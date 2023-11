Rulík oznámil nominaci na Karjalu, ukázal na čtyři nováčky. Známá je i podoba dresů

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík (58) zařadil do nominace na turnaj Karjala nováčky Jakuba Málka, Jiřího Ticháčka, Ondřeje Kovařčíka a Adama Kubíka. V sedmadvacetičlenném kádru pro první akci seriálu Euro Hockey Tour chybí například nejproduktivnější hráč extraligy Lukáš Radil nebo zranění Jan Kovář či Roman Červenka. Na tiskové konferenci byla také představena nová podoba dresů na které se po pěti letech vrací státní znak.

"Nominace je určená zdravotním stavem a výkonností hráčů, pak také vytížeností v klubech. To vše jsme zvažovali a bylo to důležité pro nominaci," uvedl Rulík na tiskové konferenci v Praze, kde bylo zároveň oznámeno, že realizační tým rozšíří jako jeho asistent Tomáš Plekanec, který minulý týden ukončil ze zdravotních důvodů hráčskou kariéru.

Nejzkušenějším hráčem výběru je obránce Petr Zámorský, který za národní tým odehrál 79 zápasů. Po letním návratu ze zámoří dostali pozvánku obránce Jakub Galvas a útočník Martin Frk. Extraligu bude zastupovat například nejlepší hráč minulé sezony Lukáš Sedlák.

Rulík se rozhodl vsadit na dva brankáře bez výraznějších reprezentačních zkušeností. Málek je debutant, Dominik Pavlát má na kontě jeden start. "Málek je perspektivní gólman se skvělým tělem, ve Finsku se chytil a nevidíme důvod mu nedat šanci. Pavlát už v reprezentaci byl a chceme mu dát šanci," řekl Rulík ke složení brankářské dvojice. Původně měl pozvánku dostat i Marek Langhammer, který ale není fit.

V obraně se Rulík s asistenty rozhodli vsadit na mix mladých a zkušených hráčů, zejména složení útočných formací poté ovlivnil zdravotní stav. Mimo hru je Kovář, přestávku k doléčení chtějí využít Červenka nebo Kaše. Nejproduktivnějšího hráče extraligy Radila nepozval hlavně proto, že jej zná a nepotřebuje jej nyní zkoušet.

"Lukáš a další zajímaví hráči mají přes 30 let a my je nepotřebujeme zkoušet. S Lukášem se známe a zná můj styl, takže já nepotřebuju, aby měl formu v říjnu, ale až v únoru, aby to směřovalo na mistrovství světa," řekl Rulík. Zároveň poukázal na skutečnost, že klíčoví hráči jednotlivých týmů jsou v průběhu sezony extrémně vytížení a potřebují i odpočinek.

"Zohledňujeme zdravotní stav a chceme zdravé hráče s energií. Budu rád, když se najde hráč, který zvládne všechny turnaje, ale neříkám, že budou," řekl.

Hokejisté se před první akcí sezony sejdou v pondělí v Praze, ve středu odletí do Švédska, kde se o den později utkají ve Växjö s domácí reprezentací. Následně se přesunou do Finska a v Tampere, kde se turnaj koná premiérově, je čekají víkendové souboje s druhým severským týmem a Švýcarskem.

Nová podoba dresů

Svaz na tiskové konferenci také představil novou podobu dresů. Poprvé se v nich národní tým představí v příštím týdnu na turnaji Karjala ve švédském Växjö a finském Tampere, kterým odstartuje nový ročník Euro Hockey Tour.

"Sliby se mají plnit. Já jsem slíbil, když jsem nastoupil do funkce, že se vrátíme ke státnímu znaku," řekl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik.

Státní znak zmizel z reprezentačních dresů v roce 2018, kdy se hokejový svaz vedený Hadamczikovým předchůdcem Tomášem Králem rozhodl nahradit ho logem s hlavou lva. Učinil tak z marketingových důvodů, aby nepřicházel o peníze z prodeje replik dresů, protože státní znak si nemohl autorsky chránit.

Nominace na Karjalu:

Brankáři: Málek Jakub (Ilves Tampere, FIN), Pavlát Dominik (HC Škoda Plzeň).

Obránci: Dvořák Tomáš, Košťálek Jan (HC Dynamo Pardubice), Zámorský Petr (HC Škoda Plzeň), Pyrochta Filip (BK Mladá Boleslav), Ticháček Jiří (Rytíři Kladno), Zábranský Libor (Porin Ässät, FIN), Jandus Martin (Kärpät Oulu), Galvas Jakub (Malmö Redhawks, SWE), Mašín Dominik (Ilves Tampere, FIN), Ronald Knot (Bílí Tygři Liberec).

Útočníci: Flek Jakub (HC Kometa Brno), Sedlák Lukáš (HC Dynamo Pardubice), Lenc Radan (HV71, SWE), Frk Martin (SC Bern, SUI), Kousal Pavel (HC Sparta Praha), Kovařčík Ondřej, Kovařčík Michal (Mikkelin Jukurit, FIN), Stránský Matěj (HC Davos, SUI), Ordoš Jan (Motor České Budějovice), Špaček Michael (HC Ambri Piotta, SUI), Kubík Adam (Motor České Budějovice), Jašek Lukáš (IK Oskarshamn, SWE), Kodýtek Petr (Ilves Tampere, FIN), Voženílek Daniel (HC Oceláři Třinec), Tomášek David (Färjestad BK, SWE)