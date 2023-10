Kondelík se po ukončení smlouvy s Nashvillem vrátil do Českých Budějovic

Útočník Jáchym Kondelík (23) se po předčasném ukončení smlouvy s Nashvillem v NHL vrátil do Českých Budějovic, odkud v 17 letech odešel do Severní Ameriky. S Motorem rodák z Hannoveru, který minulou sezonu strávil na farmě Predators, podepsal dvouletý kontrakt. Kdy si odbude extraligovou premiéru, zatím není jisté.

"Jakmile jsme zjistili, že Jáchym nebude pokračovat v Nashvillu, začali jsme jednat. Jeho angažování nám dává velký smysl. Je to odchovanec Motoru a velmi perspektivní hráč, který, jak věříme, pomůže týmu k ještě lepším výsledkům," řekl sportovní manažer Českých Budějovic Jiří Novotný. Datum jeho premiéry není jasné, protože vyřízení potřebných formalit s NHL přes Mezinárodní hokejovou federaci (IIHF) může trvat až týden.

Kondelík na začátku minulého týdne zamířil z přípravného kempu Nashvillu na farmu do Milwaukee, kde si v minulé sezoně připsal ve 38 utkáních pět branek a šest asistencí. Nakonec se místo boje na farmě o NHL dohodl 200 centimetrů měřící a 105 kilogramů vážící útočník na ukončení kontraktu. Nashville jej draftoval v roce 2018 ve čtvrtém kole na 111. pozici.

V Severní Americe působil Kondelík od roku 2016, kdy odešel z Motoru do juniorské soutěže USHL do týmu Muskegon Lumberjacks. Po dvou letech se přesunul na University of Connecticut do NCCA, kde byl do loňska. Následně v březnu 2022 podepsal s Nashvillem dvouletou nováčkovskou smlouvu a ještě stihl na konci sezony dva duely za Milwaukee, v nichž nebodoval.

Účastník MS osmnáctek i dvacítek měl mít na tuto sezonu ještě kontrakt na 867 500 dolarů při působení v NHL a na 70 000 při pobytu na farmě. Vítěz Memoriálu Ivana Hlinky hráčů do 18 let z roku 2016 naváže v Českých Budějovicích na svého otce Romana, který hrál ještě v československé lize a potom působil dlouho v Německu.