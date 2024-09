Jágr poprvé nastoupil v přípravě, Kladno v extraligové generálce přetlačilo Liberec

Jaromír Jágr (52) nastoupil poprvé v přípravě na blížící se start extraligy a Kladno v generálce porazilo Liberec 5:4. Hvězdný útočník, jenž v minulých týdnech léčil svalové zranění, se bodově neprosadil. V posledním duelu před začátkem nejvyšší soutěže uspěla i Plzeň, která zdolala České Budějovice 3:2 v prodloužení.

Jágr nastoupil ve třetí formaci s Matyášem Filipem a Jaromírem Pytlíkem. Klíčovou roli ale hrál první útok, který se postaral o čtyři branky. Gól a dvě asistence si připsal lotyšský reprezentant Eduards Tralmaks. Kladno si v přípravě připsalo šestou výhru v devátém zápase. Liberec prohrál počtvrté z šesti duelů, s Rytíři neuspěl podruhé za sebou.

"Ačkoli začátek zápasu nebyl tak dobrý, v průběhu první třetiny jsme se zvedli a vedli jsme 3:1. Ve druhé části jsme měli hodně přesilovek a bohužel jsme to nevyužili. Myslím si, že jsme mohli odskočit na ještě větší rozdíl, ale jsme rádi za každou výhru, abychom si trochu zvedli sebevědomí," cituje klubový web trenéra Kladna Davida Čermáka.

Motor v Soběslavi vedl proti Plzni 2:0, Západočeši ale vyrovnali a po 19 sekundách prodloužení jim zajistil výhru Dominik Simon.

"Vůbec jsme do zápasu nevstoupili dobře, nešly nám nohy, neměli jsme pohyb. Soupeř dokázal navíc šťastně skórovat z rohu, což je nastartovalo, naopak nás více srazilo," uvedl plzeňský útočník Tomáš Mertl na klubových stránkách. "Poté se to první přestávkou rozbilo, my jsme šli na startu druhé třetiny do přesilovky, podařilo se nám hned skórovat, což mužstvo nakoplo. Od té doby jsme byli v zápase lepší," uvedl.