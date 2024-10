Livesport Daily #365: Žebříčku českých boháčů vládnou hokejisté. Světová rarita, říká Sattler

Magazín Forbes vydává každý rok žebříček nejlépe vydělávajících sportovců Česka, ten poslední ovládl v létě hokejový útočník David Pastrňák (28) s hrubým výdělkem 310 milionů korun. V elitní desítce pak najdeme sedm hokejistů, dva fotbalisty a jednu tenistku. Jak těžké je se k příjmům sportovců dostat? Jaký je v Česku největší rozdíl oproti světovému žebříčku? A jak bude vypadat příští ročník? To jsme probrali se zástupcem šéfredaktora českého Forbesu Robertem Sattlerem, který má žebříček na starosti.

Sedmičku hokejistů (David Pastrňák, Tomáš Hertl, Jakub Voráček, Ondřej Palát, Pavel Zacha, Jakub Vrána, Filip Hronek) doplňují v posledním vydání žebříčku nejlépe placených českých sportovců jen dva fotbalisté a tenistka – Patrik Schick, Tomáš Souček a Markéta Vondroušová.

"Je to zajímavý úkaz, protože třeba v první stovce nejlépe vydělávajících sportovců na světě nenajdeme hokejistu ani jednoho. Figurují v něm fotbalisté, tenisté, basketbalisté, hráči z NFL nebo MLB, golfisté nebo zástupci motorsportu, ale hokejisté zkrátka vůbec. Jasně to dokazuje asi to, co my v Česku neradi slyšíme, ale z globálního hlediska zkrátka hokej není tak velký sport," říká Sattler.

Livesport Daily #365: Žebříčku českých boháčů vládnou hokejisté. Jsme rarita, říká Sattler. Livesport

V dnešní epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Náročnost získávání informací.

Výhled žebříčku na příští ročník.

Smlouvu Davida Pastrňáka.

