Na dresy hokejové reprezentace se vrací státní znak. Sliby se mají plnit, řekl Hadamczik

Na dresy české hokejové reprezentace se po pěti letech vrací státní znak. Svaz představil novou podobu dresů na tiskové konferenci v Praze. Poprvé se v nich národní tým představí v příštím týdnu na turnaji Karjala ve švédském Växjö a finském Tampere, kterým odstartuje nový ročník Euro Hockey Tour.

"Sliby se mají plnit. Já jsem slíbil, když jsem nastoupil do funkce, že se vrátíme ke státnímu znaku," řekl prezident Českého hokeje Alois Hadamczik. "Veškeré úspěchy českého ledního hokeje byly v takovémto podobném dresu. Diváci si přáli, aby ten znak znovu na prsou byl. My diváky potřebujeme, aby nás přišli v co největším počtu povzbuzovat. Tohle je první takový signál, aby trenéři připravili tým tak, abychom byli úspěšní," prohlásil Hadamczik s úsměvem.

Státní znak zmizel z reprezentačních dresů v roce 2018, kdy se hokejový svaz vedený Hadamczikovým předchůdcem Tomášem Králem rozhodl nahradit ho logem s hlavou lva. Učinil tak z marketingových důvodů, aby nepřicházel o peníze z prodeje replik dresů, protože státní znak si nemohl autorsky chránit.

Nyní bude tuto otázku řešit tak, že na oficiálních dresech i replikách bude nadále i lví hlava, kterou má svaz zaregistrovanou jako ochrannou známku. "Ten lev je nadále symbolem Českého hokeje," uvedl obchodní a marketingový ředitel Ondřej Šnaidauf.

Dres bez státního znaku před pěti roky vyvolal nevoli u řady fanoušků i některých hráčů. Šnaidauf uvedl, že na konci minulé sezony si svaz udělal marketingový průzkum, který jednoznačně ukázal, že příznivci si přejí mít na reprezentačním dresu státní znak. "Také jsme udělali anketu na sociálních sítích a vyhrál státní znak. I hráči chtěli mít na hrudi státní znak," řekl Šnaidauf.