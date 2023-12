Konečně jsme chytli nějakou formu, v Litvínově se nám hraje jako doma, chválil Bambula

Hokejový útočník Jan Bambula (22) vydařenou individuální akcí v prodloužení rozhodl o vítězství Olomouce na ledě Litvínova. Hanáci Vervu porazili i podruhé v sezoně. Forvard po zápase v rozhovoru s novináři přiznal, že proti Litvínovu se jeho týmu hraje dobře. Vyhovovaly mu i velmi chladné podmínky na Zimním stadionu Ivana Hlinky, protože podobné panují i v olomoucké hale, která má také oprávněně v názvu slovo "zimní".

"Osobně mi zima vyhovuje. Jsme zvyklí, že každý den v zimě trénujeme. Když přijedeme sem, tak některé týmy na to nejsou zvyklé. My ano a tím lépe pro nás. Hraje se nám, jako kdybychom byli doma," řekl Bambula v promrzlé litvínovské aréně.

Olomouc dokázala v říjnu na konci první čtvrtiny základní části ukončit jedenáctizápasovou sérii výher Litvínova, nyní jako teprve druhý tým zvítězila na jeho stadionu. "V prvním případě i dnes jsme si na ně věřili. Myslím si, že se na ně více koncentrujeme a vyhovují nám i svým herním stylem," řekl Bambula.

Duel rozhodl v čase 60:25, kdy vzal na sebe odpovědnost a překonal Šimona Zajíčka po rychlém objetí branky. "Viděl jsem, že je to tam otevřené, tak jsem jel a jel. Gólman byl trošku vyjetý, tak jsem to zkusil obkroužit a se štěstím to tam padlo. I to k tomu patří," líčil s úsměvem Bambula.

Olomouc vyhrála potřetí za sebou a dokázala navázat na nedělní vítězství z Mladé Boleslavi. Na kluzištích soupeřů se jim přitom v sezoně moc nedaří. "Myslím si, že jsme konečně chytli nějakou formu. Minule jsme venku vyhráli poprvé za tři body, tak snad v tom budeme pokračovat i po repre pauze," přál si Bambula.

Hanáci jsou po třetí výhře za sebou stále devátí. "To nevadí, hlavní je, abychom postoupili na konci do play off. Pak se může stát cokoliv. Jsme rádi, že jsme odskočili třináctému a čtrnáctému týmu," řekl Bambula. "Koukáme nahoru i dolů. Důležité je ale dostat se do play off, kde rozhodne aktuální forma a jakého soupeře dostaneme," dodal.