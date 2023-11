Livesport Daily #118: O Davida Krejčího máme zájem, říká majitel Pardubic Petr Dědek

Miliardář a podnikatel Petr Dědek (49) se v posledních letech stal jednou z nejvýraznějších postav hokejového prostředí v Česku. Svým vstupem do pardubického Dynama pomohl tradiční klub zachránit mezi extraligovou elitou a dostat ho zpět do nejvyšších pater. Zároveň je velkým podporovatelem současného svazového prezidenta Aloise Hadamczika a kritikem předchozího vedení v čele s Tomášem Králem.

V aktuálním díle Livesport Daily jsme s Petrem Dědkem probrali jeho motivaci působit v českém hokeji, možnou spolupráci s Davidem Krejčím nebo plánovanou výstavbu supermoderní arény v Pardubicích.

Dynamo je fanoušky i odborníky pasováno do role jednoho z největších favoritů letošního ročníku a dosavadní průběh extraligy to potvrzuje. Ambice klubu odrážejí ambice jeho většinového majitele a jak sám Petr Dědek v aktuální epizodě potvrzuje, tým je zkrátka stavěný na titul. A to se ještě klidně může stát, že do kádru Východočechů zamíří v průběhu sezony další hokejový klenot.

"David Krejčí by byl ozdobou extraligy, je to ikona českého hokeje, což ukázal i v NHL. Neznám jediného majitele klubu, který by ho nechtěl. Oslovili jsme ho a David v minulosti sám řekl, že půjde do klubu, kde už dříve hrál, což my splňujeme. Uvidíme, jak to dopadne, jsme průběžně v kontaktu," říká Dědek.

Livesport Daily #118: Dá se sportovní úspěch koupit? Livesport

V nové epizodě podcastu Livesport Daily jsme také řešili:

Kritiku Kariho Jalonena.

Pohled na cizince v českých týmech.

Podporu Aloise Hadamczika v čele českého hokeje.

Porovnání stylů Radima Rulíka a Václava Varadi.

Výstavbu nové haly v Pardubicích.

Nový díl Livesport Daily najdete na oblíbených podcastových platformách – Spotify, Apple Podcasts a Google Podcasts.