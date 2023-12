Po druhé brance jsem myšlenky na hattrick neměl, říká Válek po premiérovém hattricku

Útočník Litvínova Lukáš Válek (29) si po premiérovém hattricku v extraligové kariéře, jímž ve 32. kole přispěl k vítězství 6:1 nad Mladou Boleslaví, nedovedl vysvětlit svou bodovou produktivitu v posledních třech utkáních. V nich zaznamenal sedm bodů, zatímco v úvodních 24 zápasech této sezony pouze pět. V rozhovoru s novináři přiznal, že po prvních dvou gólech proti Bruslařskému klubu myšlenky na třígólový večer neměl. Ocenil spoluhráče z lajny Liama Kirka a Jindřicha Abdula.

"Je to zajímavý pocit. Jsem šťastný, výhra to ještě násobí. Po druhé brance jsem neměl myšlenky na hattrick. Samozřejmě to problikne v hlavě, že mám dva góly a ještě je třetina přede mnou. Kluci si ze mě dělali srandu, ale my jsme si řekli taktiku, abychom dovedli zápas do vítězného konce a ne abych dal hattrick," prohlásil Válek, který si rozložil trefy do všech třetin. Jeho třetí zásah v 59. minutě zároveň znamenal 100. branku Vervy v tomto ročníku.

Taktéž v minulém kole si při výhře 5:1 v Hradci Králové připsal tři body (1+2). "Za produktivitu děkuju, nevím, kdo mi ji dal. Začalo nám to tam padat poté, co jsme jako tým nedávali góly, což nás sráželo dolů. Teď to tam naštěstí padá, nejen mně, ale celému týmu. Jsem za to strašně rád. Hattrick je individuální věc, ale na to nekoukáme. Hrajeme jako tým a chceme jako tým dojít co nejdál," uvedl Válek, jehož mužstvo si po třetím triumfu za sebou upevnilo čtvrté místo.

"Ze začátku sezony jsme to spíš měli tak, že góly dávalo pět šest hráčů, takže jsme rádi, že jsme to rozložili do více lajn. Pomáháme si navzájem, což je důležité pro týmový úspěch," konstatoval devětadvacetiletý bývalý hráč Mostu nebo Litoměřic.

Pochválil své spoluhráče z formace. "Kluci odváděli skvělou práci v lajně i v přesilovce. Velká část gólů jde za nimi, patří jim za to velký dík. Díkybohu to tam napadalo. Jsou to skvělí hokejisti, rychlí, šikovní na puku," řekl Válek.

"Individuálně hattrick pomůže, cítím se líp na puku. Když dostanu těžký puk, vím, kde Kirky je, dobře mě propojuje. Abdy je pořád v rychlosti, když mu to dám, je silný na puku, má výbornou přihrávku a střelu. V lajně se doplňujeme a klape nám to. Přeju si, ať nám to vydrží co nejdéle," podotkl litvínovský odchovanec.

Uznání se dočkal i od asistenta trenéra Davida Kočího. "Lukáš teď hraje velice dobře. Poslední zápasy má chuť a svědčí mu hrát s Abdulem a Kirkem. Doufejme, že bude takhle pokračovat," prohlásil někdejší hráč Chicaga, Tampy Bay, St. Louis, Colorada či pražské Sparty.