Jelen a Tygři patří k sobě. Tajné želízko pro play off, prohodil Pešán o novém kolegovi

Petr Jelínek (39) je znovu členem hokejového Liberce. Dnes již bývalý útočník se stal v květnu krátce posilou Plzně, když se nedohodl na další hráčské smlouvě pod Ještědem, ale pak dostal lákavou nabídku na pozici skauta Los Angeles Kings. V tu chvíli uzavřel kariéru, rozvázal kontrakt se Západočechy a kývl. Díky tomu se také mohl vrátit do Liberce, kde bude působit jako kouč rozvoje hráčů. A nelze úplně vyloučit ani jeho návrat do sestavy, byť podobné úvahy ve středu před novináři zaznívaly zatím jen v odlehčeném tónu.

"Budu s áčkem a budu tady kdykoliv, kdy budu mít čas. Myslím, že ta dopoledne, kdy jsou tréninky, to bude z osmdesáti procent, pokud nebudu někde cestovat. Jsem rád, že jsem tím zůstal v klubu, který mi dal asi nejvíce v kariéře, a jsem dál jeho součástí," řekl Jelínek.

S hráči bude pilovat právě to, čím vynikal. "Asi nebudu učit nikoho bruslit, i když mladé kluky třeba ano. Spíš to bude o dovednostech, v nichž jsem vynikal já: souboje jeden na jednoho, oslabení, vhazování, souboje před brankou. Prostě cokoliv, co bude každý hráč potřebovat," nastínil Jelínek.

Na novou roli si začíná pomalu zvykat. "První den byl takový zvláštní. Je to jiné, než tam být ve výstroji, nebudu lhát. Ale doufám, že se do toho brzy dostanu a budu pro kluky přínosem," přál si Jelínek.

I díky tomu, jak má k hráčům stále blízko, by měl zároveň plnit roli spojky mezi trenéry a kabinou. "Působil jsem tady devět sezon a znám tady plno kluků i celé to prostředí. Věřím, že budeme mít vztah na kamarádské bázi. Byť se má pozice trošku změnila, nejsem jejich hlavní šéf. Spíš tady budu pro ně. Když budou mít jakékoliv problémy a nebudou s nimi chtít jít přímo za Filipem (trenérem Pešánem), budu tady já, abych je řešil," uvedl Jelínek.

Tuší, že bude více časově vytížený než jako hráč. "Určitě. Zařizuju věci s Los Angeles, zároveň jsem začal s Tygry, všechno je pro mě nové. Bude asi chvilku trvat, než si na to zvyknu, ale doufám, že budu obě ty práce odvádět tak, jak se ode mě očekává," řekl Jelínek.

Jako evropský skaut bude mít na starost převážně Česko a Slovensko. "Zrodilo se to tak, že jsem poslal životopis na Centrální úřad skautingu a také několika týmům NHL. Dozvěděl jsem se díky tomu, že Kings hledají skauta. Pak měl se mnou jakožto ředitel evropského skautingu (Los Angeles) po sezoně pohovor Christian Ruuttu, jenž je teď mým šéfem. Ale bylo to takové, že jsem s tím nijak nepočítal, byť jsem tajně doufal. Ale nikdy jsem nehrál NHL. A je hrozně těžké se na tu pozici dostat. Z nějakého důvodu si mě však vybrali a já jsem za to hrozně rád," řekl Jelínek.

"Jednal jsem s nimi v době, kdy už jsem věděl o svém konci u Tygrů, kdy jsem neměl ještě nikde žádnou další smlouvu. Pak to přišlo z čistého nebe. Podepsal jsem v Plzni a najednou mi o týden později volali, že mě berou. Vůči Plzni to bylo trošku nefér, ale je to mé rozhodnutí. Taková nabídka se prostě neodmítá. Myslím, že i Tomáš Vlasák s Martinem Strakou to respektují a vzali to úplně skvěle, za což jim děkuji," prohlásil.

Je rád, že může zůstat v Liberci a nemusí se stěhovat. "Liberec je můj domov a je domovem i mých dětí. I kdybych ještě hrál, vracel bych se pak po skončení do Liberce. Takhle se to trošku zjednodušilo. A i ten věk mám na to, že jsem mohl v klidu skončit. I když pak až začne sezona, tak mě ruce budou svrbět ještě víc. Ale budu nejspíš tak zaměstnaný, že na to asi nebudu mít ani pomyšlení," mínil Jelínek.

Nenaskočí ale v případě potřeby do sestavy? "Když jsem v tréninku viděl, jak nahrává a hraje s hráči jedna na jedna, tak je to tajné želízko na play off," konstatoval Pešán.

"Bavili jsme se o tom, ale je to takové téma u kafe. Bylo by to samozřejmě fajn, ale nevím, jak by se na to tvářili v zámoří. A k těm nahrávkám jsou potřeba také dobré nohy. A i když se chci udržovat v kondici, tak nevím, zda je budu ještě za půl roku mít. Zatím to necháme v šuplíku," řekl s úsměvem Jelínek.