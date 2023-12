Lantoši pomohl dvěma góly ukončit boleslavskou sérii proher. Je to moje práce, říká

Útočník Róbert Lantoši (28) se dvěma góly podílel na výhře hokejistů Mladé Boleslavi nad Brnem a ukončení sérii šesti porážek Bruslařů. V rozhovoru s novináři po utkání slovenský reprezentant uvedl, že je hlavně rád, že pomohl týmu k zisku tří bodů a snížení ztráty na předposlední Kladno.

"Snažím se pomoct týmu, abychom se vyhrabali z toho dna. Je to moje práce. Jsem tu od toho, abych ty góly dával, tak se snažím nějakým způsobem přispět a pomoci týmu," řekl Lantoši po výhře 3:1.

Osmadvacetiletý útočník má na kontě 13 branek a 11 asistencí a je suverénně nejproduktivnějším hráčem týmu. "Na ledě se cítím dobře, v hlavě jsem dobře nastavený. Zažil jsem už horší věci, takže tohle mě nezlomí. Věřím, že to vytáhneme," uvedl Lantoši. Bruslaři nyní ztrácejí na Kladno jen tři body, odehráli ale o dva zápasy více.

Statistiky utkání. Livesport

Z ukončení sérii proher měl radost. "Je to super pocit. Už jsme i zapomněli, jak se máme po zápase radovat. Co dělat, jaké máme zvyky. Konečně jsme vyhráli za tři body a věřím, že teď bude série, kterou natáhneme," přál si Lantoši.

Situace Středočechů není ideální a podle odchovance Prievidzy si to hráči uvědomují. "Celé je to náročné, Jsme vespodu a zápasy se prohrávají. Ale jednoduše jsme věřili, že zápas dotáhneme do vítězného konce, protože jsme to potřebovali," řekl Lantoši.

Člen elitní formace Mladé Boleslavi dnes nejprve skóroval po úniku v přesilové hře, podruhé se prosadil po samostatné akci střelou přes clonícího brněnského obránce. "Byla to dobrá souhra. Oni zapomněli, že tam najíždím, Matti Järvinen mě pěkně viděl a posunul mi puk. Já už pak neměl tak těžkou práci. Stihl jsem si trošku i přibrzdit a viděl jsem, že gólman má opačný gard. Tak jsem se snažil toho nějakým způsobem využít," uvedl.

Mladá Boleslav je stále na dně. Livesport

Žádné velké oslavy se ale v Mladé Boleslavi po výhře nekonají. "Trošku jsme si zakřičeli, máme radost, ale každá výhra trvá jen do půlnoci. Takže se jdeme vyspat a jdeme se připravit na další zápas," podotkl Lantoši. Dalším soupeřem Bruslařů budou ve čtvrtek Karlovy Vary. "Doufám, že se od výhry odrazíme, že budeme stoupat v tabulce výš," přál si.