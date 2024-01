Obránce Pavelka po dalším gólu: Kladno bylo těžký soupeř, ale my jsme byli lepší

Hokejisté Hradce Králové podruhé v rozmezí pěti dnů porazili Kladno a opět se na tom gólově podílel obránce Tomáš Pavelka (30). Zkušený bek sedmou brankou v sezoně potvrdil, že zažívá nejvydařenější střeleckou sezonu v kariéře. Po utkání ale chválil hlavně spoluhráče Olivera Okuliara (23), který při jeho střele výborně clonil brankáři Landonovi Bowovi (28).

"Byl to hodně těžký zápas, hráli jsme třetí utkání v rychlém sledu a Kladno bylo těžký soupeř. Jako každý v sezoně. Byli silní v soubojích a na zdejším úzkém hřišti mohl gól padnout odkudkoliv. První třetina nebyla ideální, ale pak jsme si k tomu něco řekli, začali jsme více bruslit, vyhrávat souboje a myslím si, že jsme byli lepší," řekl Pavelka k zápasu, který Východočeši vyhráli 2:1 v prodloužení.

Oba celky se utkaly ve středu na východě Čech, kde domácí vyhráli 4:2. "Ani jsme dnes ráno neměli video, protože jsme s nimi hráli před pár dny. Věděli jsme, že to bylo o nás a musíme být strašně rádi za dva body," uvedl Pavelka, který v obou duelech skóroval. "Potěší to, ale rozhodující faktory byly, že ani jednu střelu brankář neviděl. A když do toho budeme takhle chodit, tak to může být cesta nejen pro mě, ale pro všechny kluky," řekl.

Statistiky utkání. Livesport

Pavelkovo dnešní zakončení bylo ale výstavní. Tvrdá střela z prostoru pravého kruhu prošla Bowovi mezi betony. "Někde to chytlo trubky pod ledem a pak to vyplavalo za gólmanem," pousmál se Pavelka. "Velká zásluha na gólu byla buly a pak Olíkovi (Okuliarovi) před bránou, protože gólman nic neviděl. Jen si klekal a možná čekal střelu nahoru. Neměl jsem moc času, takže rychlá střela po ledě platila," dodal vážněji.

Odchovanec Vítkovic má na svém kontě už sedm branek, jeho dosavadním maximem v základní části extraligy bylo přitom pět tref. "Těší mě to, ale je to zásluha ostatních hráčů, že mi skvěle přihrávají a skvěle cloní, za což jim mohu jen poděkovat," řekl Pavelka.

Je důležité, aby se bodovalo

Hradec Králové dnes odehrál šesté utkání v rozmezí 13 dnů. "Zápasů bylo hodně, ale tím, jak jdou po sobě, tak člověk nemá po prohře čas se v tom vrtat a může jít do dalšího zápasu s větší chutí, aby to odčinil. Mají to takhle všichni, takže není, na co se vymlouvat. Nějakým způsobem jsme to zvládli a teď hrajeme až v pátek, takže si odfrkneme," těšil se extraligový šampion z roku 2015 v dresu Litvínova.

Přehled utkání Kladno – Mountfield HK 1:2p

Východočeši si dnes připsali teprve druhou výhru z posledních sedmi utkání. Pavelka věří, že v následujících duelech bude Mountfield úspěšnější. "Je strašně důležité, aby se bodovalo, ale zase na druhou stranu musíme hledět i na výkony. Třeba v Třinci jsme prohráli, ale 55 minut jsme hráli skvělý hokej. S Vary jsme taky odvedli práci, kterou jsme chtěli, ale prohráli jsme. Musíme stavět na výkonu, protože sezona je dlouhá a bude se rozhodovat až na konci," dodal Pavelka.