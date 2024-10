Pavelka po gólové divočině: Sladké body, ale tohle není cesta, kterou chceme jít

Hned třikrát Hradec Králové v utkání s Vítkovicemi prohrával o dva góly, bláznivou přestřelku přesto dovedl do úspěšného konce a zvítězili 9:7. Zlomovou branku při druhém a posledním obratu zajistil kapitán Tomáš Pavelka (31).

Samostatná česká extraliga dosud ve své historii viděla jen dvě utkání, ve kterých padlo víc branek. Rekordní zápisy tvoří se sedmnácti góly duely Kladna s Jindřichovým Hradem a s Třincem v letech 1993, respektive 1995. Aktérům bitvy pod Bílou věží nyní scházel ke stejné metě jediný zásah.

"V extralize jsem nic podobného určitě nezažil. Možná v juniorské nebo dorostenecké kategorii, ale tady ne," kroutil po zápase hlavou královéhradecký kapitán Pavelka. "Byl to takový otevřený hokej z obou stran. My jsme bohudík dali víc gólů, ale nemyslím si, že tohle je cesta, kterou chceme jít. Přece jenom se málokdy stane, že vyhrajete zápas, ve kterém obdržíte sedm gólů," podotkl.

Označit vítězství za hořkosladké nicméně odmítl. "To ne, je sladké. Každé vítězství je sladké. Dostat sedm gólů je samozřejmě špatné, ale zase jsou to tři body," ocenil Pavelka. Speciálně když jeho tým v utkání prohrával nejprve 0:2, zakrátko 1:3 a po obratech obou celků ještě 4:6. Takové vzepětí může dodat hradeckým hokejistům další sebevědomí.

"Rozhodně nás to těší. Jak jsme prohrávali 4:6, věděli jsme, že to je zase o dvou střelách. Když jsme do třetí třetiny šli za stavu 5:6, věřili jsme, že můžeme ty góly dát. Kdy jindy, než dneska, když to tak padalo," pousmál se lídr kabiny Mountfieldu.

Statistiky utkání. Livesport

Právě on se ve 49. minutě postaral o zlomový zásah na 7:6, když potřetí využil hradeckou přesilovku. "Nevím, kolik času zbývalo do konce, ale v takovém zápase jsem se snažil ničím neuspokojit. Přece jenom my jsme otočili dvakrát a oni jednou," řekl Pavelka.

Hradec Králové prožil v součtu s páteční výhrou 5:0 nad Spartou skvělý víkend, celkově vyhrál počtvrté v řadě a stoupá tabulkou. Momentálně je pátý, nicméně společně s Karlovými Vary odehrál nejvíc zápasů. "Pro naše hlavy je to obrovská vzpruha po tom smolném začátku, kdy jsme hráli slušný hokej, ale plácali se dole bez bodu. Za takovou bodovou injekci jsme strašně rádi," ocenil Pavelka.

Jeho mužstvo dokonce zaznamenalo už sedmé domácí vítězství za sebou. "To jsem ani nevěděl, hezká statistika. Teď už nám ale domácí zápasy dochází. Ještě máme Litvínov, potom už pojedeme ven a tam jsme ještě letos nevyhráli ani jeden zápas. Takže je na čem pracovat," uzavřel hradecký kapitán.