Datové zrcadlo extraligy: Vítkovice hoří v obraně a Lakatoš s Muellerem jako by nebyli

Výmluvný moment. Vítkovický kapitán Dominik Lakatoš jako by hypnotizoval puk, který jej v této sezoně příliš neposlouchá.

Výkony a výsledky vítkovických hokejistů jsou zatím velkým zklamáním sezony. Zatímco v minulém ročníku byli Ostravané druhým nejlepším týmem základní části a v play off došli až do semifinále, kde po tuhém boji podlehli Hradci Králové až v sedmi zápasech, v tom aktuálním uzavírají tabulku soutěže. V neděli prohráli s Plzní, která byla do té doby poslední, dokonce jí nedali ani gól a sami tak po prvních devíti zápasech spadli na dno.

Tým opustily dva objevy předchozího ročníku – brankář Aleš Stezka a obránce Patrik Koch. Za ně přivedlo vedení gólmana Matěje Machovského, který Vítkovice pomohl vyřadit ve zmíněné sérii s Hradcem, a bývalého obránce Českých Budějovic Stuarta Percyho. Změny si zatím nesedly. Svěřenci trenéra Miloše Holaně mají aktuálně nejhorší obranu s 31 inkasovanými góly.

Machovský si nepřenesl formu z play off a po třech zápasech se klidil z brankoviště. Šanci dostal ještě proti rozjetým Pardubicím, které mu ovšem nasázely sedm branek. Ne všechny byly laciné, ovšem zázračné zákroky také nepředváděl. V sestavě ho poté nahradil Lukáš Klimeš a je otázkou, jak Machovský tento ústup na střídačku zvládne. Klimeš zatím Vítkovicím aspoň dává šanci, v Plzni za sebe pustil jediný puk.

Obrana Vítkovic je téměř neviditelná. Velký problém spočívá v tom, že zadáci nechávají soupeře příliš jednoduše střílet z oblasti slotu (prostor před brankou a mezi kruhy). Zároveň se při inkasovaných gólech zdá, že často nejsou na místech, kde by měli být a honí se zbytečně za pukem. Nechávají slot nebo přihrávku do slotu nebráněnou a soupeřům tak notně ulehčují práci.

Statistika Corsi odráží poměr střel vlastního a soupeřova celku. Tým má převahu, pokud je číslo vyšší než 50 %. Čím nižší údaj, tím má soupeř vyšší převahu. Livesport

Přitom personální obsazení defenzivy se téměř nezměnilo. Nejhůř si při hře pět na pět počíná obměňovaný třetí obranný pár vedený Petrem Gewiesem. Ten zaostává co se týče inkasovaných gólů, střeleckých pokusů i šancí proti svému týmu. Zároveň ve všech těchto statistikách patří k nejhorším obráncům soutěže, kteří odehráli aspoň 100 minut.

Lepší práci odvádějí první dva páry, přičemž druhá dvojice Juraj Mikuš a Mario Grman má celkem vyrovnanou bilanci počtu střel a pokusů proti. V kolonce obdržených gólů jsou ovšem v mínusu jako většina obránců Vítkovic. Jediný, kdo má vyrovnanou bilanci, je posila Percy. Vítkovice s ním mají větší převahu na ledě a určitě vyplňuje dobře místo po Kochovi, který odešel stejně jako Stezka do NHL. Navíc je i produktivní. Ve spolupráci s Williem Raskobem si počíná slušně, je však otázkou, zda oba trenér Holaň bude držet u sebe a nerozloží sílu svých obranných párů.

Nejproduktivnější hráč? Obránce...

S defenzivou souvisí i oslabení, které mají Vítkovice společně s Kometou nejhorší v extralize. Hlavně v prvních zápasech byl problém v tom, že se jejich soupeři příliš snadno dostávali k pasům přes osu a slot. To bylo z většiny způsobeno špatnou pozicí hráčů, kteří buď přesilovkovou formaci napadali moc vysoko a tím otevřeli prostor k nebezpečným přihrávkám nebo se nechali naivně vylákat k mantinelu a pak chyběli na svých pozicích.

Další velkou bolestí týmu je produkce při hře pět na pět. Ostravané plnou polovinu svých gólů (10) vstřelili díky přesilovkám. To jejich mizérii nepomáhá. Pokud se odečtou góly do prázdné branky a při hře bez brankáře, zbude sedm gólů dosažených v rovnovážném počtu za devět zápasů.

První útočná formace je schopna si vytvořit jen lehkou převahu, druhá se soupeři hraje vyrovnaně, třetí a čtvrtá řada pak na soupeře výrazně ztrácí. Kapitán týmu Dominik Lakatoš se při vyrovnaném počtu hráčů na ledě ještě neprosadil. Na nule je posila z Olomouce Jan Káňa, Peter Mueller a Roberts Bukarts mají při hře pět na pět jen dva body, přičemž obávaný snajpr Mueller se stejně jako Lakatoš ještě netrefil. Peter Krieger má jen jeden bod a dalo by se pokračovat dál. Mimochodem nejproduktivnějším hráčem Vítkovic za rovnovážného počtu je obránce Raskob…

Trenér Holaň má se svými asistenty před sebou spoustu práce. Zatím se zdá, že (aspoň prozatím) vyřešil situaci v brankovišti. Od toho se dá odpíchnout. Vítkovická výheň totiž pohasíná a potřebuje co nejdřív rozfoukat.