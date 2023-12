Třinec natáhl sérii a nahání Spartu. Kladno zlomilo sérii nezdarů, Plzeň si zastřílela

Třinec si v utkání 24. kola Tipsport extraligy poradil s Českými Budějovicemi, natáhl bodovou sérii na 16 duelů a přiblížil se na dva body druhé Spartě, na níž má zápas k dobru. Kladno po osmi porážkách zabralo, před svými fanoušky přehrálo Litvínov 3:0, posunulo se na 12. příčku tabulky a připravilo Vervě třetí prohru v řadě na ledech soupeřů. Plzeň doma zničila poslední Mladou Boleslav 5:0 a Olomouc přetlačila Liberec 3:2.

Třinec prohrál v posledních pěti zápasech pokaždé první třetinu a trenéři opakovaně apelovali na hráče, aby lépe začali. Proti Českých Budějovicím byli konečně vyslyšeni. Na konci třetí minuty ztratili hosté při založení útoku puk u vlastní modré čáry, Pánik okamžitě uvolnil Voženílka, který se zakončením mezi betony otevřel skóre.

V závěru třetiny zvýšili Oceláři dvěma slepenými góly během 98 sekund na 3:0. Nejdříve podpořil Kundrátek útok a milimetrovou trefou vymetl horní roh branky. Vzápětí usměrnil Čacho prudkou přihrávku Marinčina za záda Hrachoviny, který od druhé třetiny přepustil místo Strmeňovi.

Více nebezpečných situací ale v prostřední části řešil domácí gólman Mazanec. Zblízka jej nepřekonal Kondelík a kryl střely Valského i Harrise z mezikruží. Nestačil jen ve 38. minutě na pokus Ordoše, který zamířil z pravého kruhu nad vyrážečku. V posledních sekundách ještě Mazanec zastavil Gulaše. Domácí hrozili zejména v přesilových hrách, ale bez efektu.

Oceláři si v závěrečném dějství dlouho hlídali dvougólový náskok bez velkých problémů. V 55. minutě se ale ke zblokované střele Kachyni dostal Toman a z mezikruží překonal Mazance. Asistenci si připsal i Doudera, který vede klubové statistiky obránců Ocelářů v počtu odehraných zápasů (563) a hrál v Třinci poprvé od letního přestupu do Českých Budějovic.

Kousek od vyrovnání byl Beránek, ale Mazanec zasáhl lapačkou. Zbývající minutu a čtvrt hráli hosté bez gólmana a rozhodčí nepostřehli, že chvíli měli na ledě dokonce sedm hráčů. Třinec se ale ubránil.

Po opatrném úvodu nabídl Gewiese faulem domácím přesilovou hru a Rekonen během ní přesným švihem z levého kruhu otevřel skóre. Hosté mohli rychle odpovědět také v přesilové hře, ale Skalický zblízka neprostřelil Pavláta a plzeňský gólman se štěstím přečkal i dvě šance na brankovišti nekrytého Järvinena.

Následně ve 12. minutě Lev vracející se z trestné lavice šikovně přihrál Söderlundovi, jehož zakončení z bezprostřední blízkosti zastavil gólman hostů Novotný. Závěr první třetiny patřil i díky další přesilovce Středočechům, jenže Indiáni přežili i gólovou příležitost explzeňského Maláta krátce před sirénou.

Po pauze převzali iniciativu domácí a ve 25. minutě Indrák z pravé strany trefil pouze pravou tyč. Za chvíli skvělým zákrokem vyrazil táhlou střelu Lva brankář Novotný, jenž chytal jubilejní 300. extraligový zápas. Ve 29. minutě se už Indiáni radovali z vedení 2:0, když díky ráně Poura bez přípravy z pravého kruhu využili i druhou přesilovou hru. Vzápětí diváky pobavila bitka mezi Houdkem a Jánošíkem, ale hosty nepovzbudila a naopak kvůli vlastní nedisciplinovanosti museli po polovině zápasu odbránit minutové oslabení ve třech.

Střelecky aktivnější domácí přesto 19 sekund před koncem druhé třetiny udeřili potřetí, když kombinaci Rekonena s Pourem zakončil úspěšně střelou z mezikruží Holešinský.

Do závěrečné dvacetiminutovky sice naskočili hosté ve snaze o korekci výsledku aktivněji, jenže se přes pozorného Pavláta neprosadili. Naopak se ve 49. minutě během další přesilovky prosadil po chytrém uvolněné od Zámorského před brankou volný Schleiss, o tři minuty později navíc potrestal trefou z prostoru mezi kruhy vyloučení Fořta aktivní Rekonen a dokonal debakl Bruslařů. Zbytek utkání se už pouze dohrával a Pavlát proti odevzdanému soupeři v poklidu vychytal nulu.

V první třetině kralovali gólmani, Brízgala měl 12 zákroků, hostující Tomek o jeden méně. Vyložených šancí bylo poskrovnu, spíš se vylučovalo. Rozhodčí během úvodní dvacetiminutovky poslali na trestnou lavici sedm hráčů.

Využitá přesilovka, ovšem až ve druhé třetině, dostala Středočechy do vedení. Stačilo jim k tomu 22 vteřin. Zkušený útočník Smoleňák zpoza branky načasoval přihrávku na Pytlíka, který pohotově zakončil a překonal bezmocného Tomka.

Chvíli nato měl vyrovnání na hokejce Hlava, byl sám před Brízgalou, ovšem brankář Rytířů skvěle zakročil lapačkou. A tak domácí ještě v prostřední části hry svůj náskok navýšili, když Dotchinovu ránu od modré tečoval mezi Tomkovy betony Procházka. Rozhodčí ještě na videu zkoumali, zda nehrál vysokou holí, ale prohřešek proti pravidlům neviděli.

Ve třetí třetině Rytíři pečlivou a obětavou defenzivou nepouštěli Litvínov do vyložených šancí. Hosté si nepomohli ani v přesilové hře a jejich útok byl bezzubý a těžkopádný. Potřetí inkasovali jen chvíli poté, co vsadili na power play, do prázdné branky skóroval Kusý. Díky povedenému zákroku si asistenci zapsal i gólman Brízgala, jenž poprvé v sezoně udržel čisté konto.

Liberci vyšel vstup do utkání a brzy se dostal do vedení. Ve třetí minutě během svého prvního střídání prostřelil Konráda kapitán hostů Birner. Olomouc však brzy dokázala odpovědět, během 41 vteřin vstřelila dvě branky a otočila vývoj utkání. Nejdříve se poprvé v sezoně trefil po rychlém protiútoku Klimek a poté se zblízka prosadil Macuh, aktuálně nejproduktivnější olomoucký hráč.

Hosté byli na začátku druhé třetiny aktivnějším týmem, ale dobrou šanci měla Olomouc. Obránce Rašner ale neusměrnil za Králova záda střílenou přihrávku Káni. Brankou pak neskončila ani individuální akce Flynna, liberecký útočník zblízka přestřelil.

Ve druhé polovině druhé třetiny byly k vidění jen dvě šance, ale obě vyložené. Nejdříve nadvakrát neuspěl Nahodil, poprvé proti němu zasáhl Král a následná dorážka stejného hráče zamířila do tyče. Poté se do samostatného úniku dostal hostující Klíma, gólmana Konráda však nepřekonal.

Na začátku třetí třetiny využil zaváhání v liberecké rozehrávce Kunc a střelou pod horní tyč poslal Olomouc do dvoubrankového vedení. Poté ale hosté využili svoji první přesilovou hru v zápase a obránce Ivan z mezikruží znovu snížil na rozdíl jedné branky. Liberec mohl navíc srovnat během hry čtyř proti čtyřem, jenže zakončení Knota zastavila horní tyč Konrádovy branky. Vyrovnání pak nepřinesl ani závěrečný tlak hostů a power play.