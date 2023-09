Týden v extralize: Rychlý konec trenéra, nečekaný mentor a rozjetí parťáci ze Sparty

Hokejová extraliga má za sebou druhý týden, který nabídl několik zápasů tradičních rivalů. Hned dva souboje s historickým nábojem odehráli hokejisté Sparty. Ve šlágru třetího kola se Pražané střetli s Pardubicemi a v neděli zajeli na Kladno. Dvě výhry a skvělé individuální výkony pomohly Spartě do čela tabulky. Především proti Kladnu se ale na ledě jiskřilo. Kdo do hry Rytířů zkusí dostat více hokejovosti a jaké trable řeší v Brně? To se dočtete v následujících řádcích nové pravidelné hokejové rubriky na Livesport Zprávách.

Trenérská rošáda

Extraliga se ještě pořádně nerozběhla a brněnská Kometa už je bez trenéra. Celek z jihu Moravy do ročníku vstoupil bídně. V prvních dvou střetnutích proti Hradci Králové a Karlovým Varům nevstřelil ani gól a body nezískal ani ve třetím kole proti Litvínovu. Trenér Patrik Martinec proto z nevydařeného startu vyvodil jednoznačný závěr. Rozhodl se pro rychlý konec.

"Nevydařený vstup do sezony mě moc mrzí a rozhodl jsem se kvůli němu rezignovat," oznámil po páteční domácí prohře s Chemiky. Jeho rozhodnutí v klubu nikdo neočekával, na lavičce proto minimálně pro nedělní utkání v Mladé Boleslavi zůstal Martincův asistent Jaroslav Modrý.

Nečekaný impuls ovšem Kometu z letargie neprobudil. Brněnský celek pod novým hlavním koučem prohrál v Mladé Boleslavi 3:6 a nadále zůstává jediným extraligovým celkem, který v úvodu nového ročníku nezískal ani bod.

"Jsem z celé té situace ve velkém šoku. Patrik je můj kamarád, parťák a hlavně vynikající člověk, Strašně mě jeho odchod mrzí, pořád to zpracovávám a trávím," řekl po čtvrté brněnské prohře v ročníku Modrý.

Bývalý trenér Českých Budějovic naznačil, že on svou misi pod Špilberkem jako uzavřenou nebere. "Patrik chtěl, abych pokračoval dál a já mám energii to celé zlomit. Důležité je, že stejně je nastavená i kabina," řekl dvaapadesátiletý kouč. "Zažil jsem podobnou situaci v AHL, za čtyři zápasy jsme dali jeden gól a všechno prohráli, ale pak jsme se rozjeli a dostali jsme se až do play off," dodal Modrý s nadějí.

Jestli bývalý obránce, který odehrál 756 zápasů v kanadsko-americké NHL, dostane příležitost vrátit Kometu na vítěznou vlnu ukážou nejbližší dny. Už ve středu brněnský výběr čeká zápas s českobudějovickým Motorem.

Voráčkův comeback

Je jedním z nejúspěšnějších českých hokejistů poslední dekády. V NHL v barvách Philadelphie a Columbusu odehrál 1058 zápasů, v nichž získal 806 bodů. V poslední sezoně ale zvládl jen 11 duelů a Blue Jackets ho umístili na listinu dlouhodobě zraněných hráčů. V průběhu minulého ročníku navíc jeho kontrakt převzala Arizona a vše naznačuje tomu, že zámořská kariéra Jakuba Voráčka je kvůli vleklým zdravotním problémům uzavřená.

Když v sobotu na Instagramu majitel kladenských Rytířů Jaromír Jágr sdílel koláž s Michaelem Frolíkem, Tomášem Plekancem a Voráčkem, kterou pojmenoval jako "kladenský Last Dance", mnoho fanoušků přemýšlelo, jaké překvapení pro ně legendární hokejista připravil.

O několik hodin později vyšlo najevo, že Voráček si s Jágrem plácl a v kádru Rytířů bude působit v roli mentora a konzultanta. "Seběhlo se to rychle a bylo to i trochu překvapení. Volal jsem si s Džegrem (Jaromírem Jágrem) a dohodli jsme se na nějaké formě spolupráce. Pro mě to bude nová zkušenost a doufám, že Kladnu pomůžu," uvedl mistr světa z roku 2010 v rozhovoru pro klubový web.

Ryšavý útočník se na kladenské střídačce po boku Jágra a Otakara Vejvody objevil již v neděli. Premiéra v nové roli mu ale příliš nevyšla. Rytíři před vlastními fanoušky podlehli Spartě 1:7 a nenavázali na překvapivou výhru ve Vítkovicích.

Voráčkova nová hokejová epizoda bude pokračovat ve středu na ledě Liberce. Její úspěch ale ukáže až čas. Zkušený forvard by chtěl Rytířům pomoci alespoň ke 12. místu, které zaručuje postup do předkola play off, kam se Středočeši nepodívali dlouhých 11 let.

Kladenská tvrdost

První kola ukázala, že Voráček má v kladenském týmu co měnit. V dosavadním průběhu ročníku se v souvislosti s Rytíři nemluví o pohledných hokejových akcích, ale o tvrdosti, která mnohdy hraničí se zákeřností. V nabitém víkendovém programu na sebe hokejisté ze středních Čech upozornili hned dvakrát.

V pátečním třetím kole Rytíři vyhráli na ledě Vítkovic 3:2 po samostatných nájezdech, jejich první bodový zisk ale zastínil nešetrný zákrok Jakuba Strnada na rozhodčího Vladimíra Rožánka.

Jednatřicetiletý útočník v 25. minutě v oslabení následoval vyhozený puk a u mantinelu Rožánka tvrdě dohrál. Sudí po zákroku dlouho ležel na ledě a musel projít zběžnou lékařskou prohlídkou.

"Kuba chtěl asi přimáčknout puk u mantinelu a trefil sudího, jsou to situace, které k hokeji patří. Rozhodčí se občas někam přimotá, snad bude v pořádku," vysvětloval po zápase Strnadův spoluhráč Michael Frolík.

"V žádném případě jsem tam nešel s úmyslem rozhodčího srazit nebo zranit. Letěl tam puk, já ho dojížděl, snažil jsem se hlavně zavřít mantinel a vůbec jsem nepředpokládal, že se rozhodčí rozjede proti, takže jsme se srazili," uvedl na klubovém webu k situaci Strnad, který od disciplinární komise schytal třízápasový trest.

Kladenskou tvrdost poznala v neděli i Sparta. V duelu tradičních rivalů padlo 126 trestných minut, přičemž hned osmdesát jich vyfasovali hokejisté Kladna. Činili se především Jake Dotchin a Richard Jarůšek, kteří zápas kvůli rvačce nedohráli a v součtu si odpykali téměř hodinu herního času.

Hráči týdne

Michal Řepík (Sparta)

Sparta má za sebou vydařený vstup do nového ročníku. Jako jediná zatím ani jednou neprohrála a drží se na čele tabulky o skóre před Pardubicemi. Velký podíl na výborném startu Pražanů má kapitán týmu Michal Řepík, který po čtyřech kolech vládne ligové produktivitě.

Ve středeční předehrávce třetího kola proti Pardubicím pomohl svému týmu k výhře 4:3 po samostatných nájezdech gólem a asistencí a stejnou bilancí se blýskl i v neděli na Kladně. Ve dvou zápasech zaznamenal čtyři body a zdvojnásobil svou dosavadní bilanci v novém extraligovém ročníku.

V duelu s Kladnem se český reprezentant prosadil i přes to, že se nemohl spolehnout na svého dlouhodobého parťáka z druhého útoku Vladimíra Sobotku. Ten laboruje se zraněním a proto mezi Řepíkem a Filipem Chlapíkem nastoupil Ondřej Najman.

"Je dobrý hráč, dal krásný gól. Něco jsme si vytvořili na to, že jsme spolu hráli první ostrý zápas. Nebylo to špatné. Než se vrátí Sob, vydržíme to takhle," líčil po zápase kapitán pražského celku.

Jindřich Abdul (Litvínov)

Litvínov po prohře 1:5 v úvodním kole s Pardubicemi naskočil na vítěznou vlnu. Chemici zvítězili třikrát za sebou a výrazný podíl na tom má útočník Jindřich Abdul. Hokejista, který si udělal jméno ve Slovanu Bratislava zatím drží průměr jednoho gólu na zápas a společně s Michalem Řepíkem vládne ligovým kanonýrům.

Zatím nejlepší představení si odchovanec Vsetína přichystal v pátek, kdy dvěma přesnými zásahy sestřelil brněnskou Kometu. Jednu branku přidal i v nedělním severočeském derby s Libercem a potvrdil, že mu zatím výborně sedí spolupráce s litvínovskou předsezonní posilou Liamem Kirkem.

Zatímco v minulém ročníku na gól čekal až do 15. kola, v tom aktuálním se prosadil hned ve druhém duelu proti Plzni. "Loni to bylo způsobené i tím, jaký začátek jsme měli jako tým. Ani mně to tam bohužel absolutně nepadalo. Letos se to vyvíjí jinak, za což jsem upřímně rád," řekl.

Dva ze svých čtyř gólů dal Abdul v přesilových hrách, které Litvínovu zatím vycházejí nadstandardně. Chemici jich využili již šest a s 30% úspěšností jsou třetím nejlepším extraligovým celkem. "Jsme tady všichni od začátku spolu včetně trenérů, kteří to mají od začátku na starosti. Vybrali si hráče, které tady chtějí mít, takže to všechno zapadá nějak do sebe," liboval si někdejší nejproduktivnější hráč slovenské extraligy.

Filip Chlapík (Sparta)

Návrat ze Švýcarska zpět do Sparty zatím skvěle vychází Filipu Chlapíkovi. Účastník posledního světového šampionátu v prvních čtyřech zápasech nasbíral sedm bodů a v tabulce ligové produktivity pronásleduje svého spoluhráče z druhé útočné formace pražského celku Michala Řepíka.

Chlapíkovi vyšel především středeční šlágr s Pardubicemi. V první třetině připravil branku Řepíkovi, ve druhé Vladimíru Sobotkovi a ve třetí části uzavřel svůj hattrick z asistencí při závěrečném risku bez brankáře, kdy se podílel na trefě Romana Horáka.

Chlapík dlouhodobě platí za skvělého střelce. Vždyť ve své dosud poslední extraligové sezoně nasázel 31 branek a ovládl pořadí kanonýrů. Na startu aktuálního ročníku se ale zatím převtělil do role tvůrce hry. Ze sedmi bodů, které ve čtyřech zápasech nasbíral, jich je hned šest za gólové nahrávky.