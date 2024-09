Co neminout před startem extraligy: 10 otázek, nové hvězdy, experti, dresy i zajímavosti

Hokejová veřejnost v Česku se třese napětím. Úvodní buly nové extraligové sezony je za rohem. Co si před 32. ročníkem myslí televizní experti? Jaké hvězdy si našly cestu na české stadiony? Co říká o pardubických ambicích elitní útočník Lukáš Sedlák? Kdo je nejproduktivnějším aktivním hráčem soutěže? A jak vypadá predikce naší redakce? Nejen na tyto otázky přinášejí před začátkem duelu Sparta – Třinec odpovědi Livesport Zprávy.

V úterý zvedne svou oponu další ročník hokejové extraligy. Šlágr mezi Spartou a Třincem zahájí soutěž, jež se po 14 letech může honosit přídomkem liga mistrů světa. Jak se nedávný triumf české reprezentace promítne na domácí led? Na tuto a další otázky odpovídá redakce Livesport Zpráv pěkně zpříma. S vědomím úskalí, že v horizontu několika měsíců lze opravdu jen stěží předvídat…

Extraliga už není exportní liga, která by zásobovala slavnější sestry v zahraničí. Alespoň podle pohledu na letní příchody a odchody to tak vypadá. Zatímco ztráty velkých jmen bychom spočítali dost možná na prstech jedné ruky, směrem do českých klubů přišlo hned několik hokejistů s velmi zajímavými životopisy. Vybrali jsme sedm jmen, která v nadcházející sezoně rozzáří české stadiony.

Roman Červenka se bezpochyby zařadí mezi extraligové hvězdy. ČTK / Josef Vostárek

Hokejová extraliga startuje svůj nový ročník. Už 32. edice samostatné české nejvyšší soutěže začne zápasem Sparty s mistrovským Třincem. Televizní přenosy budou pro fanoušky zajišťovat O2 TV Sport a ČT Sport a právě experti obou stanic Roman Málek a Milan Antoš se podělili o svůj pohled na nadcházející sezonu. Budou Pardubicím stačit velké investice? Který tým pozitivně překvapí? Na jaké hráče se nejvíce těšit? Kdo se stane nejlepším střelcem ligy?

Extraligovou sezonu odstartuje duel Sparty s Třincem. Na fotce opora Pražanů Filip Chlapík. Profimedia / ČTK / Ožana Jaroslav

Kapitán hokejových Pardubic Lukáš Sedlák na předsezonní tiskové konferenci přiznal, že Roman Červenka, který se stal nejzvučnější posilou východočeského klubu, se s ním o případném angažmá v Dynamu bavil již během MS v Praze. Zároveň také jasně řekl, že do NHL se s velkou pravděpodobností už nevrátí. "Po MS jsme něco řešili, ale pro mě už je to uzavřená kapitola," nechal se slyšet zkušený útočník.

První sezona, kdy hokejisté na led vyjedou bez křiklavých reklam hrajících desítkami odstínů. V extralize se konečně podařilo, alespoň na tmavých variantách dresů, vyjednat sjednocení partnerských log. Nejeden tým kvůli této výjimce doma oblékne dříve venkovní barvy. Livesport Zprávy přinášejí přehled dresů všech 14 celků pro nadcházející sezonu.

Nové bílé sadě Karlových Varů dominuje velký vyšitý klubový znak na hrudi. @hokejkv

Útočník Martin Růžička je nejproduktivnějším aktivním hráčem v hokejové extralize. Třinecký kanonýr si připsal v 900 zápasech základní části a vyřazovacích bojů 774 bodů za 353 branek a 421 asistencí. Následuje se 754 body za 270 gólů a 484 přihrávek z 1084 utkání Lukáš Pech z Českých Budějovic. Třetí je Pechův spoluhráč Milan Gulaš s 642 body (300+342) ze 773 duelů. A co další statistické zajímavosti?