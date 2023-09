Případ Kometa: Končí trenéři na vlastní žádost? Brnu chybí fyzička, tuší expert Nedorost

Už po čtvrtém kole skončil v hokejové extralize první trenér. Patrik Martinec (52) opustil brněnskou Kometu. Ač v jeho prohlášení najdete podivná slova o ukončení činnosti na vlastní žádost, je zřejmé, že start nové sezony se ambicióznímu klubu nevydařil. Hokejový expert Václav Nedorost vnímá, že brněnský tým zřejmě není dobře připravený fyzicky.

Po dvou kolech mělo Brno skóre 0:8 a prvního gólu se dočkalo až ve třetím utkání – na radost se čekalo 127 minut. Proti Litvínovu se trefil novic Lukáš Cingel. Ale nepovedlo se vyhrát ani napotřetí, ani napočtvrté. Kometa prožívá druhý nejhorší start do ligové soutěže ve své historii a zároveň čtvrtý nejhorší vůbec.

Ve sledu událostí poté přišla zpráva o konci kouče Patrika Martince. A nyní se spíš jen spekuluje, co bude dál. Na střídačce zřejmě zůstane Jaroslav Modrý a posune se do role hlavního trenéra, klub ale další informace nepřidal. "Z minulosti víme, že Libor Zábranský to v takovém stavu dlouho nenechá. Pro trenéry je to nešťastné, většinou jsou první na ráně. Ale problém výkonnosti jde i za hráči a celým realizačním týmem," říká Václav Nedorost, který od nové sezony glosuje dění pro O2 TV Sport.

Neobvykle vypadá fakt, že Martinec není prvním trenérem, který v klubu skončil z vlastní vůle. Předtím podobně opouštěli Kometu trenéři Pazourek (2009), Hadamczik (2016), Fiala (2019) i Kalous (2021). "Ten pohled do historie vypovídá sám za sebe, jak velký tlak od sportovního vedení v Kometě je. Trenéři se tam mění každou chvíli. Ale jsou to jen spekulace, jestli trenéři odešli opravdu na vlastní žádost. Viděli jsme jen psané prohlášení, to by asi museli říct sami za sebe," říká Nedorost.

Na papíře do plusu

Pohledem na letošní kádr Kometa opravdu posílila. V podobě Fina Alexe Lintuniemiho a Daniela Gazdy získala dva ofenzivní obránce a každý z trojice Marcinko (Třinec), Cingel (Hradec Králové) a Kohout (Karlovy Vary) dal loni v základní části aspoň 10 gólů.

Tým naopak po poslední sezoně opustili hráči, kteří neměli zrovna ideální čísla v jiné sledované statistice, plus/minus bodování při účasti na ledě: Tomáš Kundrátek (-21), Michal Gulaši (-21), Marek Hrbas (-10), Kai Strömberg (-8). Brankářská jednička zůstala stejná, jen Dominikovi Furchovi místo Marka Čiliaka kryje záda Štěpán Lukeš.

"Na papíře vypadá ten tým dobře, ale nefunguje to. Nelíbí se mi fyzická připravenost. A když se nedaří a góly nepadají samy od sebe, tak je prostě důležité, aby měl tým navrch. Zatím jsme v těch zápasech viděli, že Kometa soupeře nepřehrávala," soudí bývalý český reprezentant, který tři sezony působil v zámořské NHL.

Pohled do statistik odhalí, že brněnský tým sráží kromě střelecké impotence zejména bránění oslabení. Právě v tomto aspektu je Kometa nejhorší z celé extraligy, inkasovala 7 branek ze 14 vyloučení (50% úspěšnost).

Nedá se říct, že by se Kometa v ofenzivě nesnažila. Průměrně vypálila na soupeřovy brankáře 27,25 střely na 60 minut, což je třeba více než Třinec, a v tomto ohledu těsně za Spartou. Problémem je však produktivita. Ze 109 střel dala jen 5 branek, má tedy tristní úspěšnost střelby 4,6 procenta. Zde se odráží i úspěšnost proměnění přesilovek (pouze 1 ze 20 pokusů).

Posilám přesun nesedí

Dalším faktorem neúspěšného startu je prozatímní nula ve statistikách hlavní přestupové akvizice. Tomáš Marcinko se do Brna přesunul z mistrovského Třince a i když během tří odehraných zápasů strávil na ledě v průměru přes 20 minut (20:33), pouze čtyřikrát ohrozil brankáře soupeřů. "Od Marcinka asi nelze čekat, že bude lítat po celém hřišti tam a zpět, jeho přednosti jsou jinde, ale zatím se asi ještě v systému Komety nenašel. Ale třeba Jakub Flek verze Karlovy Vary a verze Brno je úplně diametrální rozdíl," myslí si Nedorost.

Vše tedy nyní zřejmě bude o tom, jak trpělivě a cílevědomě bude Kometa pracovat na nápravě. "Jeden vyhraný zápas nic neřeší, ten tým bude muset začít bodovat pravidelně. Ale pokud se obraz nezmění, přijdou určitě i výrazné hráčské změny."

Další zápas čeká Kometu v domácím prostředí proti Českým Budějovicím. A bude to speciální utkání zejména pro Jaroslava Modrého. Ten totiž na jihu Čech ještě nedávno působil. Naopak v bráně Motoru se zřejmě objeví proti Kometě brněnský patriot a aktuálně druhý nejlepší gólman extraligy Dominik Hrachovina.