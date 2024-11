Kladno po měsíci ukončilo černou sérii. Pardubice otočily proti Brnu a odčinily debakl

Pardubice odčinily debakl 1:8 z ledu pražské Sparty, když ve 20. kole Tipsport extraligy doma proti Kometě otočily na konečných 3:2. Kladno výhrou 4:1 v Třinci ukončilo měsíc trvající sérii osmi porážek a po pětizápasové šňůře bez bodu zabraly Vítkovice, které v Mladé Boleslavi zvítězily 3:2. Karlovy Vary v prodloužení nestačily na Liberec (3:4) a Plzeň rovněž v prodloužení přemohla Mountfield (2:1), jenž padl po devíti triumfech v řadě.

Třinec, který po prohře v minulém kole klesl na předposlední místo, začal aktivně, ale udeřilo na opačné straně. Kombinaci třetího útoku Kladna zakončil v sedmé minutě přesnou střelou z mezikruží Hults.

Zvýšit mohl po dobře sehraném přečíslení tři na dva Strnad, ale Kacetl zasáhl lapačkou. Obhájce titulu vyrovnal z brejku, ve kterém předložil Kovařčík puk na pravou stranu skórujícímu Ciencialovi. Brzy málem odpověděl agilní Strnad, zblízka ale neprocedil kotouč za třineckého brankáře.

Obhájce titulu vstoupil lépe i do prostřední třetiny. Už po 20 sekundách podpořil útok Adámek, ale v přečíslení dva na jednoho minul branku. Lukeš se vytáhl proti Addamovi, který z hranice brankoviště lehce tečoval puk, a poté kryl i slibný pokus Adámka.

Kladno kontrovalo Smoleňákem, který zůstal osamocený u levé tyčky, jenže netrefil puk ideálně. Teč Jarůška těsně minula branku, ale ve 38. minutě se už hosté radovali. Třinecká obrana zapomněla na Filipa, jehož našel volného před brankou Mendel, a precizní střelou pod horní tyčku vrátil Rytířům vedení. Vzápětí mohlo být vyrovnáno, Kundrátkovo nahození ale zastavila tyč.

Očekávaný nápor domácích otupila vyloučení a Kladno 93 sekund dlouhou přesilovou hrou pět na tři nepohrdlo – Ticháček i díky cloně Smoleňáka překonal Kacetla.

Poté se rodily šance zejména na třinecké straně. Zblízka nepřekonal Lukeše Daňo a Sikora netrefil odkrytou branku. Následně Oceláři promarnili i kvůli nesmírně obětavé hře Kladna 108 sekund dlouhou početní výhodu pět na tři. Po vypršení trestu nevyzrál na Lukeše ani Kovařčík, a tak hosté trestali. Z brejku trefil Straka tyč, ale o chvíli později se už prosadil Tralmaks.

Jako první zahrozil v přečíslení domácí Hradec a v třetí minutě trefil Pavlík od modré čáry levou tyčku. Růžičku vzápětí zaměstnal Hašek. Při Prčíkově vyloučení si Pařík poradil s Rekonenovou střelou z pravého kruhu. V čase 11:56 se po přihrávce nejproduktivnějšího hráče extraligy Abdula trefil z pozice mezi kruhy Barinka.

Mladá Boleslav odpověděla za 117 sekund díky Havlínově ráně, kterou tečoval bránící Auvitu. Otočit stav mohl Dvořáček, ale nedotlačil puk za Paříka. Na druhé straně musel Růžička zasahovat proti Robertsu Bukartsovi a Říčkovi.

Statistiky utkání. Livesport

V úvodu druhé části po Košťalkově akci skončil sražený puk těsně vedle pravé tyče mladoboleslavské branky. Na druhé straně nezakončil úspěšně Lintuniemi přečíslení tří na jednoho. Růžičku nepřekonal Roberts Bukarts a Paříka prověřili Doležal a Buchtele. Domácí se ubránili při Dvořáčkově trestu.

V polovině druhé části se natlačil Lednický před Růžičku, který jeho bekhendové zakončení kryl. Junttilovu šanci po Gardoňově přihrávce zlikvidoval vítkovický gólman. V 35. minutě po Marcelově střele nedotlačil puk za Růžičku Nellis. Středočeši otočili stav 21 sekund před koncem druhé části, kdy se po střele Skalického prosadil z dorážky Junttila.

Ve 45. minutě kryl Růžička Abdulovu střelu, ale vzápětí se před ním ocitl po Mikušově přihrávce osamocený Nellis a vyrovnal na 2:2. Za 116 sekund už Ostravané vedli. Po Prčíkově střele od modré čáry se dostal před brankovištěm k puku Roberts Bukarts a překonal mladoboleslavského gólmana.

Vyrovnat se nepodařilo z dorážky Dvořáčkovi a Mladá Boleslav se neprosadila ani při Barinkově vyloučení. Domácí se tlačili za vyrovnáním marně a pojistit náskok Ostravanů mohli Yetman a Kalus. Stav už se nezměnil ani v závěrečné power play.

V úvodním dějství se sice hned ve druhé minutě dostal do první šance Liberec po nebezpečné střele Flynna, ale do vedení šli domácí, kteří nastoupili bez nemocného lídra útoku Beránka. Ve čtvrté minutě zatáhl Procházka puk za Kváčovu branku, nezištně od hrazení nahrál Černochovi a ten střelou z první otevřel skóre. Navýšit vedení Karlových Varů mohl o chvíli později Salsten, ale jeho nájezd hostující gólman vytěsnil.

V 11. minutě po vyloučení Kellyho Klímy využil karlovarskou přesilovku Jaks, jehož střela ze slotu zaplula za Kváčova záda. Bílí Tygři po druhé obdržené brance zvýšili úsilí o vstřelení kontaktní branky, ale ani jejich první přesilová hra či nebezpečná střela, kterou vyslal Faško-Rudáš, skóre nezměnila.

Druhou třetinu zcela ovládl Liberec. Klíčovou se ukázala být 22. minuta, ve které hrál hlavní roli domácí Jaks. Nejdříve se jeho střela zastavila přímo na brankové čáře liberecké branky a v následné rozehrávce z vlastního obranného pásma ten samý hráč namazal rozjetému Flynnovi, který prudkou střelou z mezikruží poprvé překonal Frodla. Severočeši vycítili šanci a nejistotu v obranných řadách Energie, k čemuž vedlo i liberecké napadání domácích již v útočném pásmu, jímž nutili karlovarské obránce k chybám.

Ve 29. minutě nepřesně rozehrávajícímu Moravcovi odebral puk Pérez a po jeho nezištné přihrávce srovnal skóre Lantoši. Nabuzený Liberec úřadoval dále – nejdříve tutovku Šimka zlikvidoval Frodl perfektním rozštěpem, ale pět minut před koncem druhého dějství již nestačil na pokus Zachara, jenž přesnou střelou do růžku karlovarské branky otočil vývoj zápasu.

Statistiky utkání. Livesport

Liberec v aktivitě pokračoval i ve třetí třetině a hráči z lázeňského města jen těžko odolávali dalším nájezdům hostů. Ve 46. minutě ujížděl na Frodla osamocený Kelly Klíma a jen díky výbornému Frodlovi domácí dál ztráceli jediný gól.

V 50. minutě byl jen za cenu faulu Melancona zastaven ujíždějící Kofroň, který při následném pádu trefil hlavu vyjíždějícího Kváči. Otřesený strážce liberecké branky odjel za doprovodu lékaře na střídačku a musel být vystřídán Králem. Liberec nedisciplinovaností dostal Západočechy zpátky do hry. Při dalším vyloučení Filippiho se v 55. minutě dnes podruhé trefil od modré čáry Jaks.

Když v prodloužení nejprve Král skvěle zlikvidoval střelu Ilomäkiho, tak na druhé straně odčinil své vyloučení Filippi a v 64. minutě přízemní střelou rozhodl o druhém bodu pro Liberec.

Již po 17 sekundách vypálil po zaváhání domácí defenzívy zblízka vedle Tamáši a iniciativu převzali Indiáni. Teč nekrytého Lva ještě zastavil Škorvánek, v páté minutě už ale po přihrávce novice Nenonena překonal tváří v tvář gólmana hostů dobře rozjetý Rubins.

Aktivnější domácí mohli zvýšit hubený náskok během přesilové hry, Klepišovu ránu bez přípravy však Škorvánek skvěle zlikvidoval a jeho spoluhráči v závěru třetiny zlepšeným pohybem začali diktovat tempo zápasu.

Na začátku prostřední části dostali hosté Indiány pod tlak, ale v největší příležitosti ve 26. minutě Bunnaman nepřehodil levý beton klečícího gólmana Malíka. Jeho protějšek Škorvánek čelil plzeňským protiútokům. Jenže Holešinský přečíslení dvou na jednoho zakončil jen doprostřed branky a za chvíli dorážející Lev ještě potvrdil svoji střeleckou nepohodu.

Statistiky utkání. Livesport

Po polovině utkání při vyloučení královéhradeckého Pavlíka už Lalancette zvedal ruce, Škorvánek však jeho střelu vytlačil se štěstím na pravou tyčku. Samostatný únik agilního Lalancettea krátce před druhou sirénou stačil na hranici faulu překazit vracející se Perret.

V úvodu závěrečné dvacetiminutovky hosté sice nezvládli přesilovku, přesto ve 47. minutě Perret úspěšnou tečí Freibergsovy střely vyrovnal na 1:1. Poté se těžiště hry přeneslo do středního pásma, až v 53. minutě Elsonův pokus dorazil v pádu do sítě Lev. Trefu plzeňského kapitána ale po trenérské výzvě hostů sudí odvolali a urputný souboj dospěl do prodloužení.

Šanci Holešinského ještě Škorvánek zázračně zastavil, ale rychlou kombinaci plzeňské trojice v 63. minutě zakončil Rubins zblízka přesně a zajistil domácím bonusový bod.

V úvodní třetině se nejprve hrálo v dlouhých úsecích s minimem přerušení hry. Na straně Pardubic v protiútoku střílel Herčík, v první přesilovce Komety pak brankář Will pohotově zasáhl proti střele Muellera. Hosté se prosadili až těsně po návratu pardubického hráče z trestné lavice, když bekhendem zakončil přesně Kollár.

Když uběhlo dalších 26 sekund, vedli hosté už o dva góly. Před pardubickou brankou dostal Adam Zbořil dostatek prostoru, aby mohl dorážet a překonat Willa podruhé. Domácí Dynamo dokázalo odpovědět ještě v prvním dějství, když po Poulíčkově střele dopravil Vondráček puk za gólmana Postavu.

Statistiky utkání. Livesport

Ve druhé třetině hráli Východočeši tři přesilovky, jenže se jim v nich nedařilo. Naopak to byli hosté, kteří i v oslabení byli nebezpeční směrem dopředu, brankář Will zlikvidoval nejen střelu Cingela. Na opačné straně střílel nebezpečně Kaut, po jehož pokusu nakonec Postava puk chytil před brankovou čárou. V početní výhodě pak hráli i hosté, ale rovněž bez gólového efektu.

Pardubičtí se prosadili během přesilovky až ve 44. minutě. Ihned po vhazování si najel do střelecké pozice Červenka a přesnou trefou vyrovnal stav na 2:2.

Vzápětí rozehráli přesilovku hosté, jenže nerozhodný stav vydržel až do 53. minuty, kdy zakončil Herčík a poslal Dynamo poprvé v utkání do vedení. Hosté v závěru hráli bez odvolaného brankáře v šesti, ale ze závěrečného náporu třetí gól nevytěžili.