Vítkovice po nevydařené sezoně sáhly do kádru. S deseti novými tvářemi myslí na play off

Hokejisté Vítkovic touží napravit nepříliš povedenou minulou sezonu. V ní po devátém místě v základní části skončila jejich pouť během vyřazovacích bojů na štítě Hradce Králové už v předkole, navíc bez jediné výhry. S obměněným kádrem chtějí Ostravané zabojovat i o přízeň fanoušků.

"Oproti loňskému roku se nechci vyjadřovat ke konkrétnímu umístění. Rádi bychom postoupili do play off a potrápili co nejvíce soupeřů. Rozhodně bychom si přáli svými předváděnými výkony získat fanoušky znovu na svou stranu," uvedl na tiskové konferenci sportovní ředitel Roman Šimíček.

Z týmu odešlo 13 hráčů, nedávno skončil i útočník Jonáš Peterek. Deset hokejistů tým posílilo. Přišli například brankář Lukáš Pařík, bek Jan Košťálek nebo kanadský útočník Anthony Nellis. "Do týmu se sice zasáhlo, odešlo dost hráčů, noví přišli. V přípravě ale bylo dost prostoru, aby se do týmu zapracovali a stmelili kolektiv," uvedl trenér David Bruk.

Ostravané věří, že minulá sezona byla ponaučením. "Ponaučení si vedení určitě vzalo - odešlo 13 hráčů, přišlo jich 10, takže určitě se snažili něco s týmem udělat," připomněl Šimíček. "Pro hráče je ponaučením, že by měli hrát hlavně týmově. Individuality mohou vyhrát jeden, dva zápasy, ale důležité je hrát hlavně spolu a týmově. To je cesta, která by měla vést k úspěchu," zdůraznil kapitán Juraj Mikuš.

Z osmi přípravných utkání Vítkovičtí pětkrát zvítězili, v základní hrací době na ně vyzrála jen Olomouc. Velmi dobře se jim dařilo v ofenzivě. "Předsezónní příprava proběhla v pořádku, je zde mnoho nových hráčů, ale tým vypadá dobře. V samotné sezoně ale budeme postupovat zápas od zápasu," uvedl Bruk.

Mikuš se spolu s mužstvem těší, až sezona vypukne naostro. "Příprava, která je takovým tím nutným zlem, je konečně u konce a začne skutečná zápasová zátěž. Chtěli bychom se prezentovat atraktivním hokejem a dobrými výkony," přál si Mikuš.

První zápas o extraligové body čeká Ostravany ve středu 18. září, kdy se na domácím ledě utkají s Plzní.