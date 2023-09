Moje jméno není varianta, vyloučil návrat na střídačku Zábranský. Kometa kouká za hranice

Majitel hokejové Komety Brno Libor Zábranský (49) neplánuje návrat na střídačku extraligového týmu. Šéf klubu a generální manažer v rozhovoru na webu Komety uvedl, že sobotní rezignace trenéra Patrika Martince (52) ho překvapila. Variant, kdo mužstvo převezme, je podle bývalého vynikajícího obránce několik.

"Já ani nikdo jiný z vedení klubu s touto situací vůbec nepočítal. Chtěl jsem, aby Patrik zůstal. Přivedl si spoustu hráčů, herní systém i svůj styl koučinku. Celé léto na tom chlapi pracovali. No a teď je to všechno jinak. Škoda. Víc bych to nechtěl komentovat. Je to Patrikova věc a jeho rozhodnutí. Musíme to respektovat," řekl Zábranský.

Martinec odstoupil z pozice hlavního trenéra po třech porážkách v úvodních třech extraligových kolech. Jeho asistent Jaroslav Modrý, jenž tým vede společně s Jiřím Otoupalíkem, po nedělním utkání v Mladé Boleslavi také uvedl, že jej Martincovo rozhodnutí šokovalo.

"Respektuju jeho rozhodnutí odejít, protože vím, co se tam stalo, proč se to stalo a z jakého důvodu odstoupil. To ale musí říci on sám," uvedl Modrý. Martinec ale svůj odchod momentálně více komentovat nechce.

Kdo bude novým hlavním trenérem Komety, Zábranský řeší. "Jedna z možností je i příchod zahraničního trenéra. Rozhodně ale nechceme nic uspěchat. Jen bych rád podotknul, pokud říkám, že je ve hře víc variant, tak ani v jedné nefiguruje moje jméno. Teď vedou mužstvo Jirka Otoupalík a Jarda Modrý," dodal Zábranský. Podle něj je nejdůležitější nyní nezmatkovat.

Zahraničním adeptem by mohl být Fin Kari Jalonen, se kterým Zábranský až do minulé sezony působil u české reprezentace. Jalonen by ale příští rok měl převzít finský národní tým.

Kometa v dosavadních čtyřech zápasech nebodovala a je poslední v tabulce se skóre 5:17.