Petr Dědek: Bez peněz bych Dynamo nezachránil. Hadamczik je dobrý prezident

Miliardář a podnikatel Petr Dědek (49) se v posledních letech stal jednou z nejvýraznějších postav hokejového prostředí v Česku. Svým vstupem a finančním zázemím do pardubického Dynama pomohl tradiční klub zachránit mezi extraligovou elitou a dostat ho zpět do nejvyšších pater. Zároveň je velkým podporovatelem současného svazového prezidenta Aloise Hadamczika a velkým kritikem předchozího vedení v čele s Tomášem Králem.

Ve středeční epizodě podcastu Livesport Daily jsme probrali jeho motivaci působit v českém hokeji, možnou spolupráci s Davidem Krejčím nebo plánovanou výstavbu supermoderní arény v Pardubicích.

O angažmá Davida Krejčího

"Jednoznačně by byl ozdobou extraligy, je to TOP hokejista, velký hráč, v NHL ukázal, že je to prostě ikona. Byl bych rád, kdyby se vrátil a rozehrál se před domácím MS. Neznám žádného majitele klubu, který by ho nechtěl. Jsme jedním z klubů, které Davida oslovily, a průběžně jsme v kontaktu."

Petr Dědek o Davidu Krejčím. Livesport

O problémech hokejových funkcionářů

"Mrzí mě, že se do vedení hlásí lidi, kteří si nejsou schopní přiznat, že na to nemají. Několikrát jsem kritizoval minulý výkonný výbor, který kryl prasárny tehdejšího prezidenta Tomáše Krále. Mrzí mě, že tito lidé nerezignovali. Chybí jim kvalita a když to řeknu hovorově, tak jim chybí koule. Nemají tam zkrátka co dělat."

Petr Dědek o lidech ve vedení hokeje. Livesport

O osobních ambicích

"Ten titul je pro mě ta odměna a jestli to stojí o sto milionů víc nebo míň není pro majitele to podstatné. Já chci vyhrát každý zápas, každý turnaj a Dynamo je ambiciózní klub. Kdybych nebyl schopný ten rozpočet postavit, tak to vůbec dělat nebudu, to radši odejdu. Já bych prostě desátý v lize být nechtěl."

Petr Dědek o osobních ambicích. Livesport

O důležitosti peněz ve sportu

"Já jsem ten klub zachránil a je pravdou, že bez těch peněz bych to nedokázal. Naši fanoušci ví, že kdybych nepřišel, tak by ten klub dopadl třeba jako teď Zlín."

O Aloisi Hadamczikovi a vedení svazu

"Věřím, že je dobrým prezidentem a zatím nevím o jiném kandidátovi, který by se proti němu profiloval. Já na šéfa svazu určitě kandidovat nebudu, myslím, že Alois Hadamczik chce pokračovat dál, nechce odcházet od rozdělané práce a v tuhle chvíli má moji podporu."

Petr Dědek o Aloisi Hadamczikovi. Livesport

O Davidu Pastrňákovi na MS

"David Pastrňák je hráč, kterému Kari Jalonen neříkal, co bude hrát. Ten zůstane na přesilovce jak dlouho bude chtít, v útoku s Krejčím a Červenkou si na MS dělali co chtěli. Vůbec je nezajímala taktika týmu a jak hrají ostatní pětky. Hráli si svůj hokej a David Pastrňák prostě není svázaný žádnou taktikou."