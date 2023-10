Osm zápasů a dost. Zdráhal ukončil nevydařené švédské angažmá a vrací se do Vítkovic

Patrik Zdráhal (28) bude po předčasném konci angažmá ve Švédsku hrát za extraligové Vítkovice. V mateřském klubu podepsal víceletou smlouvu. Ostravané o tom informovali na svém oficiálním webu.

Český reprezentant před sezonou odešel z Litvínova a podepsal dvouletou smlouvu s Luleou. Nakonec ale na severu Evropy odehrál jen osm soutěžních zápasů, ve kterých se bodově neprosadil. Ve středu švédský klub oznámil, že Zdráhal v týmu končí.

"Jsem rád, že jsem doma. Vítkovice jsou můj mateřský klub a já mám velkou radost, že jsem se sem mohl vrátit. Po mém konci ve Švédsku se mi osobně ozval majitel klubu pan Aleš Pavlík a napřímo jsme řešili možnost mého návratu do Vítkovic. Bylo evidentní, že o mě hodně stojí, což rozhodlo o tom, že jsem zpátky tady doma," uvedl Zdráhal.

Účastník dvou juniorských světových šampionátů před odchodem do Švédska působil v Litvínově, o jeho služby mělo nyní zájem hned několik extraligových klubů. Vedle Vítkovic například Mladá Boleslav.

"Tři dny jsme byli v intenzivním kontaktu a já mám velikou radost, že se Patrik rozhodl znovu pro vítkovický dres. Je to odchovanec, kvalitní hokejista, reprezentant, má spoustu zkušeností. Takového hráče jsme si jednoduše nemohli nechat utéct. Věřím, že se mu u nás bude dařit a že i díky jeho pomoci se Vítkovice vrátí na úspěšnou vlnu," řekl majitel klubu Aleš Pavlík.

Start proti Liberci je nejistý

Semifinalista play off minulé sezony do nového extraligového ročníku nevstoupil dobře. Před pátečním soubojem s Libercem jsou Vítkovice poslední, doposud získaly jen sedm bodů. V základní hrací době ambiciózní klub vyhrál jen v Mladé Boleslavi. Zda nastoupí Zdráhal již proti Bílým Tygrům, není jisté.

Vítkovice nevstoupily do sezony dobře. Livesport

"Patrik dorazil do Ostravy ze Švédska ve čtvrtek večer. Samozřejmě naší snahou je, aby se do hry zapojil co nejdříve, ale nějaký čas to potrvá i s ohledem na administrativní a logistické záležitosti," uvedl sportovní ředitel Roman Šimíček.

Zdráhal v extralize odehrál 411 utkání a získal 204 bodů za 102 gólů a stejný počet asistencí. V národním týmu dostal příležitost ve 24 duelech a připsal si čtyři branky a pět přihrávek.