Mužík po debutu v extralize: Dobré tempo a hodně bruslení, je to výborná soutěž

Vítěznou premiéru v extralize si na ledě Kladna odbyl útočník Radek Mužík (22), jehož příchod oznámila Sparta ve čtvrtek večer. Zařadil se do čtvrté formace s Jakubem Konečným (21) a Ondřejem Najmanem (25) a při vítězství 3:2 strávil na ledě po náročném programu posledních dní sedm minut a tři sekundy. Domácí nejvyšší soutěž si vyzkoušel po švédské v dresech Luley a Örebra a finské v barvách Tappary Tampere, která se s ním po tříměsíční zkoušce neprodloužil smlouvu do konce sezony.

"Popravdě jsem vůbec nevěděl, co od toho čekat, protože jsem nikdy extraligu nehrál, ale hodně mě to překvapilo. Je to výborná liga, Kladno dneska hrálo dobrý hokej. Bylo to skvělé, dobré tempo, hodně bruslení, což mi vyhovuje. Překvapilo mě to, ale jsem spokojený," řekl Mužík po utkání novinářům.

Do Švédska odešel už v 17 letech z juniorky Plzně a postupně se prosadil do kádru Luley. Tu opustil až loni v prosinci, kdy zamířil do Örebra. "Švédsko je nejlepší soutěž v Evropě, stačí kouknout na tabulku. Tam prohrajete jeden zápas a jste poslední. Pak vyhrajete dva a jste první. Finská liga byla trochu horší než švédská. O české řeknu víc za tři dny, až budu mít odehrané dva zápasy. Ve Švédsku se hraje hodně defenzivní hokej, tady mi to dneska přišlo hodně ofenzivní. Byly tam přečíslení dva na jednoho, tři na dva, což mě dost překvapilo."

Pocity z návratu teprve vstřebává, protože má za sebou hektický týden. "Cestoval jsem dva dny zpátky do Česka, bylo toho hodně, ale konečně jsem tady na Spartě a mohu hrát zápasy. Věděl jsem, že bez zaměstnání nebudu, jen jsem se rozhodoval, co pro mě bude nejlepší. Rozhodl jsem takto a doufám, že nejlépe, jak jsem mohl," prohlásil Mužík, jehož to po šesti letech na severu Evropy lákalo do Česka. "Popravdě to byl jeden z důvodů, proč jsem chtěl domů. Už to bylo hodně, byl jsem tam šest let, šel jsem tam jako mladý. Rodina mi chyběla, takže mě to lákalo domů a byla to priorita."

Za nabídku Sparty byl šťastný. "Je to skvělý pocit. Kluci mě přijali, je tam skvělá parta. Všechno je super," pochvaloval si. V kádru se potkasešel i Finem Janim Lajunenem, se kterým hrál v minulé sezoně v Örebru. "Je to můj velký kamarád. Znám celou jeho rodinu, oba jeho syny. Včera jsme byli na večeři a on mi to tady ukazuje a provází mě. Jak to ve Spartě funguje a za to jsem mu vděčný. Je to docela vtipný, že mě provází v českém klubu," řekl Mužík.

Střelci zápasu Kladno –⁠ Sparta. Livesport

V neděli hostí Sparta Plzeň, kde Mužík působil v mládeži. "Těším se moc. Bude to speciální. Jsem šťastný, že je to takto brzy od doby, co jsem se vrátil. Spoustu kluků v kabině znám, s některými jsme kamarádi. Ale na ledě neznám kamaráda," usmíval se Mužík, který měl v Kladně vydatnou podporu. "Byl to můj první profesionální zápas v Česku, takže spousta kamarádů přijela a také celá rodina. A myslím, že se teď chystá to stejné."

Mužík doufá, že bude pro Spartu platnou posilou. "Chtěl bych, aby trenéři a kabina se mnou mohli počítat. Budu dělat co nejvíc, abych pomohl Spartě. Jsem na to připravený. Bude to těžké, je tady velká konkurence a trošičku tlak. Ale to já mám rád, protože jsem byl ve Švédsku v nejlepším klubu, ve Finsku v nejlepším klubu a teď jsem přišel do Česka," doplnil Mužík.

Kouč Sparty Pavel Gross si posílení kádru pochvaluje. "Je to zajímavý hráč. Nám se zranil David Vitouch, který bude chybět pár týdnů, možná měsíců. Radek přichází nejenom na doplnění, ale i na zvýšení kvality a šířky kádru. Budeme to potřebovat, protože určitě další zranění přijdou. To ale není žádná výmluva, prostě je potřeba kádr doplnit dobře. Doufám, že nám pomůže," konstatoval Gross.