Obránce Gazda zažívá střelecky nejplodnější sezonu, po dvou gólech chválil parťáka Okála

Dvěma brankami do sítě Plzně přispěl obránce Daniel Gazda (26) k výhře Komety 4:1 a šestému vítězství v řadě na domácím ledě. V sezoně tak má z pozice beka na kontě už devět branek a jen dvě mu chybějí k dorovnání svého sezónního maxima. Na vstřelené góly však dle svých slov nehledí, důležitější jsou pro něj body a výhry.

"Dnes mi to vyšlo, snažím se tlačit do střelby, protože to tým i trenéři po mně chtějí. Těsně před prvním gólem jsem měl slušně nabito, jenže jsem potřeboval dva náboje na gól. Při první střele jsem se snažil to tlačit víc nahoru, což nevyšlo, při druhé asi za dvě vteřiny na to už gól padl," řekl Gazda.

Při druhém gólu si vzpomněl se Zdeňkem Okálem na někdejší spolupráci ve zlínském dresu. "Když jsme kolem sebe jeli na modré čáře, potkali jsme se očima a já věděl, že mě bude hledat. Klobouk dolů, jak to udělal, byla to hezká akce," pochválil parťáka.

Extraliga ještě není ani v polovině základní části a Gazda zažívá střelecky nejplodnější sezonu v kariéře. Po dnešku má na kontě už devět vstřelených branek, jeho maximem je 11 tref ze Zlína. "Na to ale moc rád nevzpomínám, protože jsme v tom roce sestoupili," konstatoval.

Poslední výsledky brněnské Komety. Livesport

Vstřelené branky nebere jako prioritní pro svoji profesi obránce. "Nedívám se na to, jestli tu jedenáctku překonám. Samozřejmě jsem rád za každý gól, zvláště tady doma. Neupínám se k tomu, pro mě je hlavní, že vyhrává tým."

Brno vyhrálo pošesté v řadě doma a Gazda si pochvaluje, jak tým šlape. "Cítím tam výbornou a pozitivní náladu, to je daleko lepší, když válí tým, než když to padá jen mně," připomněl úvod sezony, kdy se týmu nedařilo, ale on byl i střeleckým tahounem.

Teď jede Brno čtyřikrát za sebou na venkovní kluziště a doma se představí až v posledním kole před vánočními svátky. "Takový je los, musíme se s tím poprat a dovést domů co nejvíce bodů," dodal Gazda.