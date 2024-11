Jedenáctý Zbořilův gól Kometě na body nestačil, bratrský souboj ovládl pardubický Jakub

Jedenáctým gólem v ročníku zajistil útočník Adam Zbořil (29) brněnské Kometě vedení 2:0, ale jeho tým nakonec odjížděl z Pardubic bez bodového zisku. Domácí po obratu vyhráli 3:2 a z vítězství se radoval druhý z bratrů Zbořilů – obránce Dynama Jakub (27).

Kometa neodehrála vůbec špatný zápas. "Bojovali jsme, ale bohužel jsme pak dostali nešťastný třetí gól, kdy se puk odrazil od naší brusle. Ale to je hokej, musíme si to zhodnotit a poučit se z chyb," řekl brněnský útočník Adam Zbořil po utkání novinářům.

Při hře Komety bez brankáře v závěru duelu mohl ještě vyrovnat, puk však zastavila brusle jeho spoluhráče Lukáše Cingela. "Trefil jsem Cingiho do brusle. Kolikrát se puk odrazí, ani člověk neví jak. A teď tam je zase jedna brusle, kterou člověk trefí," litoval.

Brněnští tak potřetí za sebou prohráli těsně 2:3, tentokrát však nebrali ani bod. "Každé střídání musí být na 150 procent. Jestli chceme vyhrávat, tak musíme všechny malé věci dělat správně, to nás pak dovede k úspěchu,“ dodal forvard Komety.

S bratrem Jakubem se na extraligovém ledě potkali naposledy v ročníku 2020/21. Po delší době nyní opět hráli proti sobě. "Někdo si možná myslí, že jde o speciální zápasy, ale já to tak neberu. Pro mě to je zápas jako každý jiný. Je to samozřejmě brácha, dnes byl šťastnější, minule jsem zase vyhrál já,“ uvedl útočník Adam.

A k rozhodnutí bratra Jakuba zamířit do Pardubic jen zopakoval svá dřívější slova. "Už jsem o tom mluvil, je to jeho život a jeho rozhodnutí. Jak se rozhodl, tak to všichni bereme. Můžu jen říct, ať se mu daří."

I obránce Jakub se snažil si bratrský souboj příliš nepřipouštět: "Snažil jsem se na to nemyslet, i když kluci na mě něco řvali ze střídačky. Já jsem se zamkl do bubliny, protože jsem to trochu musel vytěsnit z hlavy, abych se mohl soustředit na svou hru." Hecování před zápasem? "Jen jsem zavolal bráchovi, aby hlavně nedával gól, když budu na ledě," usmál se bek Dynama.

Statistiky utkání. Livesport

Zápas proti Kometě se zpočátku nevyvíjel pro Pardubice dobře. "Byl to boj, soupeř nám odskočil na dva góly, to jsme rozhodně neplánovali. Naštěstí jsme se nakopli do třetí třetiny, kdy jsme Kometu začali přehrávat a štěstí pak stálo na naší straně. Zvládli jsme to," ulevilo se Zbořilovi.

Dynamo dokázalo vyhrát po hodně těžkém direktu, který tým inkasoval v pátek na ledě pražské Sparty 1:8. A s Kometou v 19. minutě navíc Východočeši prohrávali 0:2. "Nebylo to příjemné, navíc po tom, co se nám stalo v pátek na Spartě. Najednou jsme zase museli dotahovat. Ukázali jsme bojovnost, chtěli jsme tu výhru," poznamenal Jakub Zbořil.

Vysokou prohru v Praze si Východočeši rozebrali s trenéry, v neděli už museli být nastavení zcela jinak. "Je to hokej, někdy se to sesype. Člověk musí mít v tomto případě krátkodobou paměť, hráč na to musí zapomenout a nachystat se na další zápas. A hlavně to napravit,“ uvedl Zbořil.