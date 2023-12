Musíme zlepšit začátky, ví Sparťan Irving. Oslavy výročí si i díky výhře užil

Irving (uprostřed v pozadí) poslal trefou zápas do prodloužení.

Hokejisté Sparty přes nepříznivě se vyvíjející skóre udělali nakonec za svátečním duelem proti Českým Budějovicím vítěznou tečku a ukořistili dva body za výhru 3:2 v prodloužení. Výraznou měrou pomohl k obratu z 0:2 kanadský obránce Aaron Irving (27), jenž gólem z poloviny třetí třetiny poslal zápas do prodloužení.

Výhra proti houževnatým Jihočechům se rodila hodně ztěžka. I proto, že Pražané opětovně inkasovali jako první. "Musíme zlepšit začátky a disciplínu. Vyloučení nám hodně ubližují, protože ztrácíme síly a nemáme tolik šancí. V přesilovkách musíme být trošku důraznější. Když to shrnu, hlavně nefaulovat a být stoprocentní od první minuty," uvedl Irving v rozhovoru pro klubový web.

Rodák z Edmontonu, který posílil tým kouče Pavla Grosse před sezonou, začíná postupně čím dál víc naplňovat pověst beka, který umí výrazným způsobem přispět také v ofenzivě. Za úvodních 15 startů v novém ročníku měl na kontě branku a nahrávku, ale v dalších 10 vystoupeních rozšířil osobní konto o dalších sedm bodů (2+5).

"Určitě se cítím lépe oproti začátku sezony. Vždycky spadne z ramen to pomyslné břemeno. Sbírat body sice není můj primární úkol, ale určitě se ode mě některé očekávají. Je skvělý pocit, když můžu udělat radost týmu i fanouškům," pochvaloval si Irving.

Za příznivce Sparty byl rád tím spíš, že Pražané nepokazili slavnostní atmosféru spojenou s oslavami 120 let od založení tradičního klubu nečekanou porážkou.

"I když jsem ve Spartě krátce, uvědomuji si důležitost zápasu a užil jsem si ho. Sparta je známá bohatou historií a legendami, které za ni hrály. Bylo super legendy poznat a užít si s nimi oslavy, a to včetně sobotního zápasu," připomněl exhibiční utkání nazvané Návrat legend. "Opět jsme všem ukázali, jak je Sparta skvělým klubem, který má do budoucna stále co nabídnout," dodal Irving.

Statistiky utkání. Livesport

Výroční utkání proti Motoru si užil plnými doušky. "Bylo to celé vzrušující. Vím, že utkání znamenalo hodně pro klub a naše fanoušky, ale také pro celou Prahu. Bylo moc hezké vidět tolik legend a fanoušků, kteří se na nás přišli podívat," připomněl Irving více než dvanáctitisícovou návštěvu v O2 areně.

Přiznal také, že bylo do určité míry složité koncentrovat se zcela stoprocentně na utkání a nenechat se ovlivnit oslavou. "Cítili jsme to. Já osobně jsem se na utkání moc těšil. Sice nám zpočátku chvíli trvalo se chytit, ale nakonec se nám podařilo vyrovnat a vyhráli jsme," řekl Irving.

Tabulka TELH