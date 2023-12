Každý fáral a dneska se nám to vrátilo, prohlásil Ščotka po přerušení série porážek

Velkým vysvobozením byl pro hokejisty Brna v sobotu na ledě kladenských Rytířů vítězný zásah Marka Ďalogy (34) ze čtvrté minuty prodloužení. Výhrou 5:4 ukončili Jihomoravané sérii pěti porážek, během níž vydolovali jediný bod. Obránce Jan Ščotka (27) ale věří, že pro tým Komety šlo o zaslouženou odměnu za snahu a přístup hráčů v nelehkém období.

Brňané si během prosince moc radosti neužili. Ačkoliv se po špatném vstupu do sezony, kdy za čtyři zápasy vůbec nebodovali, zvedli a nedopustili dlouhou dobu dvě porážky po sobě, po drtivé výhře v Liberci (6:1) v prvním prosincovém vystoupení následovala šňůra proher.

S tím, jak se dál natahovala, to pro hráče Komety nebylo snadné. Příliš se jim nedařilo střelecky, ztráceli i zápasy, v nichž měli herně navrch. "Ukázalo se ale, že máme nějaké silné jádro v týmu a jsme charakterově dobře nastavení. Každý fáral a dneska se nám to vrátilo," prohlásil Ščotka.

Zjednodušená hra

Na kladenském ledě to však dlouho vypadalo na další prodloužení nepovedené série. Přes bleskový úvodní gól prohrávali svěřenci kouče Jaroslava Modrého 1:3. Podařilo se jim sice vyrovnat, ale v čase 55:50 inkasovali znovu. Na odvrácení porážky moc času nezbývalo. Hosté to však zvládli. "Jsme moc rádi za dva body, hlavně za výhru po pěti nepovedených zápasech. Špatnou sérii jsme přerušili, tak doufejme, že budeme zase vyhrávat," přál si Ščotka.

Věří, že s další poctivou prací celého mužstva přijdou i další úspěchy. "Už ty poslední zápasy to nebylo úplně špatné, ale dostávali jsme pořád hodně gólů a málo jsme jich dávali. Zapracovali jsme trošku na obraně, zase děláme jednoduché věci dobře a věřím, že nám to přinese úspěch," uvedl Ščotka.

Zásadní pro další dnešní obrat ve skóre bylo ve 35. minutě bleskové vyrovnání, když se Brňané dotáhli z 1:3 na 3:3 góly v rozmezí pouhých 14 sekund. Nejdřív se prosadil po první ze dvou dnešních Ščotkových asistencí Jakub Flek, vzápětí vyrovnal Petr Kratochvíl. "Dobře, že nám to tam takhle rychle spadlo, hodilo nás to zpátky do zápasu. Jak se říká - o dva góly je nejhorší vedení. Nám se to povedlo potvrdit a vyrovnali jsme," řekl Ščotka.

Stejně jako on nahrál na dva góly i hrající majitel kladenského klubu Jaromír Jágr. Hlavně jeho druhá dnešní nahrávka na gól, jímž Richard Jarůšek poslal v přesilovce Rytíře do vedení 4:3, byla velmi povedená. "Klobouk dolů před ním, je to vážně něco neuvěřitelného... V 51 letech hrát na takové úrovni, to je něco. Dobře pro něho, vážně klobouk dolů," ocenil legendárního útočníka Ščotka.

Další zápas čeká jeho tým v pátek. Do Brna přijede velký rival Sparta. "Ty zápasy se Spartou jsou vždy vyhrocené a má to grády. Je to vždycky extra zápas. Doufejme, že přijde plný barák," věřil Ščotka.