Karlovy Vary se na Spartu vytáhly podruhé v sezoně. Zasloužená prohra, ví obránce Krejčík

Hokejisté Sparty odehráli první zápas od začátku roku bez bodového zisku. Před svými diváky prohráli podruhé za sebou, když ve středu podlehli v prodloužení Pardubicím (1:2), v neděli dali znovu pouze gól a duel s Karlovými Vary ztratili po výsledku 1:4. Přes ofenzivními hvězdami nabitý kádr byl v klání se soupeřem, který získal z posledních čtyř vystoupení jen bod, jediným úspěšným střelcem obránce Jakub Krejčík (32). A jak sám přiznal v rozhovoru s novináři, jeho mužstvo si bodovat nezasloužilo.

Z 19 dosud odehraných utkání sezony v O2 areně vyšli Pražané naprázdno celkem pětkrát. Z toho dvakrát právě v konfrontacích s karlovarským týmem. Po polovině října si hráči Energie odvezli z metropole výhru 5:2, dnes na to se stejným rozdílem ve skóre navázali. "Byl to dneska od nás slabý výkon, to si musíme přiznat. Nebylo to dobré. Už jsme si k tomu něco řekli a já jen doufám, že už se to nebude opakovat," řekl Krejčík.

Přehled utkání Sparta Praha – Karlovy Vary 1:4

V úvodu zápasu přitom překvapivému výsledku nic nenasvědčovalo. Přestože šli hosté na začátku čtvrté minuty do vedení. Přesně po sedmi odehraných minutách smazal manko právě Krejčík. "Prvních zhruba pět minut nebylo špatných, nějaké šance jsme tam měli, ale zbytek zápasu jsme tahali za kratší konec. Moc si to nedokážu vysvětlit, co dnes bylo za tak špatným výkonem, ale přehráli nás," přiznal Krejčík.

Statistiky zápasu. Livesport

Velké zklamání měl napsané ve tváři, ale věří, že podobný výpadek jednoho z hlavních favoritů na titul se nebude dlouhou dobu opakovat. "Něco jsme si k tomu jako hráči řekli, tak jen doufám, že to padne na úrodnou půdu a hned příští zápas už to bude lepší," podotkl Krejčík, jehož celek bude mít šanci k nápravě v úterý na ledě předposlední Mladé Boleslavi.

Odmítl ale, že by dnešní porážka byla důsledkem řady absencí, s nimiž se výběr kouče Pavla Grosse už delší dobu potýká. "Myslím, že to nehrálo roli. Domnívám se, že jsme předtím předvedli, že i když máme zraněné hráče, dokážeme vyhrávat těsné zápasy. Ale dnes byly Karlovy Vary lepším týmem na ledě. Soupeř nás předčil v bojovnosti, tvrdosti, bruslení... Řekl bych, že byli lepší ve všech aspektech," uvedl Krejčík.

Sám zaznamenal díky povedené akci a především koncovce, která by slušela ledajakému elitnímu útočníkovi, třetí gól v sezoně. Radost z něj mu však kalil výsledek. "Člověk je samozřejmě rád, když dá gól, ale já bych si přál hlavně to, aby to skončilo 4:1 pro nás a ne obráceně," uzavřel Krejčík.

Tabulka TELH