koncem využil Marian Adámek a vyrovnal.

V prodloužení mohli rozhodnout Moses, Martin Růžička i Tomáš Kundrátek, proti byli oba výteční gólmani. V samostatných nájezdech měli pevnější nervy Oceláři, svůj pokus proměnili Daňo i Richard Pánik, naopak ze čtyř brněnských střelců neuspěl ani jeden.

První polovina úvodní třetiny žádnou větší šanci nenabídla, poté si několik nadějných příležitostí vytvořila formace bratrů Kašových, jenže brankář Branislav Konrád vždy odolal. Na druhé straně jel po rychlém protiútoku sám na Šimona Zajíčka útočník Rok Macuh, hostující brankář jeho kličku vystihl.

Také druhá třetina měla podobný scénář a větší šance přišla až v přesilové hře Litvínova, kdy si Konrád poradil s nebezpečným závarem před svou brankou. Olomoucký gólman ale poté nestačil na zakončení Ondřeje Jurčíka, který střelou z první využil rychlý protiútok hostů.

Domácí dokázali brzy srovnat, přečíslení dva na jednoho zakončil střelou pod horní tyč Jakub Navrátil. Otočit vývoj zápasu mohla Olomouc se závěrečným hvizdem druhé třetiny, ale Zajíček zasáhl jak proti teči Dalibora Řezníčka, tak jeho následné dorážce.

Ve třetí třetině byla aktivnějším týmem Olomouc, jenže její mírný tlak dlouho k žádné větší šanci nevedl a Zajíček si poradil se střelou Lukáše Klimka i zakončením Jana Káni. Poté však přihrál zpoza branky Sirota na osu hřiště Janu Bambulovi, který se z ideální pozice nemýlil a poslal Olomouc do vedení.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

O chvíli později mohl zvýšit Lukáš Anděl, jenže z obdobné pozice trefil horní tyč. V závěru mohl srovnat Ondřej Kaše, jehož tvrdá střela od modré čáry jen těsně minula branku. V závěru Severočeši při přesilové hře odvolali brankáře, ani v šesti proti čtyřem ale srovnat nedokázali.

Po závěrečném hvizdu se na ledě strhla hromadná šarvátka a strhlo se i několik bitek. Rozhodčí následně hráčům ani nedovolili, aby si podali ruce.

Do sestavy domácích se vrátil uzdravený útočník Filip Chlapík, který chyběl kvůli nemoci a naposledy hrál 3. října v duelu 8. kola proti Vítkovicím. První větší možnost viděli diváci až v osmé minutě, kdy jeli dva na jednoho Kousal s Michalem Řepíkem, zakončující Pavel Kousal však neuspěl.

O chvilku později se proti pravidlům provinil Filip Pyrochta a Sparta měla k dispozici první přesilovku. Na 40 sekund ji navíc zdvojnásobil Jan Štibingr. V převaze pět na tři sice domácí nic moc nevymysleli, ale pouhé čtyři sekundy po skončení Pyrochtova trestu se radovali z vedení. Po Řepíkově střele se k odraženému puku dostal Horák, pohotově ho posunul na Joshe Kestnera a ten bez potíží skóroval do odkryté branky.

Vybrané statistiky zápasu. Livesport

V 15. minutě si první početní výhodu zahráli i Mladoboleslavští, došlo tak na konfrontaci nejlepšího týmu při hře v oslabení s tím, který byl v dosavadním průběhu sezony nejlepší naopak při přesilovkách. Stav se nezměnil, Sparta si tak přenesla těsné vedení do druhé třetiny.

Hned v jejím úvodu hráli Pražané další přesilovku, v jejím závěru se dostali do přečíslení tří na jednoho, ale hosté přestáli horké chvilky bez úhony. V 25. minutě pak sami udeřili, když Joachim Rohdin zužitkoval přihrávku od Juhamattiho Aaltonena a zaznamenal první gól v extralize. Nemuselo navíc zůstat jen u jedné trefy –⁠ o chvilku později totiž mohl dokonat obrat, jenže neuspěl.

Střelci utkání Sparta –⁠ Mladá Boleslav. Livesport

Sparta pak promarnila další přesilovku, ale na konci 31. minuty si vzala vedení zpět. Miroslav Forman pálil přes Martina Pláňka, který byl v tu dobu bez hokejky a inkasoval bolestivý zásah, po němž zůstal na ledě. Kotouč se po jeho bloku odrazil zpět k Formanovi, ten nabil Janu Buchtelemu a brankář Filip Novotný neměl šanci zasáhnout. Následoval tlak Bruslařů, který však ukončil Aaltonenův faul.

Uklidnění pro domácí zařídil v 46. minutě Michal Moravčík, který se zapsal mezi střelce poprvé v sezoně. Ke gólu mu dopomohla i teč bránícího Závory. Kestnerův slalom pak hosté zastavili faulem, přesilovku si zahráli i Mladoboleslavští, ale na kontaktní gól nedosáhli. V závěru to zkusili s power play, definitivní podobu výsledku však dal do prázdné branky Kousal.