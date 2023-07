S Pešánem i Jelínkem. Liberec zahájil finální část přípravy, síly změří i ve Švýcarsku

Se staronový koučem Filipem Pešánem (45), bývalým kapitánem Petrem Jelínkem (39) v roli kouče rozvoje, ale zatím ještě bez dvou zámořských beků zahájili finální část letní přípravy hokejisté Liberce. Od pondělí trénují Bílí Tygři na ledě, program přípravných zápasů jim zpestří na přelomu srpna a září tři souboje s týmy švýcarské nejvyšší soutěže.

"Tréninky jsou ve velkém tempu, což se mi strašně líbí. Kluci přistupují k těm pracovním dnům s veškerým nasazením, což je na tuto dobu výborné. Doufám jen, že to nepřepálíme, abychom měli tu sílu hlavně na začátku září," řekl dnes novinářům Pešán, jenž převzal tým po Patriku Augustovi a na střídačku Severočechů se vrátil po čtyřech letech.

Tým, jehož součástí se stali dočasně také brankář Vítek Vaněček (New Jersey) či útočník Radan Lenc (HV 71), se připravuje rozdělený na dvě jednotky. "Bude to takhle ještě příští týden, na jehož konci odehrajeme tréninkové utkání. Pak se někteří hráči přesunou do juniorky a první ligy," nastínil Pešán.

Zatím nemá k dispozici zcela kompletní tým, obránci Ian McCoshen a T.J. Melancon se k mužstvu přidají později. "McCoshen hraje v Americe ligu tři na tři, takže se připojí až v průběhu srpna. T.J. má menší problémy s odletem do Čech, očekávám ho v příštím týdnu," uvedl Pešán.

Hokejisté Liberce zahájili poslední fázi přípravy. @hcbilitygri

Právě McCoshen (Ässät Pori) je jednou z šesti posil. Pod Ještěd přišli ještě brankář Dávid Hrenák (Greenville/ECHL), obránci Ronald Knot (Tucson/AHL) s Vojtěchem Budíkem (Plzeň) či útočníci Kelly Klíma (hostování z Hradce Králové) a Miroslav Mucha (Michiganská univerzita).

V týmu již naopak nejsou gólmani Jakub Neužil s Petrem Kváčou, zadáci Uvis Balinskis, Richard Nedomlel a Jan Štibingr nebo útočníci Michael Frolík a Jan Ordoš.

Hráčskou kariéru ukončil Jelínek, který je nově členem realizačního týmu a zároveň začal pracovat jako skaut Los Angeles Kings. "Jsem z toho nadšený, že se k nám Petr připojil. Je to velká osobnost libereckého hokeje. Bude mít na starosti nejen hráčský rozvoj, ale i mentální přípravu, takové to vůdcovství. Petr byl na ledě veliký lídr a speciálně mladým hráčům má hodně co říct," věří Pešán.

"Zatím si jeho zapojení nemohu vynachválit. Bude takovým pojítkem mezi kabinou a trenéry, protože ne vše se dá trenérům říct. Petrův program bude uzpůsobený práci pro Los Angeles, budou týdny, kdy bude odjíždět, ale s tím počítáme," dodal Pešán.

Právě Kings si během letošního draftu NHL vybrali osmnáctiletého obránce Jakuba Dvořáka a uzavřeli s ním tříletý nováčkovský kontrakt.

"V současnosti je dohoda taková, že by Kuba se po všech těch turnajích a kempech, co ho ještě čekají, měl zapojit s námi do sezony. Má těžké jaro i léto, ještě začátkem září pojede na turnaj nováčků do Las Vegas. Pak už by měl být důležitou součástí našich obraných řad," řekl Pešán.

V brankářské dvojici doplňuje Hrenáka brzy dvacetiletý Daniel Král. "Svým nasazením, entuziasmem a samozřejmě i kvalitou mě přesvědčil o tom, že teď dalšího brankáře hledat nepotřebuju. Myslím, že máme výbornou dvojici," podotkl Pešán. "Historicky vzato jsem přivedl Romana Willa nebo Petra Kváču. A ten proces příchodu mladých gólmanů se v obou případech podařil, takže doufám, že i Dávid Hrenák na to naváže."

Vedle soubojů s Mladou Boleslaví a Spartou zamíří Liberečtí koncem srpna do švýcarského Yverdon-les-Bains a postupně změní síly s týmy Fribourg-Gottéron, Ambri-Piotta a Lausanne. "Těším se na to, půjde o konfrontaci s velkými týmy švýcarské ligy, ale velkou kvalitu očekávám i od zápasů s Boleslaví a se Spartou. Myslím, že příprava bude pestrá a dostatečně nás prověří," řekl Pešán.