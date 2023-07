Otočil jsem list. Mám jiný dres a budu profesionál, říká Marcinko o přestupu do Brna

Otočil jsem list. Mám jiný dres a budu profesionál, říká Marcinko o přestupu do Brna

Po šesti letech v dresu Ocelářů, s nimiž získal čtyři mistrovské tituly, přestoupil slovenský útočník Tomáš Marcinko (35) do Brna, s nímž dnes zahájil přípravu na ledě. Zkušený centr věří, že v tradiční hokejové baště bude mít sezonu zase tak dlouhou, jak si za poslední roky zvykl ve Slezsku.

Hlavním motivem jeho přestupu byla rodina. Na jaře přibyl k dceři malý synek a otec rodiny už chtěl pokračovat v kariéře v dojezdové vzdálenosti od Bratislavy. "Když přišla nabídka z Brna, neváhal jsem. Je to po dálnici něco přes hodinu. Na denní dojíždění to není, ale když bude trochu víc volna, pojedu domů," řekl Marcinko novinářům po dnešním prvním společném tréninku v modrobílých barvách Komety.

"Většinu hráčů znám jako protihráče, teď bude čas se blíže poznat. Čeká nás tvrdá příprava, po té suché jsem se už těšil na led a na zápasy, které za chvíli přijdou," konstatoval hráč, který okusil zámořskou AHL, švédskou ligu i KHL.

Kometa se sešla na prvním tréninku na ledě. Kometa Brno

V brněnské kabině bude sice nováček, ale jinak se z něj po tolika letech a úspěších může stát lídr kabiny. "Pokud budu moct, tak udělám vše proto, abych mladším pomohl. Ale jsou i další, kteří zase budou třeba pomáhat mně. Vždy je to o tom, aby každý z nás zapadl do mozaiky týmu, pro něhož musí být měřítkem úspěch," dodal účastník tří světových šampionátů.

Trenér Patrik Martinec na začátku přípravy říkal, že má šest týdnů na to, aby našel správné složení jednotlivých formací. To ostatně potvrdil ze svého pohledu i samotný Marcinko. "Nechci vypadat jako flegmatik, je to mi v podstatě jedno, koho budu mít na křídlech a s kým budu hrát. Jediným cílem musí být úspěch týmu," pověděl.

Program brněnských přátelských zápasů. Livesport

Marcinko odehrál v uplynulé sezoně v základní části a play off celkem 61 zápasů. Na ty brněnské si obzvláště pamatuje. "Tady se nikomu nehrálo příjemně, fanoušci žijí hokejem, navíc tým tady měl vždycky kvalitu. Teď budu na straně domácích a rád bych tady měl tak dlouhou klubovou sezonu jako v minulých letech v Třinci," naznačil, že Kometa bude mít v blížící se sezoně opět vysoké ambice.

Přesto přiznává, že až los svede proti sobě Kometu a Oceláře, bude mít zvláštní pocit. "Nemám chladné srdce, vzpomínky se vynoří, zažil jsem v Třinci krásné roky, znám všechny tamní hráče, oni znají mě. Ale otočil jsem list, mám jiný dres a budu se chovat profesionálně. Věřím, že Brno i za mého přispění v sezoně uspěje," zakončil Marcinko.