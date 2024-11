Druhá změna trenéra v extralize. Bruk skončil ve Vítkovicích, tým převezme asistent Wojnar

U hokejistů Vítkovic po výsledkové krizi skončil trenér David Bruk (56). Vedení na jeho pozici posouvá dosavadního asistenta Vlastimila Wojnara. V aktuálním ročníku extraligy se jedná už o druhou výměnu trenéra. Na začátku října rezignoval na post hlavního kouče pardubického Dynama Marek Zadina (52).

"V návaznosti na neuspokojivé výsledky týmu v posledních zápasech, jsme se dnes ráno rozhodli odvolat trenéra Davida Bruka. Jeho pozici převezme Vlastimil Wojnar. Zároveň v tuto chvíli intenzivně pracujeme na posílení trenerského štábu,“ uvedl pro klubový web sportovní ředitel Roman Šimíček.

Vítkovice v pátek prohrály doma s Karlovými Vary 2:5 a připsaly si pátý nezdar za sebou. V tabulce klesly na 10. místo, na poslední Liberec mají náskok čtyř bodů.

Bruk již bezprostředně po utkání přiznal, že jeho pozice je ohrožena. "Je to velice nepříjemné, ale patří to k naší profesi. A jak vnímám svou pozici? Negativně, protože je v ohrožení," řekl šestapadesátiletý kouč v reakci na fakt, že při utkání fanoušci v aréně žádali jeho odchod.

Bývalý trenér hokejové reprezentace do 18 let, jenž působil i u juniorského národního týmu, převzal Vítkovice před sezonou. Dříve Bruk vedl Karlovy Vary nebo prvoligové Litoměřice.

Vítkovice nyní převzal šestačtyřicetiletý Wojnar, který do klubu přišel také v létě. Do Česka se vrátil ze Slovenska, kde úspěšně vedl Spišskou Novou Ves. Letos s týmem postoupil do finále tamní extraligy, před rokem do semifinále. Společně s Wojnarem Vítkovice povede Šimíček, další asistent Pavel Trnka tým opustil z rodinných důvodů v průběhu nedávné reprezentační přestávky.

Ostravský klub je druhým extraligovým týmem, který v sezoně změnil hlavního trenéra. Pardubice po říjnové rezignaci Marka Zadiny nyní vede Václav Baďouček.

