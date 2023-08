MS v Praze? Je to určitě lákadlo, říká navrátilec Mozík a je rád, že má Sparta ty největší cíle

Obránce Vojtěch Mozík (30) měl mít namířeno do Sparty již před dvěma lety, když z rodinných důvodů rozvázal smlouvu s Brnem. Zatímco tehdy na návrat do extraligy nedošlo a reprezentační zadák se zkušenostmi z NHL se nakonec dohodl na kontraktu ve Vladivostoku, tentokrát už obě strany našly společnou řeč. Jak uvedl během dnešního setkání s novináři, zlákala ho možnost působení v klubu s velkými ambicemi, ale i šance bojovat o účast na domácím mistrovství světa.

Když pražský rodák vyrážel před osmi lety z tuzemské nejvyšší soutěže do zámoří bojovat o NHL, loučil se s Plzní. Ještě předtím oblékal dres Mladé Boleslavi. Tentokrát ho zlákal velkoklub z metropole. "Sparta má ty největší cíle, což mě určitě lákalo. Uděláme všechno pro to, aby se povedlo je naplnit. Nabídka od Sparty vyhrála proto, že mám ambice a sem to mám navíc blízko," vysvětlil Mozík.

Na své pouti po zahraničních štacích okusil zámoří, KHL, ale i švédskou nejvyšší soutěž, kde odehrál v dresu Rögle i poslední sezonu. Po jejím skončení zvažoval více možností. "Úplně jasno o návratu do Česka jsem neměl, nějaké zahraničí se řešilo a byly i nějaké nabídky, ale když jsem si to všechno zvážil, nakonec jsem vybral tuhle cestu zpátky," uvedl Mozík.

Námluvy s Kometou nedopadly

Jednou z variant v extralize bylo i splacení určitého dluhu Kometě, na tuto možnost však nedošlo. "Bavili jsme se o tom, že bych posílil Brno, ale pak to nějak ustalo. Konkrétní nabídka pak už nebyla," přiblížil. Tehdejší nepovedené námluvy se Spartou hodil za hlavu. "Už bych se k tomu nechtěl vracet. Teď už je jiný rok a jiný začátek. Všechno je v pohodě," ujistil.

Na návrat se těší. "Vracím se po osmi letech, což je docela dlouhá doba. Těším se na to moc. Uvidíme, jak to půjde. Extraliga se za tu dobu určitě změnila, přišla spousta kvalitních hráčů, tak uvidíme, je to bude vypadat. Tým vypadá silný, ale více ukáže až sezona. Zatím je těžké to hodnotit," nechtěl předbíhat Mozík.

Zápasový program hokejistů Sparty. Livesport

Ambiciózní mužstvo toužící dlouho po ukončení čekání na titul, které se táhne od roku 2007, převzal v roli hlavního kouče Pavel Gross. "Zase je to něco jiného. Měl jsem teď zahraniční trenéry, takže je příjemnou změnou, že si zase popovídám v češtině. Zatím mohu říct jen pozitivní slova."

MS v Praze je lákadlo

Mozík vedle ambicí na klubové scéně dobře ví, že bude i víc na očích s ohledem na možnost dostat se do nominace na domácí MS v Praze v příštím roce. "Je to určitě lákadlo. Ale nechci předbíhat. Chci se teď soustředit na Spartu a odvádět hlavně dobré výkony. Reprezentace by pak byla takovou nadstavbou," konstatoval Mozík.

"Samozřejmě to ale je velké lákadlo. Navíc u mě platí ten paradox, že jsem byl na dvou olympiádách, ale mistrovství světa jsem si zatím nezahrál. Opravdu ale nechci předbíhat. Vždy jsem se k tomu třeba trošku upínal, ale pak to nevyšlo, takže půjdu zápas od zápasu. A když to pak vyjde, bude to třešnička na dortu," doplnil.

Sparta se bude chtít v sezoně prezentovat aktivní hrou, druhý z dvojice trenérů Miloslav Hořava proto i na dnešním tréninku nabádal obránce, ať necouvají a vystupují proti útočníkům. "Hlavně ve Švédsku jsme takhle hodně hráli. Rychlý přístup, hodně se bruslilo, neměl bych s tím mít problém. Doufám, že to takhle bude fungovat a budeme hrát dobře," přál si Mozík.